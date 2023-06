L’histoire pleine de rebondissements de ce navire russe coulé quatre fois

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tel fut l’incroyable destin du paquebot russe Tatiana.

En 1919, les bolcheviks l’ont transformé en porte-avions fluvial. Pendant la guerre soviéto-polonaise (1919-1921), le navire a cependant été saisi par l’armée polonaise. Elle l’a alors utilisé comme transport militaire, mais a été contrainte de le couler le 25 juillet 1920 lors de sa retraite.

Les Russes ont récupéré le navire et l’ont remis en service, mais ils ont également dû le saborder pendant leur retraite. En 1921, l’ancien navire a refait surface. Après sa remise en état, il a rejoint la marine polonaise en tant que navire d’état-major, et ce, en ayant été rebaptisé Amiral Sierpinek. Il portait ainsi le nom du corsaire polonais du XVIe siècle Mateusz Scharping (Sierpinek).

Le 17 septembre 1939, alors que l’Armée rouge pénétrait dans l’est de la Pologne, le navire a été recoulé par l’équipage. Cependant, il n’était pas destiné à reposer au fond de l’eau. Les Russes l’ont récupéré et l’ont placé, sous le nom de Pripiat, dans la flottille navale de Pinsk.

En septembre 1941, l’Armée rouge, qui battait en retraite depuis Kiev, a, une fois de plus, fait sauter et coulé le Pripiat. Trois ans plus tard, le malheureux navire a à nouveau été remonté à la surface, mais seulement pour être enfin démantelé.

Dans cet autre article, découvrez la triste mésaventure d’un sous-marin nucléaire soviétique ayant, lui aussi, coulé à plusieurs reprises.

