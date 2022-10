Staline savait-il qu'Hitler allait attaquer l'URSS?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans la soirée du 21 juin 1941, les gardes-frontières soviétiques près de la ville de Sokal, en Ukraine occidentale, ont appréhendé un transfuge allemand, Alfred Liskow, qui a traversé le fleuve Boug à la nage et s'est rendu. Liskow a informé les gardes embarqués que, le 22 juin à l'aube, l'armée allemande attaquerait l'URSS.

Staline a été informé et a « immédiatement accepté de mettre les troupes en état d'alerte », a écrit plus tard le maréchal Gueorgui Joukov dans ses mémoires. « Visiblement, [il] avait déjà reçu des informations aussi importantes par d'autres canaux ». Ce n'est donc que dans la soirée du 21 juin que l'Armée rouge et ses défenses aériennes ont finalement été mises en alerte. À ce moment-là, toutes les forces d'attaque de la Wehrmacht étaient déjà en position pour franchir la frontière.

Pourquoi l'attaque nazie était-elle inattendue ?

Sur le front soviétique Interim Archives/Getty Images Interim Archives/Getty Images

Pour aggraver les choses, certains membres de l'armée n’ont reçu leurs ordres que le matin, alors que l'assaut allemand avait déjà commencé. « Avant l'aube du 22 juin, les communications câblées avec les troupes ont été interrompues dans tous les districts de la frontière occidentale, et les quartiers généraux des districts et des armées n'ont pas pu transmettre rapidement leurs ordres, a décrit l'historien Vladimir Karpov. Les groupes de sabotage allemands, qui étaient déjà sur notre territoire, avaient détruit la connexion filaire ».

Or, les commandants d'unité qui avaient demandé l'autorisation d'ouvrir le feu en cas de franchissement de la frontière par les troupes allemandes, s’étaient vus répondre à la place de « ne pas succomber aux provocations ». C'était l'ordre personnel de Staline. Les troupes soviétiques ont ainsi dû battre en retraite et ce n'est qu'à 7h15 du matin, soit trois heures après le début de l'attaque allemande, que les Soviétiques ont été autorisés à riposter. Un retard aussi catastrophique s'est produit parce que, jusqu'au tout dernier moment, Staline avait considéré l'attaque comme une « provocation ».

Lire aussi : Quels biens culturels les nazis ont-ils volés à l'URSS?

Pourquoi la préparation de l'attaque a-t-elle été rendue secrète ?

Viatcheslav Molotov, Joachim von Ribbentrop et Joseph Staline Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images

L'Allemagne nazie a commencé à préparer l'attaque contre l'URSS au milieu de l'année 1940. Tous les préparatifs ont été menés dans le plus grand secret, de peur que les services de renseignement soviétiques n'aient vent de quoi que ce soit. Les Allemands bombardaient alors les villes anglaises et préparaient la flotte à traverser le détroit de La Manche, tout en regroupant leurs forces en Europe de l'Est. Le 6 septembre 1940, Alfred Jodl, le chef d'état-major des opérations de l'armée allemande, a envoyé des ordres pour la désinformation des dirigeants soviétiques qui stipulaient clairement : « Dans les semaines à venir, la concentration des troupes à l'Est va augmenter de manière significative. À partir de nos regroupements, la Russie ne doit en aucun cas avoir l'impression que nous préparons une offensive à l'Est ».

Dans le même temps, Hitler a tenté de convaincre Staline que l'Allemagne respecterait le Pacte germano-soviétique de 1939, qui garantissait la paix entre les deux pays. Hitler et d'autres commandants nazis de haut rang ont voulu donner l'impression que l'Allemagne attaquerait l'Angleterre en premier. Hitler a même envoyé un courrier à Staline pour lui demander un soutien militaire contre l'Empire britannique, tandis que le ministre soviétique des Affaires étrangères, Viatcheslav Molotov, a été invité à Berlin pour des négociations avec Hitler et son homologue Joachim von Ribbentrop. À l'issue des négociations, Molotov s’est montré tout à fait certain que l'Angleterre deviendrait la première cible de l'Allemagne. Entretemps cependant, en décembre 1940, Hitler a signé la « directive n°21 (opération Barbarossa) » sur les préparatifs de guerre contre l'Union soviétique. Elle stipulait : « Les forces armées allemandes doivent être prêtes à vaincre la Russie soviétique au cours d'une campagne de courte durée, avant même que la guerre contre l'Angleterre ne soit terminée ».

Les plus hauts commandants allemands étaient, bien sûr, au courant des plans, car ils ont ajouté à la conspiration par leurs actions, avance l'historien Vladimir Lota. Le maréchal Walther von Brauchitsch, dans un discours de Noël à la radio en décembre, a par exemple affirmé que « la Wehrmacht n'a qu'une seule tâche : vaincre l'Angleterre ». Cependant, à partir de février 1941, les forces allemandes ont été activement déployées en Europe de l'Est, bien qu’en parallèle, leur gouvernement ait continué à discuter des possibilités de coopération économique avec l'URSS. Les services de renseignements extérieurs soviétiques ont alors continué de fournir des faits qui laissaient entrevoir la possibilité d'une attaque allemande imminente.

Lire aussi : À quoi ressemblait Stalingrad avant la Seconde Guerre mondiale?

Pourquoi Staline pensait-il que l'attaque était une provocation ?

Staline et Churchill à la Conférence de Yalta PhotoQuest/Getty Images PhotoQuest/Getty Images

Joseph Staline ne faisait pas confiance à Winston Churchill, qui avait, en 1927, organisé une campagne au sein du cabinet britannique pour la rupture des relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Staline pensait donc que Churchill, désormais au pouvoir, était probablement en train d'ourdir une nouvelle conspiration antisoviétique.

Dès juin 1940, le premier ministre du Royaume-Uni a envoyé à Staline un message personnel mettant en garde contre l'hégémonie croissante de l'Allemagne sur l'Europe. Staline, cependant, y a vu une tentative de diviser l'URSS et l'Allemagne. Un an plus tard, Churchill a réitéré son avertissement, désormais étayé par des renseignements solides, mais en vain. Comme le rappelle Stafford Cripps, ambassadeur britannique auprès de l'URSS, « Staline ne voulait pas avoir affaire à Churchill, et surtout, il avait peur que l'Allemagne découvre sa correspondance avec Churchill ».

À Stalingrad, en novembre 1942 Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Les avertissements venaient pourtant également d'autres sources. Le 17 avril 1941, un résident des services de renseignement de Prague a envoyé une alerte à Moscou selon laquelle l'Allemagne attaquerait l'Union soviétique dans la seconde moitié du mois de juin. Son rapport était basé sur des informations reçues d'un officier allemand de haut rang en Tchécoslovaquie, dont la couverture était celle d'un ingénieur en chef des usines Skoda. La source avait déjà gagné une confiance totale, mais cela s'est avéré insuffisant : lorsque le rapport a été remis à Staline, il l'a simplement retourné avec une réponse acerbe, griffonnée au crayon rouge : « Provocation anglaise. Réglez ça ! Staline ».

Cependant, le « petit père des peuples » n'était pas naïf, et comprenait que la guerre était inévitable. L'URSS avait encore besoin d'un peu de temps pour terminer ses préparatifs militaires, et il aurait certainement été plus pratique qu'Hitler n'attaque pas avant 1942 au moins. Parmi les rapports de renseignement qui sont parvenus en 1940 et 1941, de nombreuses dates étaient indiquées comme le début potentiel de la guerre, mais rien ne s’y est passé. La mobilisation d'une armée de près de quatre millions d'hommes était une décision sérieuse, et Staline ne pouvait accorder du crédit à tous les rapports. Il a donc choisi d'attendre.

Des soldats soviétiques présentent des trophées de guerre allemands après avoir détruit un régiment ennemi près de Mourmansk (Arctique), vers 1942 Anthony Potter Collection/Getty Images Anthony Potter Collection/Getty Images

Lorsque l'Allemagne a attaqué l'URSS, Staline a apparemment été choqué au-delà de l'entendement. Il a passé les huit premières heures de la guerre à essayer en vain d'empêcher l'escalade de la « provocation ». Il a bombardé le ministère allemand des Affaires étrangères de messages radio et a même été jusqu'à demander l'aide du Japon, le priant d'agir comme médiateur pour mettre fin à la crise. Pendant ce temps, les troupes allemandes qui envahissaient le territoire soviétique se sont emparées de toutes les voies ferrées et de tous les ponts dans les directions de l'offensive principale, ont réalisé des raids sur 46 aérodromes soviétiques, détruisant environ 1 000 avions de l'Armée rouge au sol, et ont également commencé une avancée rapide vers l'intérieur des terres sur un front de 1 500 kilomètres de large. L'erreur de calcul de Staline n'a pas été fatale, mais elle a par conséquent coûté très cher à l'URSS et à son peuple.

Dans cet autre article, nous vous relations comment les pigeons ont aidé l'Armée rouge à gagner la Seconde Guerre mondiale.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.