Quand la compagnie aérienne soviétique Aeroflot faisait sa pub

Et pourtant, les citoyens soviétiques n’étaient nullement étonnés de voir de telles publicités. À cette époque, les avions constituaient un moyen de transport relativement nouveau et ils rivalisaient avec les trains classiques. Les affiches expliquaient aux citoyens ordinaires combien de temps de vacances ils gagneraient s’ils décidaient de se rendre en avion à Sotchi, station balnéaire de la mer Noire.

Dans les années 1950, la flotte d’Aeroflot comprenait des avions à réaction modernes Tu-104 et Tu-144, capables de transporter un plus grand nombre de passagers. En plus des vols intérieurs, Aeroflot opérait également des vols internationaux, notamment vers l’Europe, les États-Unis et le Canada, et ce malgré la guerre froide. Les hôtesses de l’air desservant ces vols avaient souvent une formation supérieure en langues étrangères.

Moscou était en outre une ville de transit pour les voyageurs étrangers qui se rendaient, par exemple, d’Europe vers l’Inde, l’Indonésie ou la Chine. Les compagnies aériennes soviétiques ont produit un grand nombre d’affiches publicitaires en anglais spécialement pour ces touristes. On y expliquait les avantages de faire une correspondance à Moscou.

En 1970, l’Union soviétique a autorisé les compagnies aériennes étrangères à survoler le tracé du Transsibérien et à atterrir à Moscou pour faire le plein. Cela a permis de raccourcir considérablement le voyage vers les pays d’Asie et d’Afrique. Air France et JAL ont été les premiers à effectuer de tels vols.

La compagnie aérienne Aeroflot fête son centenaire en 2023. Découvrez comment l’uniforme des agents de bord a évolué au fil du temps !

