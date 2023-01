Des simples rabatteurs aux œuvres d’art: petite histoire de la publicité dans la Russie tsariste

Au cours du XIXe siècle, l’industrie publicitaire s’est rapidement développée en Russie et certaines pubs parues à cette époque peuvent être apparentées à de l’art.

En Russie, la publicité est apparue pour la première fois sous la forme de « loubok » (équivalent russe des images d’Épinal, ndlr). En plus des histoires religieuses et contes populaires, cette impression, qui se caractérise par des graphismes simples, était utilisée à des fins publicitaires. Ainsi, les imprimés pouvaient faire la promotion de tabac, de chaussures ou d’autres produits.

Par ailleurs, certains commerçants embauchaient des rabatteurs censés leur ramener des clients potentiels. Ils étaient donc payés pour faire l’éloge d’un produit et augmenter en conséquence ses ventes.

Or, cette forme primitive de publicité a ouvert la voie à une approche plus sophistiquée du marketing. Au début du XIXe siècle, les affiches, bannières et enseignes ont commencé à gagner en popularité en Russie, ce qui a donné un élan à l’industrie publicitaire.

Qui plus est, son développement a pris des rythmes si accélérés que, rapidement, les rues de la nouvelle et de l’ancienne capitale, à savoir Saint-Pétersbourg et Moscou respectivement, se sont retrouvées parsemées d’enseignes publicitaires.

Domaine public Domaine public

Désormais, même les magazines et journaux diffusaient des publicités tous azimuts : cosmétiques médicales et décoratives pour les femmes désireuses de dissimuler leurs taches de rousseurs ou boutons, toute sorte de pommades, élixirs, huiles parfumées et infusions pour la croissance des cheveux et moustache.

Publicité d’un produit contre les taches de rousseur Domaine public Domaine public

Publicité d’un produit faisant pousser la barbe et la moustache Domaine public Domaine public

Encore une firme promettant aux clients une dense moustache à envier Domaine public Domaine public

Assez rapidement, l’industrie de la publicité a encore évolué en Russie et, pour obtenir une affiche sophistiquée, les commerçants ont commencé à embaucher des artistes célèbres.

Ainsi, cette publicité pour une bière a été conçue par l’illustre artiste Ivan Bilibine.

Bière Novaïa Bavaria (Nouvelle Bavière), peinte par l’artiste Ivan Bilibine Domaine public Domaine public

Parfois, le choix tombait sur des artistes étrangers. Ainsi, cette affiche pour la Société Abrikossov et fils a été conçue par des Allemands et Autrichiens.

Domaine public Domaine public

D’ailleurs, la pub des douceurs et chocolats était extrêmement populaire dans l’Empire russe du XIXe siècle.

Chocolat Kramski Domaine public Domaine public

« Mon premier pas, celui pour [me procurer, ndlr] des biscuits Einem » Domaine public Domaine public

Confiserie Ideal Domaine public Domaine public

En outre, les pubs de Singer, célèbre fabricant américain de machines à coudre, étaient extrêmement répandues. On pouvait en voir un peu partout : sur les façades des immeubles, dans les vitrines, sur des panneaux au bord des routes et dans les pages des journaux et magazines.

Publicité pour Singer Domaine public Domaine public

Une autre société américaine qui faisait largement sa promotion dans la Russie tsariste est Kodak – des annonces proposant des appareils photos compacts faisaient régulièrement apparition dans la presse.

Photo simplifiée avec cet appareil Kodak Domaine public Domaine public

À la fin du XIXe siècle, l’on ne se contentait en général plus de faire passer le message au potentiel client, l’on avait de plus en plus recours à des visuels attractifs pour inciter les achats.

Par exemple, cette affiche utilise l’image d’une fillette qui offre affectueusement à son grand-père un paquet des prétendues meilleures cigarettes de l’époque.

« Papi, fume Narzan » Domaine public Domaine public

Cette autre publicité pour un produit de tabac prétend que la saveur de ses cigarettes rappelle celle de la crème.

Domaine public Domaine public

Sur ces affiches, l’on a fait appel à l’image d’une femme pour faire de la pub d’un parfum, d’un savon et d’une bière.

Parfum Brocard & Co Domaine public Domaine public

Publicité d’un savon Domaine public Domaine public

Bière Kalinkine Domaine public Domaine public

C’est une publicité de conserves :

Domaine public Domaine public

Et celle-ci est une promotion de lampes à huile produites à Riga (aujourd’hui la capitale de la Lettonie) et vendues à Saint-Pétersbourg.

Domaine public Domaine public

Les galoches avaient elles aussi le droit à une publicité peu banale.

« Les meilleures galoches au monde » Domaine public Domaine public

Les galoches de la société Treougolnik Domaine public Domaine public

Celles produites par une manufacture russo-américaine Domaine public Domaine public

Publicités du café et du thé...

Domaine public Domaine public

Domaine public Domaine public

... et celles de boissons alcooliques, dont la bière, le brandy ou les vins.

Domaine public Domaine public

Domaine public Domaine public

Domaine public Domaine public

Domaine public Domaine public

Après la révolution, les bolcheviks ont monopolisé le droit de la publicité dans l’URSS, État nouvellement né.

Pour en savoir plus sur les pubs produites dans le pays des Soviets, suivez ce lien.

