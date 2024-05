Cette femelle hippopotame a survécu au blocus de Leningrad

La Seconde Guerre mondiale a été une lourde épreuve non seulement pour les habitants de Leningrad, mais aussi pour les animaux, dont ceux du zoo local. Souffrant du froid et de la famine, ils étaient en proie au stress causé par le bruit des tirs et des explosions et périssaient sous des bombes.

Une partie des résidents du jardin zoologique a été évacuée avant septembre 1941, mois où l’ennemi a encerclé la ville. Les autres animaux sont en revanche restés sur place durant le blocus. C’est notamment le cas de Krassavitsa, femelle hippopotame comptant parmi les plus grandes des zoos.

Cette géante de 2 tonnes devait consommer jusqu’à 40 kg de nourriture et quelque 300 litres d’eau par jour et elle n’aurait pas survécu au blocus sans les efforts déployés par les employés du zoo, notamment Evdokia Dachina.

Il n’y avait pas suffisamment de nourriture même pour les humains, donc le personnel devait faire preuve d’inventivité. L’on préparait une bouillie à partir de la sciure de bois, que l’on faisait bouillir longuement, en ajoutant des tourteaux de graines, du son avec un peu de pain et de légumes.

Chaque jour, Dachina apportait 400 litres d’eau puisée dans la Neva pour donner à boire et laver l’animal. Sans ces prises de bain quotidiennes, la peau de l’hippopotame se fissurait et saignait. Ensuite, elle appliquait de l’huile de camphre et de la graisse de phoque sur la peau de l’animal.

Sans oublier de mentionner l’aide psychologique : pendant les raids et les pilonnages, Krassavitsa courait vers sa piscine, vidée depuis longtemps d’eau, et se réfugiait en poussant des soupirs. Dachina était à ses côtés et faisait tout pour calmer l’animal.

Grâce aux efforts du personnel, beaucoup d’animaux ont pu surmonter le blocus. Krassavitsa est décédé en 1951, six ans après la fin de la guerre, à l’âge de 45 ans.

