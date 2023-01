Calendrier de Bruce, ce livre russe entouré de mystère prédisant le sort des États

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au début du XVIIIe siècle, un calendrier « mystique » est apparu en Russie, contenant des prévisions astrologiques pour les différents signes du zodiaque, prédisant le sort des États et déterminant la planète dominante de l’année.

Vraissemblablement, cette édition a été réalisée à l’instar des calendriers européens de ce type, qui avaient été publiés aux XVIIe-XVIIIe siècles en grandes quantités et étaient très populaires.

Exemples du contenu de calendriers européens Domaine public Domaine public

Ils n’indiquaient pas seulement la date : ils contenaient des prévisions météorologiques, astronomiques et astrologiques, des conseils médicaux, les principales fêtes religieuses et les dates des foires. La Russie n’avait qu’une seule publication de ce type, le calendrier Bruce, mais il a donné lieu à une foule de rumeurs, de préjugés et de légendes.

Les calendriers européens et le nécromancien russe

Jacob Bruce Domaine public Domaine public

Ce calendrier porte le nom de l’homme qui a entrepris de l’imprimer. Jacob Bruce faisait partie de l’entourage principal de Pierre le Grand – le tsar l’appréciait avant tout pour son érudition. Il était un homme de savoir en mathématiques, astronomie, construction militaire, et il a étudié le système éducatif et les lois d’Angleterre pendant la Grande Ambassade, le voyage diplomatique de Pierre le Grand à l’étranger.

L’érudition de Jacob a donné lieu à de nombreuses légendes. On disait de lui qu’il pouvait faire rebondir les balles d’armes à feu, qu’il avait conçu une montre éternelle, qu’il avait créé une personne vivante à partir de fleurs, qu’il prédisait indubitablement le temps et qu’il pouvait transformer un vieillard en jeune homme. La conscience mystique et le manque d’éducation de la majorité de la population empêchaient les gens de comprendre exactement ce que faisait Bruce. Dans Le Nègre de Pierre le Grand, l’écrivain russe Alexandre Pouchkine a écrit que le scientifique était connu du peuple comme « le Faust russe ». Néanmoins, l’implication de Jacob dans la science n’est pas la seule raison de la création de mythes autour de son image – un rôle distinct a été joué par le calendrier de Bruce, nommé d’après lui.

Domaine public Domaine public

Les calendriers de ce type étaient connus en Europe depuis le XIIe siècle, sous la forme d’un livre de poche ou d’un parchemin enroulé plusieurs fois. Outre le calendrier proprement dit, il pouvait contenir des conseils diététiques et sanitaires, des prévisions météorologiques, des recommandations agricoles, des prévisions astrologiques, les Dix Commandements et les sept péchés capitaux. Les calendriers s’apparentaient davantage à un grand manuel d’usage général, même si certains étaient si petits qu’ils pouvaient être accrochés à une ceinture – un type de calendrier couramment utilisé par les médecins. Ces calendriers sont devenus si populaires qu’au XVIIe siècle, ils étaient, après la Bible, en deuxième position dans la circulation en Angleterre et, au milieu du siècle, quelque 400 000 exemplaires étaient imprimés chaque année. Le calendrier de Bruce n’est quant à lui apparu qu’au début du XVIIIe siècle et est devenu le seul analogue russe de ces calendriers-guides.

Prévisions météorologiques et prédictions astrologiques

Gravures de 1784 Domaine public Domaine public

En 1706, a été inaugurée l’imprimerie civile de Moscou, qui était subordonnée au Département d’artillerie, dirigé par Jacob Bruce. Il ne dirigeait pas l’imprimerie, mais censurait les œuvres, déterminait leur diffusion et les corrigeait. Parmi les éditions publiées par l’imprimerie, figuraient plusieurs calendriers : l’un contenait des informations sur l’heure du lever et du coucher du soleil à Moscou ; un autre concernait les fêtes orthodoxes ; le troisième et le quatrième présentaient des informations astrologiques. Jacob n’avait rien à voir avec la conception des calendriers et était mentionné sur les premières pages précisément comme éditeur, mais le calendrier basé sur ces quatre premiers volumes a été intitulé Bruce pour des raisons de succès commercial. L’érudit était très populaire et son nom dans le titre a dopé les ventes.

Le calendrier a été réimprimé plusieurs fois et était une copie de l’édition originale avec des ajouts mineurs. Dans l’esprit populaire, Jacob Bruce est finalement devenu un nécromancien après la réédition du calendrier, qui couvrait la période de 1800 à 2000. Il contenait des prédictions pour chaque année : dans quel domaine une personne connaîtrait le succès, ce qui se passerait au niveau national, le caractère d’une personne en fonction du signe du zodiaque. Par exemple, le Taureau a été décrit comme : « …prétentieux, majestueux, audacieux, rusé et doué pour les sciences ; les femmes sont colériques, polémistes, amoureuses et passionnées, survivent à leur premier mari. Si la vie d’un Taureau n’est pas écourtée dans la 20e année, elle peut se poursuivre jusqu’à l’âge de 77 ans ».

Domaine public Domaine public

Les prédictions étaient faites pour plusieurs années à la fois, un cycle étant de 28 ans : par exemple, si une prédiction était faite pour l’année 1802, elle conviendrait aussi pour 1830, 1858, et ainsi de suite. Voici, par exemple, la prédiction donnée par le calendrier de Bruce pour toutes les années qui correspondent à ce calcul : « Un grand changement dans un certain État célèbre ; un nouveau mode de gouvernement dans une certaine république ; une glorieuse bataille ; un grand souverain prendra le pouvoir ».

Il y avait également une « planète dominante » pour chaque année, dont dépendaient le temps, les récoltes, les épidémies et les catastrophes naturelles. Par exemple, les années gouvernées par Saturne étaient considérées comme malchanceuses : « Les astrologues croient que lorsque cette planète règne, l’année est plutôt néfaste pour les gens : la famine, la peste, le froid et de nombreuses maladies infectieuses se produisent. Les personnes nées cette année-là ont tendance à être sombres, avares, peu sociables, vindicatives mais travailleuses ». La domination de Jupiter, au contraire, était considérée comme une chance : « La planète Jupiter est de nature chaude et courageuse, et est honorée comme une planète de bonheur, de sciences, d’abondance et de richesse. Les personnes nées dans ces années sont heureuses, fidèles, miséricordieuses et vertueuses, justes, affectueuses, pieuses... ».

La plupart des agriculteurs russes étaient des paysans et ils étaient particulièrement intéressés par les prévisions de la récolte et de la météo, mais le calendrier s’est répandu dans la paysannerie plus tard, lorsque l’éditeur Ivan Sytine a commencé à utiliser les informations du calendrier de Bruce pour les calendriers annuels à partir de 1896. Ce calendrier n’était plus aussi mystique et, en l’absence de communication instantanée et d’accès à l’information par le biais du téléphone et d’Internet, il pouvait en effet être très utile dans la vie quotidienne. Les paysans l’appelaient également « calendrier de Bruce » et l’utilisaient pour savoir quand effectuer les travaux agricoles. Le calendrier comportait en outre une section contenant de brèves informations sur l’histoire mondiale et nationale, les lois fondamentales de l’Empire russe, des informations sur les fêtes orthodoxes ; les voyageurs pouvaient connaître la distance entre les gares ferroviaires. L’on pouvait même y trouver une liste de tous les établissements de crédit à court terme et des moyens de prodiguer les premiers soins – au total, il y avait 15 sections et 504 pages dans le calendrier.

