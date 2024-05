À qui est revenu le tout premier titre de Héros de l’Union soviétique?

La toute première récompense entrée dans l’histoire comme la plus prestigieuse d’URSS a été décernée en 1934 à sept personnes à la fois, pilotes ayant été engagés dans le sauvetage de l’équipage et des passagers du Tcheliouskine, bateau à vapeur naufragé dans l’Arctique.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pris par les glaces, le navire a coulé le 13 février 1934 dans le détroit de Béring, mais pratiquement toutes les personnes qui se trouvaient à son bord – 104 individus – ont réussi à le quitter, se réfugiant sur la banquise.

L’opération de sauvetage a été lancée sans délais et il a été décidé d’évacuer les naufragés à l’aide de l’aviation.

Des intempéries et un brouillard dense ont fait que la recherche du camp des naufragés a pris du temps et ce n’est que le 5 mars que le bombardier Tupolev ANT-4 d’Anatoli Liapidevski a atterri sur la banquise pour évacuer le premier groupe : dix femmes et deux enfants.

Au total, les pilotes ont réalisé 23 vols et l’opération de sauvetage a pris fin le 13 avril.

Le 20 de ce même mois, Anatoli Liapidevski, Vassili Molokov, Nikolaï Kamanine, Mavriki Slepnev, Mikhaïl Vodopianov et Ivan Doronine ont été décorés du titre de Héros de l’Union soviétique.

Siguismound Levanevski n’a quant à lui jamais atteint le camp des naufragés, son avion ayant effectué un atterrissage d’urgence, mais la haute récompense lui a également été remise pour avoir pris part à la mission.

Juste après l’évacuation des naufragés sur terre ferme, l’un des membres de l’équipage a eu une crise d’appendicite et, pour le sauver, Levanesvki à bord de son avion en panne s’est rendu dans la localité la plus proche pour ramener un chirurgien.

Dans cet autre article, découvrez comment des scientifiques soviétiques ont délibérément dérivé 9 mois sur un iceberg.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.