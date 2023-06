En images: qui a réalisé le premier selfie de Russie?

Le désir de s’immortaliser soi-même était répandu chez les tout premiers photographes. Seul bémol, le faire était beaucoup plus compliqué qu’aujourd’hui.

Le premier selfie de l’histoire a été réalisé par le photographe américain Robert Cornelius, qui s’est photographié dans le reflet d’une vitrine. Cela s’est produit en 1839, mais la photographie était alors très différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Une plaque d’argent polie traitée avec de la vapeur d’iode était insérée dans une chambre obscure, puis on effectuait le développement sur du mercure chaud avant de plonger le tout dans une solution saline - un processus complexe. Tout a changé avec l’avènement des appareils photo Kodak, conçus pour être utilisés par des non-professionnels. La photographie ne nécessitait plus de formation approfondie et est peu à peu devenu un passe-temps prisé des masses. Dans ce contexte, le nombre de selfies a considérablement augmenté. Les Russes ne faisaient pas exception.

Léon Tolstoï, 1862 Domaine public Domaine public

Selon toute vraisemblance, c’est Léon Tolstoï qui a pris le premier selfie de l’histoire russe. Dans le coin supérieur gauche de la photo, il est écrit : « Je me suis photographié moi-même ». L’écrivain était dans l’ensemble friand d’innovations techniques et a laissé plus de 1 000 photos. Sa femme, Sophia, était elle aussi éprise de ce passe-temps et a appris à photographier avant même de rencontrer son écrivain de mari : elle avait pris des leçons auprès d’un ami de son père.

Nikolaï Petrov, 1896 Domaine public Domaine public

Petrov était un photographe connu dans l’Empire russe, qui a même reçu un prix lors d’une exposition photographique à Riga. Après la révolution de 1917, il commence à enseigner la photographie dans plusieurs universités.

Piotr Rogojnikov, années 1900 Domaine public Domaine public

Rogojnikov n’était pas une personnalité célèbre, mais il avait son propre studio photo dans la petite ville de Sarapoul (à environ 1200 km de Moscou). Aujourd’hui, le bâtiment du studio a disparu de la ville - il a été démoli dans les années 1950.

Ivan Avdonine, 1910 Domaine public Domaine public

Avdonine était un simple photographe amateur qui a principalement photographié le domaine de Kouskovo à Moscou. Sur la photo, il est dans sa maison de Novoguireïevo, qui était alors un village proche de Moscou.

Anastasia Romanova, 1914 Domaine public Domaine public

Cette photo dans un miroir de la fille de l’empereur Nicolas II est considérée comme le premier selfie pris par un adolescent. Anastasia, 13 ans, a réalisé un cliché pour l’envoyer à une copine. La grande-duchesse tient un Kodak Box Brownie, appareil grâce auquel l’art de la photographie est devenu accessible au grand public.

Nicolas II, date inconnue Domaine public Domaine public

En fait, toute la famille du dernier tsar était fan de photo. Nicolas II lui-même ne faisait pas exception. Il a obtenu son premier appareil en 1896 et a probablement appris à sa fille à s’en servir. En plus des photographies prises par Nicolas et Anastasia, des photographies réalisées par l’impératrice Alexandra Féodorovna elle-même ont été conservées.

Vladimir Choukhov, date inconnue Domaine public Domaine public

Choukhov était un ingénieur et le créateur du premier oléoduc russe. Il a déclaré : « Je suis ingénieur de profession, mais photographe dans l’âme. » Ses premières photographies remontent aux années 1890, et au total, on dénombre environ 1 500 photographies dans les archives de l’ingénieur.

