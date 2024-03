«Miracle sur la Neva»: comment des pilotes soviétiques ont atterri en plein centre de Leningrad

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Quand je suis arrivé sur la rive, je n’en ai pas cru mes yeux : un avion de ligne flottait sur la Neva. Il n’était pas seulement en train de flotter : un petit remorqueur le tirait vers la berge », a témoigné Iouri Touïsk, un habitant de Leningrad (nom soviétique de Saint-Pétersbourg). Ce jour-là, il a assisté au sauvetage miraculeux des passagers d’un avion qui semblait dès le départ condamné à s’écraser.

Legion Media Legion Media

Dans la matinée du 21 août, le Tu-124 s’est envolé de Tallinn (alors en République soviétique d’Estonie) à destination de Moscou. Il y avait 45 passagers et 7 membres d’équipage à bord. Le commandant était Viktor Mostovoï. Peu après le décollage, il s’est avéré que la jambe du train d’atterrissage avant était bloquée : en vol, elle n’a pu être rétractée, même manuellement. Selon les instructions, l’avion devait donc effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de départ. Cependant, Tallinn étant recouverte d’un épais brouillard, les dispatchers ont dirigé l’avion vers l’aérodrome Chosseïnaïa de Leningrad – ancêtre de l’actuel aéroport Poulkovo. Des camions de pompiers et des ambulances ont été acheminés sur place, et tous les départs et arrivées y ont été annulés.

Boris Vdovenko/Sputnik Boris Vdovenko/Sputnik

Lors d’un atterrissage d’urgence, le train d’atterrissage avant cassé se serait détaché et l’avion aurait freiné avec son fuselage sur le béton. Cela aurait pu provoquer un incendie. L’équipage a donc dû procéder à une panne sèche pour réduire les risques. L’avion a été descendu à une hauteur de 500 mètres au-dessus du sol et a commencé à décrire des cercles au-dessus de Leningrad.

Au huitième tour, le moteur gauche est toutefois tombé en panne. La piste d’atterrissage se trouvait à plus de 20 kilomètres. Le dispatcheur a par conséquent donné l’autorisation d’effectuer un vol de transit au-dessus de Leningrad. Pendant le trajet, le moteur droit est cependant également tombé en panne, presque au-dessus de la cathédrale Saint-Isaac.

Les moteurs ont calé parce que l’avion avait consommé tout son carburant, mais le commandant de bord n’a pas pu s’en rendre compte en raison d’une jauge de carburant probablement cassée et a décidé d’effectuer un nouveau tour.

En 1963, Leningrad comptait environ trois millions et demi d’habitants. Une chute sur la ville aurait pu se transformer en une terrible tragédie. Lorsque la Neva est apparue devant lui, Mostovoï a donc ordonné à l’équipage de se replier dans la queue de l’appareil et a placé aux commandes le copilote Vassili Tchetchenev, qui avait déjà servi dans l’aviation navale et piloté des hydravions. En URSS, les pilotes civils n’étaient pas formés à l’atterrissage d’urgence sur l’eau.

Tchetchenev a aligné l’avion au-dessus du fleuve, évitant miraculeusement le pont Bolcheokhtinski et un remorqueur qui passait avec un radeau de rondins, puis a posé l’avion à deux cents mètres du pont ferroviaire de Finlande.

Legion Media Legion Media

Lors de l’atterrissage sur le fleuve, l’équipage, pour des raisons inconnues, n’a pas retiré les jambes du train d’atterrissage principal, ce qui constituait une violation des instructions. Cependant, l’appareil a rapidement glissé à la surface de l’eau, le nez en l’air, et s’est mis à s’enfoncer dans les flots. Lors de l’impact, l’une des jambes du train d’atterrissage a, qui plus est, perforé le fuselage et l’avion a commencé à se remplir progressivement d’eau.

Les passagers ont été secourus par le même remorqueur miraculeusement évité. Il a tiré le navire par le nez à l’aide d’un câble jusqu’à la rive, l’a retourné et a relié l’aile aux radeaux amarrés. Les gens ont ainsi pu marcher sur les troncs d’arbre pour rejoindre le quai.

« Il y avait des radeaux de bois juste à côté de la rive : il y avait un flottage de bois qui descendait la Neva. Et un avion était amarré à ces radeaux ! Je vois qu’une dame sort du fuselage, ce n’est pas évident pour elle de marcher sur les rondins, et je me suis précipité pour l’aider. J’ai demandé : "Comment vous sentez-vous ?". Elle venait d’Estonie et a répondu en russe avec un accent : "Ça va... Mais c’est étrange que nous ayons atterri sur l’eau !" », a relaté Iouri Kolomiets, un témoin oculaire de l’évacuation.

Legion Media Legion Media

Les forces de l’ordre sont rapidement arrivées sur les lieux. Elles ont bouclé la zone et ont interpellé ceux qui avaient réussi à photographier le site d’atterrissage. Iouri Touïsk a eu de la chance : il n’a pas été repéré.

>>> Pourquoi l'armée russe utilise-t-elle toujours de vieux hydravions soviétiques?

À l’automne, la commission de l’aviation chargée d’enquêter sur l’incident a conclu que ce dernier s’était produit « pour des raisons structurelles et de production ». D’autres avions de ligne Tu-124 ont été envoyés pour inspection. Sept commissions ont alors trouvé exactement les mêmes défauts au niveau des boulons de fixation du train d’atterrissage avant. Le modèle lui-même a été exploité pour le transport de passagers jusqu’en 1980.

L’équipage du vol malheureux a été de nouveau autorisé à voler après les inspections et lui a été annoncée une distinction. Cependant, pour des raisons inconnues, il ne l’a jamais reçue.

Dans cet autre article, découvrez l’incroyable histoire d’un avion russe forcé d’atterrir en pleine taïga.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.