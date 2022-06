Comment l’URSS a failli devenir un pays à économie de marché

Pendant les années 1920, les bolcheviks ont restitué, même si pour une brève durée, la propriété privée et le marché. Cette nouvelle politique économique, plus souvent désignée par l’acronyme NEP, est entrée dans l’histoire du pays en tant que période à la fois haute en couleur et controversée.

À l’issue de la révolution de 1917 et de la guerre civile, l’économie russe était pratiquement anéantie et le spectre de la famine planait sur le pays. Dans le même temps, les mesures rigoureuses du communisme militaire ont débouché sur un mécontentement au sein de la population et des discours antibolchéviques.

Les vitrines des magasins ont été tapissées de tracts sur lesquels on distingue la mention «sous boycott». Seules les petites entreprises étaient autorisées à fonctionner. МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Afin de sortir de cette situation et de préserver les rênes du pouvoir, les bolcheviks ont donc entrepris, en 1921, une mesure peu attendue – l’entrepreneuriat privé dans le domaine des PME a été restitué. Ces assouplissements entreront dans l’histoire comme la Nouvelle politique économique (NEP).

Ouverture de la 3e foire soviétique à Nijni Novgorod Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Avant tout, ces mesures ont touché le domaine de l’alimentaire. L’énorme taxe, qui, tel un écrasant fardeau, pesait sur les paysans, a été considérablement révisée à la baisse et les particuliers ont été autorisés à faire le commerce des excédents.

Commerce de rue Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Au lieu du panier alimentaire, les gens ont commencé à toucher un véritable salaire et à s’acheter eux-mêmes de la nourriture. En outre, il a été autorisé d'embaucher de la main-d’œuvre à titre privé et de créer de petites entreprises. Pour résumer – les relations de marché ont été autorisées dans le pays du communisme victorieux.

Dans l'atelier d'Alexandre Rodtchenko et sa femme, Varvara Stepanova Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Par conséquent, après une guerre sanglante, des commerces privés, des débits de boisson, des cabarets et des restaurants ont commencé à apparaître, tout comme une certaine liberté.

Dans un restaurant commercial RGAKFD RGAKFD

L’influence de la NEP sur la mode a été non négligeable – il n’était plus considéré comme honteux de soigner son image, activité auparavant jugée bourgeoise.

Portrait d'une jeune fille de la période NEP/Portrait de Lili Brik Mikhaïl Smodor/Kostromskaïa starina; Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Les robes ouvrières ont été remplacées par des tenues à la mode : les femmes portaient des bas, des chapeaux et des robes non moulantes et se coiffaient à la Zelda Fitzgerald. Les hommes portaient quant à eux des costumes avec des gilets et des bretelles.

Des employés de la Chambre de commerce en vacances dans les environs de Petrograd Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg/russiainphoto.ru

Étranger au communisme, l’esprit de la NEP a pénétré dans la culture et, poursuivant les traditions de l’avant-garde, les artistes, stylistes, musiciens et cinéastes s'adonnaient à des expérimentations audacieuses.

Équipe de tournage des IIe et IIIe Congrès du Komintern Musée d'État de l'histoire politique de Russie/russiainphoto.ru

L’ambiance qui régnait dans les capitales pouvait être comparée à une version modeste de l’ère du jazz américain et de Gatsby le magnifique ; quant au Moscou des années 1920, il ressemblait à Paris et Berlin.

Or, cette page de l’histoire du pays n’a pas perduré. La NEP s’est avérée incapable de résoudre les véritables défis économiques auxquels le pays était confronté. Vers 1927, il n'y avait plus suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins des citadins ouvriers et employés – les petits producteurs et commerçants avaient échoué à relever le pays après les ravages de la guerre civile. Il était évident que la Russie avait besoin d'une industrialisation accélérée pour contrer la menace d'une intervention étrangère. Sans oublier de mentionner que le Parti craignait que l’« ignoble » capitalisme ne pénètre dans le pays.

La mode de la période de la NEP Photo d'archives; Domaine public Photo d'archives; Domaine public

Le souci de la nourriture, des loisirs et de la façon de multiplier ses capitaux ont été perçus comme un retour à la vie bourgeoise et les « nepmans » comme une réincarnation des exploitants et ennemis de la classe ouvrière. Tout comme le mot « bourgeois », le mot « nepman » est alors devenu une insulte.

La mode féminine pendant la NEP Domaine public Domaine public

Le début de la fin de la NEP a été marqué par une confiscation forcée de céréales aux paysans en 1928. En avril de l’année suivante, lors de la XVIe conférence du Parti, a été adopté le plan de l’industrialisation forcée de l’URSS, qui prévoyait la fin de l’économie de marché et la centralisation totale. Le pouvoir a donc mis le cap sur la consolidation dans ses mains des outils de la gestion du business dans son ensemble.

Le nepman (bourgeois soviétique) mangeait exclusivement au restaurant. Сaricature de 1922 Domaine public Domaine public

