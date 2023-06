Le tout premier monument à Lénine est toujours debout!

Russia Beyond

Russia Beyond (Photo: Legion Media)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Officiellement considérée comme le tout premier monument à Vladimir Lénine, cette statue est située dans la cité de Noguinsk. Loin d’être une attraction touristique, cette œuvre a tout de même une histoire unique.

Monument à Noguinsk Pavli kkk2406 (CC BY-SA) Pavli kkk2406 (CC BY-SA)

Initialement, elle était censée devenir un cadeau des ouvriers locaux au leader de la révolution bolchévique et devait lui être offerte à l’occasion de son anniversaire. Or, Lénine est décédé avant que ce cadeau ne lui soit remis. Il a donc été décidé d’en faire un monument honorant la mémoire du défunt leader du prolétariat mondial et, le 22 janvier 1924, le lendemain de la mort de Lénine, ils l’ont installé sur une place de la ville.

Domaine public Domaine public

Des dizaines de milliers de monuments à Vladimir Lénine seront érigés dans le pays des Soviets et au-delà de ses frontières au cours des années qui ont suivi. Un fait curieux : Fiodor Kouznetsov, l’auteur de la sculpture en question, était un artiste autodidacte qui travaillait comme peintre-décorateur dans une usine locale.

L’on dit qu’il n’a jamais eu l’occasion de rencontrer Lénine, donc en créant son œuvre, il se serait fondé sur les descriptions fournies par les habitants qui s’étaient entretenus avec le leader. Compte tenu de ce fait, la qualité du premier monument peut être considérée comme frappante.

Dans cette autre publication, découvrez les monuments de Lénine les plus insolites

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.