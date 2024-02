Les habitants de Varsovie considèrent cette tour comme l’un des symboles de la ville. Jusqu’en 2021, le Palais de la culture et de la science, d’une hauteur de 237 mètres, était le plus haut bâtiment du pays.

L’idée de cette construction revient personnellement à Joseph Staline. Elle a été exprimée pour la première fois en 1951. Après la Seconde Guerre mondiale, la République populaire de Pologne était un allié de l’Union soviétique et Moscou a participé activement à la reconstruction de Varsovie, fortement endommagée, d’où la décision de faire don d’un bâtiment monumental, qui avait également une signification idéologique importante. Le projet a été conçu par Lev Roudnev, l’un des coauteurs du bâtiment principal de l’Université d’État de Moscou sur les monts des Moineaux. Le palais de Varsovie ressemble justement le plus à cette tour stalinienne.

L’accord entre la Pologne et l’URSS sur la construction du « cadeau » a été signé le 5 avril 1952, et les travaux ont commencé dès le 1er mai. 3 500 travailleurs soviétiques sont arrivés à Varsovie et se installés dans un quartier de la ville spécialement construit à cet effet. En plus d’eux, 4 000 Polonais ont été impliqués dans le chantier. Toutes les dépenses liées aux matériaux de construction ont été prises en charge par l’URSS. Par exemple, la façade a été revêtue de carreaux de céramique fabriqués sur commande spéciale dans une usine de l’Oural.

Des ingénieurs soviétiques ont aussi supervisé les travaux. Bien que la tour ait été conçue selon les canons du style impérial stalinien, certains éléments faisaient référence à des monuments architecturaux polonais – par exemple, le sommet de la tour de l’horloge rappelle la tour de l’hôtel de ville de Cracovie.

Peu avant l’inauguration officielle, le secrétaire général soviétique Nikita Khrouchtchev, le premier ministre indien Jawaharlal Nehru et sa fille Indira Gandhi ont visité le bâtiment. La cérémonie d’ouverture du palais a eu lieu le 22 juillet 1955.

Le bâtiment compte 45 étages, dont deux souterrains, et 3 288 pièces. Le palais a autrefois abrité le Centre d’amitié polono-soviétique, l’Institut des sciences sociales et les bureaux de maisons d’édition des classiques marxistes-léninistes. Aujourd’hui, il comprend plusieurs musées, théâtres et institutions éducatives. Une salle de cinéma et une piscine, ainsi qu’une salle de congrès de près de 3 000 places y sont en outre en service. Au 29e étage, à 114 mètres au-dessus du sol, se trouve enfin une terrasse d’observation. En février 2007, le Palais de la culture et des sciences a été inscrit au registre des monuments architecturaux. C’est le seul exemple d’architecture socialiste qui subsiste dans la capitale polonaise.

