Un esprit sain dans un corps sain: quand les Soviétiques pratiquaient la gymnastique au travail

Des pauses sportives spéciales dans les usines et bureaux comptent, sans doute, parmi les aspects les plus spectaculaires de la vie soviétique. Mais où les employés puisaient-ils la motivation et ces entraînements étaient-ils faciles?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Tous les jours à 10 heures du matin, les ouvriers de l'usine Skorokhod entament une séance de gymnastique. Après plusieurs heures de travail, une courte pause est indispensable. Pour cette raison, la gymnastique industrielle a été introduite dans de nombreuses entreprises de notre pays. Après une séance, la fatigue disparaît immédiatement et, de nouveau rempli énergie, vous pouvez vous attaquer au travail ».

La gymnastique industrielle dans les années 1960 I. Boudakov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Ce genre de pauses n'étaient point exclusives à cette usine de chaussures – cette pratique existait dans n'importe quelle entreprise et dans n'importe quel bureau du pays des Soviets et était connue sous le nom de gymnastique industrielle (« praïzvodstvennaïa guimnastika ») ou de minute d'éducation physique («fizminoutka»).

En effet, sous l’URSS une grande importance était accordée au mode de vie sportif. Certes, tous les citoyens n’étaient pas des athlètes, mais il y avait toute une série de pratiques très populaires auprès de la population, allant des compétitions regroupant les amateurs au tourisme sportif.

Ces pauses de remise en forme au travail ont été officiellement introduites en 1956. Si avant cette date, elles existaient déjà, elles n’étaient pourtant pratiquées que par certaines entreprises et de temps en temps. Néanmoins, après la sortie du décret en question, elles ont débarqué partout.

Dans une usine textile, années 1960 MAMM/MDF/russiainphoto.ru

En règle générale, les pauses en question étaient organisées deux fois par jour (par des personnes spécialement chargées) et duraient dix minutes. D’habitude, elles avaient lieu à une ou deux heures avant le déjeuner et à une heure de la fin du travail. Donc, lorsque l’heure sonnait, tous les travailleurs se mettaient à faire des exercices, entraînant parfois l’arrêt de l’activité dans des usines.

Des travailleuses de l'association de production Electron, 1973 B. Krichtoul/Sputnik B. Krichtoul/Sputnik

D’ailleurs, entre 1961 et 1991, une émission spéciale était diffusée tous les jours à la radio à 11h00 du matin, invitant les citoyens à pratiquer quelques exercices sportifs.

République socialiste soviétique de Lituanie. Ville de Šiauliai. 17 mars 1982 Antanas Dilis/TASS Antanas Dilis/TASS

Au début des années 1970, un poste d'instructeur de gymnastique a été introduit dans de grands bureaux et usines du pays. Et au cours de la décennie suivante, la pratique s'est étendue aux kolkhozes (fermes collectives) et aux écoles.

À l'usine horlogère de Moscou Viatcheslav Oun Da-Sine Viatcheslav Oun Da-Sine

Certes, les exercices étaient assez simples si bien que même les personnes âgées pouvaient y participer. Ils consistaient à marcher, s'étirer, se pencher, s'accroupir. Ces petites pauses étaient censées améliorer la productivité au travail et la discipline, mais aussi aider les travailleurs à rester en forme.

À l'usine horlogère de Minsk. République socialiste soviétique de Biélorussie Ignatovitch/Sputnik Ignatovitch/Sputnik

Il convient toutefois de préciser que faire des exercices n’était point obligatoire et, alors que certains ne pouvaient pas interrompre leur activité professionnelle, les autres avaient tout simplement la flemme de s’entraîner.

À l'imprimerie Tchekhov Soukhodolski/Sputnik Soukhodolski/Sputnik

« Encore à l’époque soviétique, je travaillais dans une usine de bijoux. Là, deux fois par relève tout le monde, sans exception, pratiquait de simples exercices de gymnastique, se souvient un internaute. J'étais très jeune et, au début, cela me saoulait. Toutefois, au bout de quelques mois de travail sédentaire, j’ai saisi le plaisir de m'échauffer et j'ai commencé à faire avec joie ces exercices de gymnastique. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point c'était génial ».

Сompétitions de gymnastique au travail, années 1980 Igor Outkine, Alexandre Iakovlev/TASS Igor Outkine, Alexandre Iakovlev/TASS

Pendant la perestroïka, ces séances de gymnastique ont commencé à devenir une formalité, pour finalement cesser d’exister après l'effondrement de l'URSS. Cependant, de nos jours, certaines entreprises russes tentent de faire revivre cette tradition.

Dans cet autre article, nous vous présentions vingt photos prouvant que l'URSS était une grande puissance sportive.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.