Comment des pilotes américains ont combattu aux côtés de l’Armée rouge

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Armée rouge et les Alliés occidentaux ont rarement travaillé ensemble – chacun avait son propre front et ses propres tâches.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’opération Frantic, au cours de laquelle des bombardiers américains ont utilisé des aérodromes soviétiques, est cependant un exemple de coopération étroite. Cette opération a été lancée par le commandement de l’aviation stratégique de bombardiers des États-Unis.

Les Américains voulaient que leurs avions décollent des aérodromes de Grande-Bretagne et d’Italie, agissent sur des cibles nazies et se rendent sur le territoire soviétique. Là, les bombardiers devaient se ravitailler en carburant, recevoir un chargement de bombes et rentrer chez eux en bombardant à nouveau l’Allemagne.

National Museum of the U.S. Air Force National Museum of the U.S. Air Force

Ces vols de « navettes » étaient destinés à semer la confusion dans l’esprit des pilotes de la Luftwaffe, qui interceptaient souvent les avions alliés sur le chemin du retour. Ils ne comprendraient ainsi pas dans quelle direction les bombardiers allaient se diriger après avoir accompli leur mission.

>>> Comment l’Union soviétique a aidé les Alliés occidentaux à débarquer en Normandie

L’URSS a été à la rencontre des Américains et leur a fourni, début 1944, trois aérodromes près de Poltava (actuelle Ukraine). Le 2 juin, l’opération Frantic a débuté.

National Museum of the U.S. Air Force National Museum of the U.S. Air Force

Les « forteresses volantes » américaines B-17 ont par conséquent utilisé les aérodromes soviétiques, leurs équipages se sont promenés dans Poltava, ont pris des photos avec les habitants et ont participé à des jeux sportifs avec les soldats de l’Armée rouge.

Le 21 juin, un He-111 allemand a néanmoins furtivement suivi les bombardiers américains et a repéré leur base en URSS. La nuit suivante, les nazis ont lancé une attaque massive sur les aérodromes, détruisant 47 des 73 « forteresses » au sol.

National Museum of the U.S. Air Force National Museum of the U.S. Air Force

Cet incident a considérablement compliqué les relations entre les Alliés. Les Américains se sont montrés très mécontents du travail des forces de défense aérienne et des chasseurs de nuit soviétiques.

Au bout d’un certain temps, les raids de navettes ont toutefois repris, mais leur intensité et leur ampleur étaient sensiblement réduites. En septembre 1944, l’opération a été définitivement annulée.

Dans cet autre article, découvrez pourquoi il y a un monument aux pilotes soviétiques à Wuhan.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.