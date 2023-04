Pourquoi Leni Riefenstahl, la «cinéaste des nazis», s’est-elle rendue en Russie?

Leni Riefenstahl a réalisé des films sur commande d’Hitler et de Goebbels. Ses films ont non seulement forgé l’image du nazisme, mais immortalisé Riefenstahl en tant que propagandiste de premier plan du Troisième Reich. Et pourtant, en 2001, elle s’est rendue en Russie afin de participer à un festival du film et y a même reçu un prix pour sa contribution au Septième Art. Comment cela a-t-il pu arriver?