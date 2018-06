Dix-huit affiches de l'Empire russe qui vous donneront envie d'acheter un avion (ou de la poudre)

Russia Beyond

Les affiches publicitaires de l'Empire russe étaient de véritables chefs-d'œuvre et leurs concepteurs puisaient leur inspiration dans des batailles historiques ou dans la mythologie slave.

Domaine public Domaine public

Publicité pour des galoches de TRARM, la première usine de caoutchouc russe. « Garantie de qualité complète », indique l'affiche.

Domaine public Domaine public

Cette affiche fait la publicité des cigarettes de l'usine Bogdanov & Co. Elle a été publiée pendant la guerre russo-japonaise (1905) et insinue que seuls les vrais héros fument de telles cigarettes.

Domaine public Domaine public

Le vaisseau volant des contes de fées russes représenté sur cette affiche annonce l’Exposition internationale des dernières inventions, qui s'est tenue avril-juin 1909.

Domaine public Domaine public

« Grand-père, fume Narzan!» supplie une petite fille tenant des cigarettes de l'usine S. Gabaï.

Domaine public Domaine public

« Essayez seulement de me le prendre! », menace un petit garçon tenant un bâton et du chocolat fabriqué par le fabricant de confiserie Einem. Fondée par l'entrepreneur allemand Ferdinand Theodor von Einem en 1889, l'usine fut nationalisée après la Révolution de 1917 et devint connue sous le nom de «Krasni Oktiabr» (Octobre rouge).

Domaine public Domaine public

Une publicité pour les produits de la brasserie Weiner, située dans la ville d'Astrakhan, dans le sud de la Russie.

Domaine public Domaine public

L'affiche fait la promotion d'avions et d'hydravions par la principale usine de construction d'aéronefs, Arthur Anatra, basée à Odessa.

Domaine public Domaine public

Affiche publicitaire de l'usine de caoutchouc TRARM

Domaine public Domaine public

« Fumez les meilleures cigarettes! », dit cette publicité de l'usine Dukat basée à Moscou.

Domaine public Domaine public

L'usine Kolobov & Bobrov a utilisé l'image du célèbre général russe Mikhaïl Skobelev pour faire la publicité de ses cigarettes Héros. Général blanc.

Domaine public Domaine public

La Société russe pour la production et la vente de poudre à canon fait la promotion de produits pour les chasseurs.

Domaine public Domaine public

Une publicité pour le savon par l'usine Joukov. L'entreprise a réussi à survivre jusqu'à nos jours et fonctionne aujourd'hui sous le nom de Aist (cigogne).

Domaine public Domaine public

Publicité pour la poudre Leda fabriquée par l'entreprise A. Ralle & Co.

Domaine public Domaine public

« Mon premier pas pour obtenir des biscuits Einem ».

Domaine public Domaine public

L'affiche a été publiée par l'Usine de machinerie et de matériel agricole, fondée par le vice-consul britannique John Greaves. L'entreprise continue son activité aujourd'hui sous le nom de KSC Berdiansk.

Domaine public Domaine public

L'affiche fait de la publicité pour un large éventail de boissons alcoolisées de la brasserie Ivan Dourdine.

Domaine public Domaine public

Publicité pour les produits à base de tabac de l'entreprise A. Koïlou & Co.

Domaine public Domaine public

L'affiche représente un preux chevalier de légendes médiévales slaves contenant des cigarettes Vajnaïa (Importante) de l'usine Bogdanov & Co.

Découvrez maintenant des affiches publicitaires soviétiques.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.