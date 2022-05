En images: comment les vétérans soviétiques de la WWII célébraient-ils la Victoire?

Depuis la fin du conflit le plus meurtrier de l’histoire, le 9 mai a toujours été célébré comme le jour de la Victoire sur l'Allemagne nazie. Dans les années qui ont suivi la guerre, les vétérans se rassemblaient à cette occasion pour rappeler ces jours difficiles et leurs camarades tombés lors des combats et au nom de la défense du pays.

Aussi étrange que cela puisse paraître, à l'ère soviétique, le Jour de la Victoire était avant tout un jour de tristesse. En règle générale, il n’y avait qu'un petit défilé d'anciens combattants sur la place Rouge et les vétérans se rassemblaient en privé entre eux pour se rappeler de leurs camarades qui n’étaient pas revenus du champ de bataille et déposer des fleurs sur leurs tombes. Souvent, ils tenaient une minute de silence et soufflaient tout bas : « Plus jamais ».

Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

L’ancien combattant Dmitri Koudachev tient son portrait le montrant entrer dans la Belgrade libérée en septembre 1945. Photo prise en 1965

Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Une infirmière présente aux célébrations organisées sur la place Rouge, 1968

Iouri Kravtchouk/Sputnik Iouri Kravtchouk/Sputnik

Rencontre de vétérans devant le Musée central des Forces armées à Moscou, 1970

Mikhaïl Ozerski/Sputnik Mikhaïl Ozerski/Sputnik

Des pilots réunis le 9 mai 1970 sur la place devant le Bolchoï

Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Une participante au défilé des vétérans sur la place Rouge vêtue de son ancien uniforme, 1971

Alexandre Abaza/MAMM/MDF Alexandre Abaza/MAMM/MDF

Valser sur les airs des chansons de guerre, années 1970

Viktor Temine/MAMM/MDF Viktor Temine/MAMM/MDF

Ceux qui ne pouvaient pas se rendre aux lieux de célébration mettaient leurs médailles chez eux, contemplaient les anciennes photos et parlaient de la guerre aux enfants.

Yan Tikhonov/Sputnik Yan Tikhonov/Sputnik

Des frères d’arme se rencontrent au complexe commémoratif de la forteresse de Brest, 1972

Sergueï Vassine/MAMM/MDF Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Rencontre avec des pionniers (scouts soviétiques), années 1970

Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

L’écrivain Constantin Simonov (au milieu) pose avec des journalistes et vétérans (1975)

Valeri Chtchekoldine/MAMM/MDF Valeri Chtchekoldine/MAMM/MDF

Émotions, 1976

Pavel Soukharev/ Archives de Pavel Soukharev Pavel Soukharev/ Archives de Pavel Soukharev

Des participants à la bataille de Stalingrad réunis dans une école, 1977

Roustam Moukhametzianov/russiainphoto.ru Roustam Moukhametzianov/russiainphoto.ru

« Il était une fois en mai »... Un vétéran à Kazan, au Tatarstan, 1977

Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Les femmes pouvaient soit portaient leur ancien uniforme, soit accrochaient leurs médailles sur les tailleurs festifs, 1977

Une femme vétéran à Moscou, 1977

Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Rencontre près du Bolchoï, 1978

Nikolaï Filippov/MAMM/MDF Nikolaï Filippov/MAMM/MDF Nikolaï Filippov/MAMM/MDF

Une rencontre tant attendue de ceux qui ont combattu côte à côte, 1978

Nikolaï Filippov/MAMM/MDF Nikolaï Filippov/MAMM/MDF

Jour de la Victoire à Moscou, 1979. Nombreux étaient ceux qui avaient perdu des membres à la guerre.

Sergueï Soukharev/Archives de Pavel Soukharev Sergueï Soukharev/Archives de Pavel Soukharev

Un vétéran, 1979

Sergueï Soukharev/Archives de Pavel Soukharev Sergueï Soukharev/Archives de Pavel Soukharev

Les anciens combattants discutaient avec des passants, des enfants et des étudiants, répondant aux questions... Toutefois, ils n'aimaient pas trop parler des horreurs de la guerre et évoquaient surtout le courage de leurs camarades, 1979

Sergueï Soukharev/Archives de Pavel Soukharev Sergueï Soukharev/Archives de Pavel Soukharev

Des vétérans participant aux célébrations à Tcheliabinsk, 1980

Evgueni Tkatchenko/Musée historique d'État de l'Oural du Sud Evgueni Tkatchenko/Musée historique d'État de l'Oural du Sud

Offrir des fleurs aux vétérans reste une belle tradition, 1982

Alexandre Lapine/MAMM/MDF Alexandre Lapine/MAMM/MDF

En route vers les lieux de célébration du Jour de la Victoire dans le parc Gorki de Moscou, 1983

Pavel Soukharev /Archives de Pavel Soukharev Pavel Soukharev /Archives de Pavel Soukharev

Un vétéran porte une pancarte pour retrouver ses frères d’arme, 1983

Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev

« Il y a encore de la poudre dans les poudrières » – cette phrase tirée de Taras Boulba, œuvre de Nicolas Gogol, est communément utilisée de nos jours et signifie qu’une personne reste encore suffisamment brave et forte. Photo montrant un ancien combattant danser, 1983

Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev

Quand les anciennes chansons de guerre résonnent… 1983

Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev

Parler des jours passés, 1983

Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev

La tradition d’organiser des concerts et festivals d’envergure à l’occasion du Jour de la Victoire remonte au début des années 1980. Photo prise en 1983

Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev Pavel Soukharev/Archives de Pavel Soukharev

Se reposer après la cérémonie officielle tenue sur la place Rouge

Valeri Сhtchekoldine/MAMM/MDF Valeri Сhtchekoldine/MAMM/MDF

Trois générations: célébrations du 50e anniversaire de la Victoire en 1995

Alina Bachmakova/russiainphoto.ru Alina Bachmakova/russiainphoto.ru

