Citations authentiques des tsars de Russie, vérifiées par des historiens

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ivan le Terrible

Legion Media Legion Media

« Je ne m’enorgueillis de rien, je ne me vante de rien et je ne pense à aucune fierté, car je remplis mon devoir de tsar et ne fais pas ce qui est au-dessus de mes forces. »

- Première lettre d’Ivan le Terrible au prince André Kourbski, 1564

Alexis Ier

Legion Media Legion Media

« Un temps pour les affaires et un temps pour les divertissements. »

- La voie du fauconnier, guide de la fauconnerie avec l’introduction d’Alexis Ier, milieu du XVIIe siècle

Pierre le Grand

Legion Media Legion Media

« Notre peuple est comme des enfants qui, pour ne pas avoir à apprendre, ne se mettront jamais à l’alphabet s’ils n’y sont pas forcés par un maître, mais qui, lorsqu’ils l’apprendront, seront alors reconnaissants. »

- Décret suprême du Collège des manufactures du 5 novembre 1723

« Lorsqu’un homme de rang pèchera, il portera le malheur sur tout l’État. »

- Explication des crimes d’État pour le projet de Code de lois de l’État russe, octobre 1723

Catherine la Grande

Legion Media Legion Media

« On me vole exactement de la même manière que les autres ; mais c’est un bon signe et cela montre qu’il y a quelque chose à voler. »

- Lettre à Madame Bielke, datée du 12 avril 1775

Nicolas Ier

Legion Media Legion Media

« Il ne fait aucun doute que le servage est un mal palpable et évident pour tous, mais y toucher maintenant serait encore plus fatal. »

- Discours prononcé devant le Conseil d’État le 30 mars 1842

Nicolas II

Legion Media Legion Media

« Je porte une terrible responsabilité devant Dieu et suis prêt à lui rendre des comptes à chaque instant, mais tant que je vivrai, j’agirai avec conviction, comme ma conscience me l’ordonne. »

- Lettre à sa mère, l’impératrice douairière Maria Fiodorovna, 20 octobre 1902

Dans cet autre article, découvrez qui étaient les professeurs des enfants des tsars et ce qu’ils leur enseignaient.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.