Pourquoi la semaine en Russie commençait-elle autrefois le dimanche?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le premier jour de la semaine aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Japon, en Israël et dans quelques autres pays est le dimanche, et non le lundi. Il en était de même en Russie et dans l'Empire russe – et cette idée est fondée sur la Bible.

Le livre de la Genèse de l'Ancien Testament contient une description de la création du monde, qui énumère les jours successifs du processus, du premier au sixième. Ce sont ces noms (jour un, jour deux, etc.) que portent encore les jours de la semaine en hébreu. « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création ». (Genèse 2, 3).

La langue détient une preuve

Un calendrier russe pour août 1906, conçu par Ivan Bilibine. Notez que toutes les semaines commencent par « Воскресенье » (dimanche). Domaine public Domaine public

Le samedi en hébreu, plutôt que d'être appelé « jour sept », est appelé « Shabbat » (dérivé du mot « se reposer ») et termine la semaine. Ainsi, dans les traditions judaïques, tout comme dans les chrétiennes, la semaine commençait traditionnellement par le dimanche et il en était de même en Russie jusqu'à la Révolution de 1917. Les noms des jours en russe en sont la preuve. Le mercredi est en effet appelé « sreda », ce qui signifie « milieu » en russe. Or, le mercredi n'est au milieu que si la semaine commence le dimanche.

De même, dans les langues slaves, le lundi est appelé « ponedelnik », ce qui signifie « celui qui vient après nedelia », « nedelia » étant le nom donné au premier jour de la semaine et à la semaine elle-même. « Nedelia » peut être traduit du russe par « non-faire », car le dimanche était le jour du service dominical et les paysans russes ne travaillaient normalement pas.

Un calendrier soviétique pour 1925, toutes les semaines commencent toujours le dimanche. Domaine public Domaine public

Les bolcheviks ont combattu la religion et l'un de leurs premiers décrets, signé en février 1918, a donc remplacé le calendrier julien (dit « ancien style ») par le calendrier grégorien (dit « nouveau style »), ce qui distinguait le calendrier de l'Église (l'Église orthodoxe russe utilisait et utilise toujours le calendrier julien) du calendrier séculier, « officiel », et permettait également à la Russie de se mettre à l'heure de « presque tous les peuples cultivés », comme le stipulait le décret. Toutefois, dans les premières années de l'URSS, le dimanche était encore le premier jour de la semaine.

Lire aussi : Quand les peuples de Russie fêtent-ils le Nouvel An?

Les semaines massacrées par Staline

Un calendrier soviétique de 1930 avec des « semaines de production continue » de 5 jours Domaine public Domaine public

Le 1er octobre 1929, les semaines ont été réformées en URSS – de nouvelles semaines de 5 jours ont été introduites. Elles étaient appelées « semaines de production continue » : les gens travaillaient pendant quatre jours et se reposaient le cinquième. Et cela continuait ainsi pendant tout un cycle annuel, qui comprenait désormais 72 semaines de cinq jours. Afin de ne pas faire se chevaucher les jours de repos des employés, les travailleurs étaient divisés en cinq groupes marqués dans le calendrier en jaune, rose, vert, rouge et violet. Grâce à ce système, les moulins, usines et autres entreprises pouvaient fonctionner sans interruption toute l'année, car il n'y avait pas de jours de repos communs à tous les travailleurs.

Le calendrier de cinq jours était également un outil idéologique. Il déformait le calendrier chrétien des fêtes, ce qui était très utile pour la propagande antireligieuse des bolcheviks. Cependant, le nouveau calendrier n'était pas du tout populaire auprès des citoyens. Il arrivait souvent que le mari et la femme fassent partie de groupes de couleurs différentes et n'aient donc pas de jours de congé communs, ce qui compliquait encore plus leur vie. En 1931, une semaine de six jours avec des jours de congé fixes pour tous a finalement été introduite.

Un calendrier soviétique de 1964 (dédié au 150e anniversaire du poète Mikhaïl Lermontov), avec des semaines de 7 jours commençant le lundi Domaine public Domaine public

Ce n'est qu'en 1940 que l'URSS est revenue à la semaine de sept jours. « Transférer le travail dans toutes les entreprises et institutions d'État, coopératives et publiques, de la semaine de six jours à la semaine de sept jours, en comptant le septième jour de la semaine – le dimanche – comme jour de repos », disait le décret. Ainsi, à partir de 1940, le lundi est officiellement devenu le premier jour de la semaine en URSS.

Avec le temps, certains États à orientation socialiste ont également fait du lundi le premier jour de la semaine – par exemple, la RDA en 1970. En 1978, l'ONU a recommandé que le lundi devienne le premier jour de la semaine dans la plupart des pays. Cela a été fait en 1988, conformément à la norme ISO 8601, une norme internationale pour l'échange et la communication de données relatives à la date et à l'heure.

Dans cet autre article, nous vous expliquions plus en détails pourquoi la Russie utilise depuis 1918 deux calendriers simultanément.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.