En images: ces cadeaux des plus extravagants reçus par Staline

D’innombrables cadeaux uniques provenant de toutes les républiques soviétiques et d'autres pays sont parvenus à Staline, ce qui témoigne de l'ampleur du culte de sa personnalité.

Le culte de la personnalité de Joseph Staline était si intense en URSS que les gens étaient souvent prêts à donner leurs biens les plus précieux, uniquement pour faire plaisir au « petit père des peuples ».

Les cadeaux les plus extravagants provenaient de toute l'Union soviétique, ainsi que d'autres pays, comme la Chine ou le Brésil. Dans la plupart des cas, les gens se donnaient beaucoup de mal pour réjouir le dirigeant de l'URSS.

À certaines occasions, ces dons étaient si nombreux qu'ils étaient exposés à la vue de tous. Cela s'est notamment produit lors du 70e anniversaire de Staline, le 21 décembre 1949.

Au total, plus de 23 000 cadeaux ont alors été reçus et exposés.

Triomphe de la Patrie victorieuse Mikhaïl Khmelko/Galerie Tretiakov Mikhaïl Khmelko/Galerie Tretiakov

Les dirigeants de la République soviétique d'Ukraine ont envoyé à Staline une peinture épique intitulée Triomphe de la Patrie victorieuse, réalisée par l'artiste Mikhaïlo Khmelko. Le tableau représentait l'historique défilé de la victoire du 24 juin 1945, avec des détails saisissants. Elle décrivait la scène où les soldats soviétiques ont jeté les bannières des troupes hitlériennes vaincues au pied du mausolée de Lénine.

Pour son œuvre, l'artiste a été décoré du prix Staline en 1950. Aujourd'hui, le tableau est conservé à la galerie Tretiakov de Moscou.

Archives Archives

De l'Azerbaïdjan, Staline a reçu un tapis fait main au centre duquel figurait son portrait. Le tapis était géant : sa taille s'élevait à 70 mètres carrés, il comptait 35 millions de nœuds et avait été tissé par 70 artisans ! Aujourd'hui, il est conservé au Musée national d'art d'Azerbaïdjan.

Les ouvriers de la Verrerie artistique de Leningrad ont offert à Staline un vase géant baptisé Vase du jubilé. Il pesait 1 200kg et mesurait plus de trois mètres de haut. L’objet, qui reposait sur un piédestal massif, comportait un portrait de Staline et était décoré d'étoiles en rubis.

L'un des cadeaux les plus insolites, offert par des ouvriers polonais de l'industrie aéronautique de Lodz, a été un téléphone en forme de globe terrestre dont le levier ressemblait à une faucille et le récepteur à un marteau, deux hauts symboles soviétiques, représentant les ouvriers et les paysans. Staline, cependant, ne l'a jamais utilisé.

Ce dernier était connu pour son amour ardent de la pipe. Une fois, il en a reçu une très inhabituelle de la part d'un groupe de joueurs d'échecs américains : elle était magistralement décorée de figures sculptées de Roosevelt et de Staline assis à une table et jouant aux échecs.

Les cadeaux venus de l'étranger en d'autres occasions étaient tout aussi impressionnants. Par exemple, une délégation gouvernementale de la République populaire de Chine en URSS a offert à Staline une défense d'éléphant recouverte d'une merveilleuse sculpture fine représentant un dragon dans les nuages.

Un autre présent incroyable en ivoire était un gadget chinois appelé « Boule dans une boule », fabriqué à partir d'un morceau d'ivoire massif ! Les sphères intérieures sont fraisées par le biais des trous réalisés dans les sphères extérieures. À travers la fente de chaque sphère, l’on peut voir des sphères de plus en plus petites. Le diamètre de la plus grande, quant à lui, n'est que de 10cm.

En 1949, Staline a reçu un cadeau d'un particulier brésilien anonyme. Cette lampe de table était faite de carapace de tatou et de peau de serpent.

Musée central d'État d'histoire contemporaine de la Russie Musée central d'État d'histoire contemporaine de la Russie

Parmi les cadeaux que Staline a reçus à l'occasion de son 70e anniversaire figurait un plateau sur lequel était représentée la carte de l'Amérique latine réalisée avec des ailes de papillons Morpho menelaus.

Après avoir rencontré Staline en 1931, la vicomtesse Nancy Astor, première femme à avoir siégé en tant que membre du Parlement britannique, lui a envoyé un cadeau unique : une cruche d'une laideur singulière représentant un ours russe tenant Napoléon. Cet objet est probablement le seul exemplaire à avoir été produit, car il n'existe aucune trace d'un objet similaire en possession de quiconque.

Enfin, un vase en terre cuite de la région italienne de Toscane est devenu l'un des objets les plus extravagants de l'exposition de cadeaux au dirigeant soviétique de 1949. Lors de l’événement, les autorités ont toutefois dissimulé les gravures érotiques y figurant, afin de ne pas corrompre les mœurs du peuple d’URSS.

