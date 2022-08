À quelles femmes remettait-on le titre de «Mère héroïque» en URSS?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Reproduction du tableau Mère héroïque de P. Elitchegirov A.Sverdlov/Sputnik A.Sverdlov/Sputnik

« Mère héroïque » était considéré comme le titre le plus élevé attribué aux mères en URSS. L’ordre honorifique était décerné aux femmes qui avaient donné naissance et élevé 10 enfants ou plus. Le prix a été décerné après que le dernier enfant atteignait l’âge d’un an et si tous les autres enfants étaient encore en vie. Toutefois, les enfants décédés ou portés disparus en défendant leur patrie ou dans l’exercice de leurs fonctions militaires et citoyennes étaient pris en compte.

La famille Panovitch se promène dans la région d'Orenbourg Valeri Bouchoukhine/Sputnik Valeri Bouchoukhine/Sputnik

L’ordre « Mère héroïque » est une étoile convexe à cinq branches en or derrière laquelle divergent des rayons d’argent. Sur la plaque, recouverte d’émail rouge, figurait l’inscription « Mère héroïque ».

La récompense a été décernée pour la première fois le 27 octobre 1944 à quatorze femmes. La mère héroïque numéro 1 était Anna Aleksakhina d’un village de la région de Moscou. Elle avait deux filles et dix fils, dont quatre ne sont jamais revenus du front pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mikhaïl Kalinine remettant le prix à Tatiana Boubnova, l’une des 14 premières Mères héroïques de l’URSS russiainphoto.ru

Mikhaïl Kalinine et les premières Mères héroïques soviétiques (Anna Aleksakhina est troisième à partir de la gauche) Archives du journal Tribouna, 2000 Archives du journal Tribouna, 2000

Le prix n’a pas été créé par hasard pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était destiné à soutenir les mères qui avaient perdu leurs enfants pendant la guerre, et à inciter la jeune génération à accoucher autant que possible afin de combler l’énorme trou démographique qui s’était formé après le conflit mondial.

La Mère héroïque Epistinia Stepanova a perdu ses dix fils pendant la guerre A. Chevitch/Sputnik A. Chevitch/Sputnik

Lors de la remise du titre, les enfants légalement adoptés étaient également pris en compte. L’adoption d’enfants dont les parents étaient morts pendant la guerre était particulièrement encouragée.

Pendant la guerre, la Mère héroïque Alexandra Derevskaïa a pris sous son aile et élevé 48 enfants avec son mari Emelian

Ainsi, un monument a été élevé à Tachkent à la mère ouzbèke Bakhri Akramova qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a adopté 15 orphelins de différentes républiques de l’URSS, qui avaient été évacués vers l’Ouzbékistan soviétique. Et son cas n’est pas isolé.

La mère héroïque Bakhri Akramova (quatrième à partir de la droite) et son mari, le forgeron Chaakhmed Chamakhmoudov (à droite) Alexander Varfolomeïev/Sputnik Alexander Varfolomeïev/Sputnik

Bakhri Akramova (assise) avec des enfants lors de l’inauguration d’une statue en son honneur à Tachkent Vsevolod Tarassevitch/Sputnik Vsevolod Tarassevitch/Sputnik

Souvent, les femmes des républiques soviétiques où les familles avaient traditionnellement plus d’enfants devenaient Mères héroïques. Dans les villages russes, les femmes avaient elles aussi une importante progéniture, mais le taux de mortalité infantile était également élevé.

La mère héroïque Iazgoul Iagmourova avec sa famille. République soviétique turkmène Stanislav Koritnikov/Sputnik Stanislav Koritnikov/Sputnik

La mère héroïque Djakhon Irgacheva avec sa famille. République soviétique tadjike Cherstennikov/Sputnik Cherstennikov/Sputnik

La mère héroïque Bavakan Akopian (2e rangée, au centre) et sa grande famille. République soviétique d’Arménie A. Jigaïlov/Sputnik A. Jigaïlov/Sputnik

Les habitants d’un village de l’Altaï Gueorgui et Maria Lebedev avec leurs 12 enfants et petits-enfants Viktor Sadtchikov/TASS Viktor Sadtchikov/TASS

L’ordre et le titre ont été décernés jusqu’à l’effondrement de l’URSS en 1991. Au cours de son existence, il a été remis à plus de 430 000 femmes. Les Mères héroïques recevaient également diverses récompenses de l’État comme de petits paiements mensuels pour chaque enfant, une augmentation de leur pension, les transports en commun gratuits et des réductions sur les charges de logement (gaz, électricité etc.). Elles étaient en outre souvent prioritaires pour bénéficier d’un logement gratuit.

Affiche soviétique Gloire à la Mère héroïque, 1944 Nina Votolina\Domaine public Nina Votolina\Domaine public

En plus du titre de Mère héroïque, les femmes ayant de nombreux enfants pouvaient recevoir d’autres récompenses. Pour cinq et six enfants, une femme recevait la Médaille de la maternité - en bronze ou en argent, respectivement.

Pour sept, huit et neuf enfants, il existait des Ordres de la Gloire Maternelle de divers degrés.

L’image de la mère de famille nombreuse a été romancée dans de nombreux films soviétiques. Par exemple, dans le film Il était une fois vingt ans plus tard (1980), on voit une réunion d’anciens camarades de classe au cours de laquelle l’héroïne ne peut pas répondre à la question – « Quelle était la chose la plus importante de ta vie ? ». Ensuite il s’avère qu’elle a 10 enfants, tous ses camarades de classe sont impressionnés et admettent que les enfants et leur éducation sont l’essentiel dans sa vie. En même temps, elle est heureuse dans son mariage et reste une femme séduisante.

Cadre tiré du film Il était une fois vingt ans plus tard Iouri Egorov/Studio Gorki Iouri Egorov/Studio Gorki

Après la chute de l’URSS, les prix ont cessé d’être décernés. Dans la Russie moderne, il existe l’Ordre de la gloire parentale qui, depuis 2008, est remis aux parents ou à l’un des parents pour avoir élevé plus de quatre enfants, et - depuis 2010 - aux parents de plus de sept enfants (les leurs ou adoptés). Parallèlement au prix, une allocation est également versée - depuis 2022, elle s’élève à 200 000 roubles. Au total, environ 500 familles ont reçu le prix.

Les cavaliers de l’Ordre de la gloire parentale Larissa et Arkhip Gorokhov avec leurs enfants kremlin.ru kremlin.ru

À l’initiative de Vladimir Poutine, le 15 août 2022, l’ordre soviétique Mère héroïque a été rétabli. Cette prestigieuse distinction sera décernée aux mères (de nationalité russe) ayant donné naissance et élevé dix enfants ou plus (également citoyens russes).

Les règles d’attribution de l’ordre sont similaires à celles qui existaient en Union soviétique - tous les enfants doivent être vivants, en prenant en compte les enfants décédés ou portés disparus dans l’exercice de leurs fonctions militaires, officielles ou civiques, ainsi qu’à la suite d’attentats terroristes et dans le cadre de situations d’urgence. Les mères reçoivent le titre et l’ordre, ainsi qu’un million de roubles (environ 17.000 euros).

La nouvel ordre ressemblera à ceci. Sur une médaille ronde en or placée dans une étoile à cinq branches, l’inscription « Mère héroïque » se détache : on trouve au centre un aigle bicéphale et les armoiries de la Russie sur de l’émail rouge. L’ordre est couronné par le drapeau russe tricolore blanc-bleu-rouge, encadré d’or et incrusté d’un diamant.

