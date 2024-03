En images: plongeon dans la Russie de l’an 1974

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Léonid Brejnev tient les rênes du pouvoir depuis 10 ans déjà. Son époque entrera dans l’histoire comme celle de la stagnation ou du socialisme développé.

Le Palais des congrès du Kremlin a accueilli une réunion solennelle du comité central du PCUS et des Conseils suprêmes de l’URSS et de la Russie soviétique, consacrée au 50e anniversaire de la fondation de l’URSS.

La sélection de hockey sur glace soviétique affronte l’équipe canadienne à Moscou.

Valeri Kharlamov, légendaire joueur de hockey sur glace soviétique.

Des étudiants étrangers de l’Université de l’Amitié des peuples s’adonnent aux plaisirs d’hiver russes.

En 1974, La Joconde de Léonard de Vinci a été exposée au musée des Beaux-Arts Pouchkine.

La même année, Andreï Tarkovski a tourné son film culte Le Miroir. Sur la photo : une scène de tournage.

Dix-sept Moments de printemps a été un autre chef-d’œuvre cinématographique sorti cette année. Il a offert aux Russes l’un des personnages fictifs les plus célèbres jusqu’à nos jours, l’agent secret Stierlitz.

Nation amatrice d’échecs.

En 1974, le président américain Richard Nixon s’est rendu en URSS.

Conjointement avec Léonid Brejnev, ils ont visité Moscou, puis se sont rendus en Crimée. Ce n’était pas la première rencontre entre ces deux dirigeants et toutes ont été tenues dans le but d’avancer dans la voie du réchauffement des relations entre les deux puissances. Un mois après cette visite, il quittera la Maison-Blanche en raison du scandale du Watergate.

La reprise de la construction de la magistrale Baïkal-Amour constitue sans doute l’un des évènements de l’année en question. Ce projet ambitieux, conçu encore sous Staline, avait été lancé dès les années 1930 et avait initialement été réalisé par des prisonniers. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale il avait été gelé.

Pendant les années 1970, beaucoup de jeunes volontaires sont partis sur ce chantier dit du siècle. Un nouveau travail et une nouvelle vie les attendait.

Des cités entières étaient érigées pour les constructeurs.

Le danseur de ballet de légende Mikhaïl Barychnikov en 1974 partira en tournée au Canada et ne retournera jamais en URSS. Sur la photo, on le voit poser à Leningrad.

Le pianiste américain Van Cliburn est arrivé en tournée en URSS. Il a acquis une gloire internationale justement après avoir remporté en 1958 le concours international Tchaïkovski.

Les années 1970 ont été marquées par une montée de l’art non officiel. Alors, Moscou a accueilli la tristement célèbre Exposition Bulldozer. L’exposition sauvage d’artistes d’avant-garde a été dispersée par la police, et ce, à l’aide de laveuses de voirie et de bulldozers.

La dispersion de l’exposition a provoqué un tel tollé, que deux semaines plus tard, il a été autorisé de tenir officiellement une exposition dans le parc d’Izmaïlovo.

Des artistes dessinant le monastère du Sauveur de Prilouki, dans la banlieue de Vologda.

Les appareils photo ? Pendant les années 1970, même des enfants en avaient.

Des habitants de la ville ouralienne de Perm par une journée glaciale.

L’énergie nucléaire était activement développée. La première centrale nucléaire avait été inaugurée une décennie auparavant et, vers 1974, le pays en comptait plus de cinq. Sur la photo, la centrale de Kola, au-delà du cercle polaire arctique.

Merveilles de la science : scintigraphie des organes internes à l’Institut de recherche scientifique d’oncologie à Leningrad

En 1974, le vaisseau spatial piloté Soyouz-15 est parti vers les étoiles. En raison d’une défaillance, il n’a pas pu s’arrimer à la station orbitale Mir et a été contraint d’achever son vol. Il a été le premier appareil spatial à effectuer un atterrissage nocturne.

Le vol du Soyouz-16 en décembre 1974 a été plus réussi. Son lancement a eu lieu dans le cadre de la préparation de la première mission conjointe Soyouz-Apollo, qui verra le jour en 1975. Sur la photo : les cosmonautes Anatoli Filiptchenko et Nikolaï Roukavichnikov après le vol.

Skieurs devant les remonte-pentes du Dombaï, dans le Caucase du Nord.

C’est ainsi qu’étaient assemblées les rames du métro de Moscou.

Dans une école moscovite.

Mode des années 1970.

Une dame vendant des pommes de terre dans une gare ouralienne.

