Pourquoi les Norvégiens ont-ils déterré des milliers de cadavres de soldats soviétiques? 

Conjointement, l’URSS et la Norvège ont d’abord veillé à ce que ces sépultures soient dignement conservées et des diplomates, chercheurs et responsables soviétiques s’y rendaient régulièrement.

Avec le début de la guerre froide, l’approche de la Norvège à l’égard de ce type de visites a cependant vite changé. En pratiquement tout visiteur, ils soupçonnaient un agent de renseignement soviétique.

Des prisonniers de guerre construisent la "route du sang" pendant la Seconde Guerre mondiale Archives Archives

Arrivés en Norvège, les Soviétiques se dispersaient, se dirigeant vers différents lieux de sépulture, ce qui ne permettait pas aux services spéciaux de suivre efficacement leurs déplacements. Oslo a alors décidé d’exhumer les dépouilles des soldats soviétiques et de les transporter dans un seul et même lieu, le cimetière de l’île de Tjotta.

L'opération secrète Asphalte a débuté en octobre 1951. La nuit, l’on exhumait les restes et l’on les transportait à l’intérieur de sacs vers des ports. Ensuite, les dépouilles étaient acheminées à bord de navires vers l’île en question. Les monuments gênant l’accès aux ossements étaient tout simplement dynamités.

« Les jambes, les os, les côtes étaient partout. Ils appartenaient souvent à des personnes différentes et les restes d'une seule personne pouvaient accidentellement se retrouver dans des sacs différents. Les cadavres étaient pleins de terre et la puanteur était infernale », s’en souvenait Tor Steffensen, l’un de ceux qui ont participé à la recherche des restes de soldats soviétiques à Finnmark.

Monument aux cinq mille prisonniers de guerre soviétiques décédés lors de la construction du chemin de fer dans le comté de Nordland, en Norvège Sandivas (CC BY-SA 3.0) Sandivas (CC BY-SA 3.0)

L’exhumation a pris fin vers l’hiver 1951 – les restes de 8 804 soldats soviétiques ont été réunis à Tjotta. Seuls 978 d’entre eux ont été identifiés. Lorsque les informations sur cette opération ont fuité dans la presse, un énorme tollé a suivi au sein de la société norvégienne. L’URSS a également dénoncé « une volonté de piétiner la mémoire des soldats soviétiques ».

Bien que l'Union soviétique et la Norvège aient poursuivi leur coopération sur la question des soldats de l'Armée rouge enterrés dans ce pays scandinave, les relations entre les deux États ont été empoisonnées par cette affaire pendant de nombreuses années.

