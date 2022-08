Comment un haut fonctionnaire de l'URSS est devenu l'un des principaux propagandistes nazis

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Nous, socialistes allemands, sommes vos amis sincères ! Notre chef, Adolf Hitler, apporte la libération à votre patrie ! Des milliers d'ouvriers et de paysans allemands ont déjà donné leur vie pour votre liberté ! » : c’est ce qu’écrivait en 1942 l'un des propagandistes les plus éminents du Troisième Reich, Karl Albrecht, dans la brochure Est-ce là un État socialiste ? diffusée dans les territoires occupés.

Étonnamment, dix ans plus tôt, cette même personne était l'un des principaux responsables soviétiques en charge de l'industrie forestière de l'URSS. Comment un changement radical s'est-il produit ?

Communiste dévoué

Karl Albrecht (né Löw) a rejoint les communistes immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. En 1923, incapable de se faire une place dans une Allemagne plongée dans une crise profonde, il suit les conseils de ses camarades de parti et se rend en Russie soviétique, qui accepte volontiers des spécialistes étrangers.

Karl Albrecht Archives Archives

Albrecht, qui n'a pas terminé ses études de spécialiste en foresterie, est entré à l'Institut agricole de Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Une formation incomplète, peu d'expérience de travail et l'ignorance de la langue russe n'ont pas empêché cet Allemand incroyablement travailleur, déterminé et capable de nouer des contacts de réaliser une carrière vertigineuse : de simple ingénieur forestier, il passe en quelques années chef de la section de l'industrie forestière et du travail du bois auprès l'inspection ouvrière et paysanne.

>>> Ces homonymes de chefs nazis qui luttaient dans l'Armée rouge

Les tâches d'Albrecht comprenaient l'exercice du contrôle de l'État sur l'une des branches les plus rentables de l'industrie soviétique. Il a dirigé des inspections forestières dans diverses régions du pays et rendait compte de leurs résultats directement aux dirigeants de l'État.

En 1930, Karl Albrecht effectue des visites de travail en Scandinavie et en Allemagne, d'où il revient plein d'idées nouvelles concernant la modernisation de l'industrie forestière de l'Union soviétique. L'un des obstacles les plus importants à l'augmentation de son efficacité, selon lui, était l'utilisation du travail de prisonniers et d'exilés, dont il critiquait constamment l'exploitation cruelle.

Le responsable a ainsi exprimé ouvertement son mécontentement quant aux méthodes de gestion dans ce domaine. De la sorte, il s'est fait de nombreux ennemis parmi ses collègues de haut rang. La famille de la célèbre communiste allemande Clara Zetkin, avec qui Karl était très ami, lui conseilla un jour prendre garde à ne pas être un jour lui-même envoyé en Sibérie.

Construction du canal de la mer Blanche par des prisonniers Mikhaïl Prichvine/Musée de la littérature d'État/russiainphoto.ru

Au fil du temps, Albrecht a commencé à envisager de plus en plus sérieusement de quitter l'URSS. Lors d'un voyage en Extrême-Orient en mars 1932, il s'adresse au consulat d'Allemagne à Vladivostok en vue de retourner dans son pays natal, et peu de temps après, il est arrêté par les services secrets soviétiques comme espion allemand.

Après un an et demi de prison, Karl Albrecht a été gracié et libéré. « Nous ne pouvions pas en croire nos yeux lorsqu'un jour, en 1934, Albrecht se présenta à l'ambassade et demanda la permission de retourner en Allemagne avec sa femme russe et son enfant, écrit le diplomate allemand Hans von Herwarth dans son livre Entre Hitler et Staline : Il nous a expliqué que malgré ses succès professionnels, le travail ne lui procurait pas de plaisir, et qu'il en avait assez de l'Union soviétique et de la terrible politique de Staline, qui le dégoûtait profondément. Même le fait que les nationaux-socialistes soient arrivés au pouvoir ne pouvait pas changer sa décision de retourner en Allemagne ».

Au service du Troisième Reich

Dans son pays, cependant, l'ancien haut fonctionnaire soviétique devait faire face à une situation financière difficile. Sa seule source de revenus était une petite pension d'invalidité, qu'Albrecht a reçue pour sa santé minée pendant la guerre mondiale.

>>> Pourquoi Staline n'a-t-il pas sauvé son fils, retenu captif par les nazis?

Karl Albrecht a essayé de trouver un emploi en Turquie, mais sans succès. L'Allemand désespéré était sur le point de demander à retourner en Union soviétique, lorsque le ministère de l'Éducation du peuple et de la Propagande dirigé par Joseph Goebbels le remarqua. Albrecht a été impliqué dans le travail de l'organisation Anti-Komintern, qui coordonnait la campagne de propagande antisoviétique.

Ayant vécu en URSS pendant de nombreuses années, parfaitement au fait de la structure et des principes de fonctionnement de la société soviétique, Karl Albrecht était un atout précieux pour les propagandistes nazis. Il a commencé à parler activement à la radio et a commencé à écrire l'œuvre principale de sa vie - le livre Le socialisme trahi. Dix ans en tant que haut fonctionnaire du gouvernement de l'Union soviétique.

Le socialisme trahi. Dix ans en tant que haut fonctionnaire du gouvernement de l'Union soviétique.

Dans ce livre publié en 1938, l'auteur critique vertement Staline, les « dictateurs judéo-bolcheviques » et le système politique et économique qu'ils avaient créé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la diffusion de cet opus, l'un des principaux ouvrages de propagande de l'histoire du Troisième Reich, dépassait deux millions d'exemplaires.

Jusqu'en 1942, Karl Albrecht a travaillé pour le ministère de la Propagande, mais sa nature volontaire s'est fait sentir ici aussi. En raison de divergences avec ses dirigeants, il a rejoint l'Organisation Todt, qui effectuait des travaux de construction dans les territoires occupés et s'appuyait activement sur le travail des prisonniers de guerre à ces fins.

Voyant à quelle vitesse la résistance de l'Armée rouge grandissait, Albrecht fit campagne pour un changement d'attitude envers la population des territoires occupés, ainsi qu'envers les ostarbeiters envoyés dans le Reich. Il a soutenu qu'il était nécessaire de coopérer avec les Soviétiques, d'être pour eux non pas une main punitive, mais une « force dirigeante et directrice », et d'améliorer leurs conditions de vie afin d'augmenter ainsi la productivité de leur travail. À l'initiative de l'ancien forestier, des entreprises ont été créées pour donner un exemple d'utilisation correcte, selon lui, des prisonniers de guerre soviétiques.

Des prisonniers allemands capturés par les soldats américains Keystone/Getty Images Keystone/Getty Images

L'habitude d'exprimer ouvertement ses opinions, qui ne coïncidaient pas toujours avec la ligne générale du parti, n’a pas permis à Albrecht de rester longtemps au même poste. En 1944, Karl s'est retrouvé dans la Waffen-SS, où il s'est engagé dans un travail de propagande auprès des prisonniers de guerre et des volontaires de l'Est. Dans les derniers jours de la guerre, il est promu au grade de SS-Sturmbannführer et obtient un bataillon sous ses ordres. Avec lui, il se rendit aux Américains.

L'ancien fonctionnaire soviétique devenu fonctionnaire nazi a été libéré deux ans plus tard. Il a réussi à éviter des conséquences plus graves grâce à son « discours de défense du peuple russe ». Karl Albrecht, qui s'est installé en Allemagne, s'est occupé de la propagande anticommuniste jusqu'aux toutes dernières années de sa vie.

Dans cette autre publication, découvrez comment le maréchal allemand Paulus a été capturé à Stalingrad.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.