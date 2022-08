Sept tsars et prétendants au trône russes cruellement assassinés

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Fédor II de Russie – étranglé

Lorsque le tsar Ivan le Terrible est mort en 1584, il n’a laissé qu'un héritier qui souffrait d'un certain degré de déficience intellectuelle ou était simplement incapable de gouverner le pays, en raison de son caractère très pieux.

Le trône russe a été saisi par Boris Godounov, le régent de l'héritier, qui est devenu le tsar de facto. Ayant reçu une bonne leçon du tsar décédé, qui n'avait laissé aucun héritier capable, Godounov investit dans l'éducation et l'expérience de son propre fils afin de le former à l'art de gouverner.

Lorsque Boris Godounov a quitté ce monde en 1605, son fils de 16 ans, Fédor, lui a succédé à la tête de la Russie. Malgré tous les efforts de son père, Fédor II a régné dans une atmosphère de trahison, tenant le trône pendant à peine plus d'un mois. Bientôt, la Russie a sombré dans une période d'instabilité politique connue sous le nom de « Temps des troubles ». Un tsar imposteur connu sous le nom de Faux Dmitri Ier a apparu à Moscou et renversé Fédor II sous le faux prétexte qu’il était un fils survivant d'Ivan le Terrible.

Le dirigeant de 16 ans a été étranglé tout comme sa mère. Son corps, exposé à la foule, portait les traces d'une lutte violente.

Faux Dmitri Ier – assassiné pendant son mariage

Les dernières minutes de la vie du Premier Faux Dimitri de Carl Gottlieb Wenig Domaine public Domaine public

Naturellement, l'usurpateur du trône russe avait beaucoup d'ennemis parmi les puissants. Le mariage de Faux Dmitri Ier avec une noble polonaise a donné lieu à des festivités incontrôlables et à des scènes de chaos dans les rues de Moscou. Ceci a été mis à profit par les conspirateurs mécontents, qui ont organisé un coup d'État contre le nouveau tsar, qu'ils estimaient illégitime.

Le 17 mai 1606, un grand nombre de boyards et de roturiers armés ont pris d'assaut la place Rouge et les chambres du tsar illégitime. Le dirigeant effrayé a tenté de fuir et a sauté par la fenêtre des chambres directement sur le trottoir, s’infligeant de graves blessures. La foule a rattrapé le dirigeant blessé et l'a achevé à coups de hache. On a traîné son corps jusqu'à la place Rouge. Les Moscovites se sont moqués du corps pendant deux jours, puis l'ont enterré derrière les portes de Serpoukhov, dans l'ancien cimetière. Lorsque des rumeurs concernant des miracles survenus sur sa tombe ont commencé à se répandre, son corps a été exhumé et réduit en cendres, qui ont ensuite été mélangées avec de la poudre à canon et tirées d'un canon.

Ivan Dmitrievitch – pendu à l'âge de trois ans

L'évasion de Marina Mniszek par Leon Wyczółkowski Domaine public Domaine public

Le 16 décembre 1614, un bourreau passe une corde autour du cou d'un garçon de trois ans. Un instant plus tard, l'enfant est suspendu dans les airs. Les contemporains ont affirmé que la corde ne se resserrait pas autour du cou du garçon car il n'était pas assez lourd. Par conséquent, on pense que l'enfant est mort d'hypothermie quelques heures plus tard.

Ce destin tragique est le résultat d'une tentative de sa mère, épouse de deux prétendants au trône illégitimes et participante active à de multiples crises politiques pendant le « Temps de troubles », d'établir Ivan en tant qu’héritier légitime, malgré la récente élection de Michel Ier au trône de Russie et l'établissement de la maison Romanov.

Ivan VI – emprisonné à vie à l'âge d'un an, puis tué en captivité

Mirovitch devant le corps d'Ivan VI. Ivan Tvorojnikov Domaine public Domaine public

Quand Elisabeth, fille du tsar Pierre le Grand, s'est emparée du trône russe à l’issue d'un coup d'État, elle a évincé du pouvoir le plus jeune monarque russe de l'histoire. Ivan VI a perdu le trône à l'âge d'un an.

L’enfant a été exilé de la capitale et a passé le reste de sa vie en captivité sous une menace de mort constante : les gardes avaient ordre de tuer le garçon sur place si une tentative de le libérer ou même un appel à ces fins était émis.

L’enfant a été dépouillé de son identité, de tout contact avec la société et même de son nom : même les gardiens se sont vu interdire de parler à « l'innomé », comme on appelait l'enfant.

Les souffrances d'Ivan et sa vie se sont terminées brusquement le 5 juillet 1764, lorsqu'un officier de l'armée impériale russe eut appris l'identité du captif et tenté de le libérer pour le refaire monter sur le trône. Les gardes de la forteresse de Chlisselbourg ont agi selon leurs sinistres instructions et ont mis à mort le jeune enfant dès qu'ils ont eu vent du complot.

Paul Ier – frappé et étranglé dans sa chambre

Meurtre du tsar Paul Ier Domaine public Domaine public

Dans la nuit du 11 au 12 mars 1801, les portes menant à la chambre du tsar Paul Ier au château Michel à Saint-Pétersbourg se sont ouvertes et 12 conspirateurs sont entrés par effraction. Furieux en raison du refus du tsar d'abdiquer, ils l'ont attaqué, battant et étranglant le dirigeant du pays jusqu’à la mort.

Alexandre II – tué par une bombe

L'assassinat d'Alexandre II, dessin de G. Broling, 1881 Domaine public Domaine public

Des terroristes et des révolutionnaires ont tenté de tuer l'empereur russe Alexandre II à 11 reprises au cours de son règne. Ils ont utilisé des pistolets, des revolvers, de la dynamite et des bombes à main. L'empereur a eu la chance d'esquiver toutes les balles et d'échapper de justesse à toutes les explosions ; sauf une.

Après dix tentatives d'assassinat ratées à l'aide d'armes diverses, les terroristes ont opté pour des bombes qui devaient être lancées sur le passage du carrosse de l'empereur. Le 1er mars 1881, un membre de l'organisation terroriste Narodnaïa Volia lance son explosif sur la voiture du tsar. Par miracle, Alexandre II a survécu cette fois aussi. Souhaitant parler au terroriste qui avait été interpellé, il n'est pas parti immédiatement et s'est exposé à l’attaque d'un autre conspirateur.

Le deuxième terroriste a lancé une bombe aux pieds du tsar et l'explosion les a mortellement blessés tous les deux. Alexandre II a eu les jambes arrachées. Il a été emmené au palais d'Hiver dans un état désespéré et est décédé quelques minutes plus tard.

Nicolas II – exécuté avec sa famille à l’arme à feu

Assassinat du tsar Nicolas II et de sa famille à Ekaterinbourg Mary Evans Picture Library/Global Look Press Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Le dernier empereur russe a été exécuté dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, dans le sous-sol de la maison Ipatiev à Ekaterinbourg. Sa famille - sa femme Alexandra et leurs cinq enfants - a également été assassinée.

Bien que certains bolcheviks prévoyaient d’organiser un procès public de Nicolas II, le risque d'un complot antirévolutionnaire visant à libérer le monarque déchu et peut-être restaurer son pouvoir a probablement précipité le sort des derniers membres de la famille impériale.

