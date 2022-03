Comment un prêtre britannique est devenu un grand ami de l'Union soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les relations entre l'État soviétique athée et les orthodoxes, ainsi que les églises catholique et protestante, ont toujours été, c'est le moins que l'on puisse dire, compliquées. Ces mesures allaient de la destruction des temples et de la répression des prêtres aux tentatives de trouver un consensus et une forme de coexistence acceptable. Cependant, même pendant la période de relative clémence, le contrôle strict de l'État sur la religion n'a pas disparu un seul instant.

Dans le même temps, certains membres du clergé ont réussi à devenir de véritables amis de l'Union soviétique. Plus surprenant encore, il s'agissait de prêtres originaires de pays occidentaux capitalistes.

Le prêtre catholique italien Andrea Gaggero, pacifiste et de gauche, ou encore le missionnaire protestant canadien James Endicott ont activement lutté contre la prolifération nucléaire et l'escalade de la guerre froide. Tous deux ont reçu respectivement le prix Lénine et le prix Staline pour le « renforcement de la paix entre les nations ».

Toutefois, aucun des ecclésiastiques occidentaux n'a été aussi bien accueilli à Moscou que Hewlett Johnson, doyen de l'une des plus importantes églises anglicanes de Grande-Bretagne, la cathédrale de Canterbury.

Prêtre socialiste

« Le doyen rouge de Canterbury », comme Johnson est surnommé dans le royaume pour son amour de l'Union soviétique, a été nommé au rang de doyen en 1931 à l'âge de 57 ans. Connu pour ses sympathies communistes en tant que membre du Parti travailliste, il est devenu un véritable os dans la gorge pour le clergé conservateur, et en particulier pour l'archevêque de Canterbury, Cosmo Gordon Lang.

« Le poste de Hewlett Johnson était à vie et il s'est avéré impossible de le renvoyer, a témoigné le diplomate soviétique Ivan Maïski, devenu l'ami du prêtre socialiste. Dans le même temps, le doyen faisait preuve d'une grande ténacité, ne voulait pas supporter l'archevêque et repoussait énergiquement toutes les intrigues et tous les complots avec lesquels les autorités ecclésiastiques lui empoisonnaient la vie ».

« Il m'a tout de suite fait une forte impression, a écrit Maïski. Grand, mince et, d'une certaine manière, inhabituellement léger, malgré son âge, il avec un visage intelligent et spirituel, toujours vêtu de l'habit noir d'un prêtre anglais, Hewlett Johnson semblait être un homme pas tout à fait ordinaire. Et non seulement il en avait l'air, mais il n'était vraiment pas un homme ordinaire. Il y avait quelque chose de sublime et de noble dans sa silhouette ».

Un ami fidèle de l'URSS

Le prêtre a effectué plusieurs visites en Union soviétique au milieu des années 1930, qui ont donné lieu à son livre de 1939, Le Sixième Socialiste du Monde, dans lequel il décrit en détail les transformations économiques et sociales du pays. Il a été extrêmement populaire et a été traduit en 24 langues.

« La foi communiste s'est emparée du monde avec plus de force qu'aucun autre mouvement depuis l'avènement du christianisme, a affirmé Johnson. Je suis convaincu qu'une synthèse des deux religions est possible et qu'elle apportera finalement la bénédiction à toute l'humanité. Le [communisme] est-il chrétien ? Je dis oui... La Russie, en dépit de tous ses défauts, a fondé son économie sur la théorie chrétienne ».

« Un vrai chrétien ne peut être un ennemi du communisme, a déclaré le « doyen rouge » à Maïski. Au contraire, il existe de nombreux points de contact entre le vrai christianisme et le communisme ». Johnson n'a toutefois jamais adhéré au Parti communiste britannique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en plus de s'occuper des réfugiés et de la cathédrale bombardée, Hewlett Johnson a participé activement à la collecte de fonds pour aider l'Union soviétique.

En 1945, le doyen a officiellement été invité à Moscou pour les célébrations du jour de la Victoire, où il a reçu un accueil chaleureux. Le patriarche Alexis Ier de l'Église orthodoxe russe lui a même offert une croix orthodoxe dont il n'a jamais voulu se séparer. Le nouvel archevêque de Canterbury, Geoffrey Francis Fisher, lui a demandé de ne pas la porter au moins lors des événements officiels, mais en vain.

Un étranger parmi les siens

Pendant des années, Hewlett Johnson a irrité la société britannique en soutenant l'Union soviétique dans pratiquement tous les domaines, y compris le pacte germano-soviétique et la guerre d'Hiver contre la Finlande. Les aspects négatifs de la société soviétique, tels que la répression politique de masse, ont été largement ignorés par le « doyen rouge ».

En juillet 1945, il a été décoré de l'Ordre de la bannière rouge du travail et, en 1951, du prix international Staline pour « le renforcement de la paix entre les peuples », ce qui a ajouté à ses ennemis dans son pays. Johnson a alors été sarcastiquement invité à partir en mission de miséricorde dans les mines de sel de Sibérie. Il a également reçu ce message anonyme : « Traître. Démissionne. Tu profanes les pierres de Canterbury... L'Angleterre est trop bien pour un bolchevik ».

Le statut élevé de Johnson le rendait néanmoins invulnérable aux détracteurs. Churchill en personne a incité à ignorer le prêtre pour ne pas donner d'importance à son travail. Néanmoins, les services de renseignement le surveillaient en permanence.

« Le doyen rouge » a été fidèle à l'URSS de Staline jusqu'à la fin. En 1956, il a ainsi refusé de reconnaître le démantèlement du culte de la personnalité du « petit père des peuples » initié par Nikita Khrouchtchev.

En 1963, à l'âge de 89 ans, Hewlett Johnson a volontairement démissionné de son poste de doyen de la cathédrale de Canterbury, sans se laisser décourager par les assauts de ses opposants. Il est mort trois ans plus tard et, malgré tous les scandales associés à sa figure, a été enterré dans l'église à laquelle il avait consacré tant d'années de sa vie.

