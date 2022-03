Mars 1991: une catastrophe évitée de justesse dans le ciel soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un dimanche soir, Evgueny Volodine monte à bord d’un avion à l’aéroport moscovite de Vnoukovo. Cet homme de 26 ans originaire de Novokouznetsk est menuisier dans une usine de meubles locale. Il porte un sac de voyage avec lui, dans lequel se trouvent six bouteilles de salpêtre, attachées par paires avec du ruban adhésif. Personne ne s’est soucié de leur contenu. Nous sommes le 17 mars 1991 et le référendum sur la préservation de l'URSS vient de se dérouler dans le pays.

Il n'y a presque pas de sièges vides sur le vol régulier Moscou - Novossibirsk. 365 personnes, dont 20 passagers avec des bébés dans les bras, s'élèvent dans le ciel. Deux heures de vol se déroulent normalement. Jusqu'à ce que Volodine se lève de son siège. Il a attendu longtemps que les allées de soient libres, mais elles étaient toujours occupées : on distribuait le dîner, puis les boissons, avant de ramasser les déchets. Sa patience a pris fin. Il est allé dans les toilettes les plus proches du cockpit, emportant son sac avec lui.

Coup dans la porte

Un Il-86 Dmitri Sokolov et Vladimir Iatsina/TASS Dmitri Sokolov et Vladimir Iatsina/TASS

« Deux heures après le décollage, tout le monde dans le cockpit a ressenti un coup puissant sur la porte », se souvient Iouri Sytnik, copilote sur ce vol.

Mais ce qu'ils prenaient pour un coup était une explosion. Volodine a passé une minute dans les toilettes, puis a ouvert la porte et a lancé deux bombes inflammables dans le passage. Il n’a pas eu le temps pour la troisième - tout flambait déjà autour de la porte. Volodine était bloqué dans les toilettes.

Ne comprenant pas ce qui s'était passé, Anatoly Ekzarkho, le pilote-instructeur, a dit au mécanicien de bord : « Regardez qui essaie d’entrer ». Ce dernier ouvre la porte et un nuage de flammes s’engouffre dans la cabine de pilotage. « Tout le monde a été touché : cheveux et sourcils brûlés, brûlures de toutes les zones exposées de la peau. Le mécanicien de bord a claqué la porte presque immédiatement », explique Sytnyk.

Le chaos a éclaté dans l’appareil. Des gens en panique ont couru vers les issues et tenté d'ouvrir les écoutilles. D'autres se sont précipités vers la partie opposée au feu - vers la queue de l'avion, qui menaçait de perdre l'équilibre. Mais ils n’ont pas pu rester debout longtemps.

« [Ekzarkho] a réagi instantanément : comme prévu en cas d’incendie, il a mis l’avion en piqué. L’Il-86 s'est précipité vers sol à une vitesse de 70 à 80 m par seconde, de sorte que l'état d'apesanteur était comme dans l'espace », explique Sytnik.

Une fumée âcre avait déjà rempli le cockpit et Ekzarkho a commencé à perdre connaissance. Iouri Sytnik a réussi à mettre son masque à oxygène à temps. Désormais, il cherchait l'aéroport le plus proche.

« J'ai diffusé : "À tous ceux qui nous entendent ! Vol 86082. Nous sommes à 160 km de la ville de Serov. Nous tombons, nous brûlons." À cause de la fumée, je ne voyais presque pas les instruments de bord. En dessous de nous se trouvaient les montagnes de l'Oural, et il était dangereux de descendre en dessous de 2 700 m », dit-il.

Bientôt un autre problème est apparu.

Chute contrôlée

L'équipage de l'avion de passagers Il-86. Aéroport Vnoukovo, 1981 V. Akimov/Sputnik V. Akimov/Sputnik

Le feu a été éteint 20 minutes plus tard par le commandant de l’appareil, Yakov Chrague, des agents de bord et deux passagers : un enquêteur du bureau du procureur et un major-conducteur de char, qui avait déjà connu deux incendies en Afghanistan. Ils avaient les deux mains brûlées jusqu'à l'os. Ils ont utilisé 14 extincteurs et n'ont pas permis au câblage de brûler, ce qui aurait entraîné l'arrêt des équipements de bord.

À ce moment-là, Anatoly Ekzarkho a repris conscience, mais le pilote navigateur a fait un malaise. Il avait néanmoins déjà réussi à mettre l'avion sur la trajectoire de l'aéroport Koltsovo de Sverdlovsk [aujourd'hui Ekaterinbourg]. La fumée a commencé à se dissiper et l'équipage a pu voir les instruments. Cependant, un nouveau problème est apparu - ils ne pouvaient pas voir la piste.

« La distance est de 8 km, la hauteur est de 400 m, a rapporté le contrôleur de l'aéroport. Vous voyez la piste ? »

« Négatif », a répondu l'avion.

« Ici, ma main a accidentellement ou par instinct touché le vitrage du cockpit. Et dessus il y avait de la suie, pas toute simple, mais des sortes d'aiguilles d'un demi-doigt de long. Elle s’était déposée sur toutes les vitres et ne laissait pas entrer la lumière de l'extérieur », explique Sytnyk. Une seconde plus tard, les pilotes ont frotté pour former des trous de la taille d'une soucoupe, et de nuit, à une distance de 6 km, ils ont vu les lumières de la piste. Cela s'est produit littéralement une minute avant que la descente prévue ne se transforme en une chute incontrôlée.

Un attentat terroriste

L'avion ayant atterri, il a été éloigné du bâtiment de l'aéroport et on a ouvert la porte de la partie avant du fuselage. On a apporté l'échelle, et les forces spéciales ont fait irruption dans le cockpit.

« Le terroriste a été extrait des toilettes avec une bombe fumigène, et ça a commencé ! L'officier des forces spéciales tire en l’air, enfonce le canon du pistolet dans sa bouche (je pense qu’il lui a cassé les dents) et hurle : "Enfoiré, ma sœur était dans l'avion, mais je vais te déchirer !" Et puis d'une voix complètement calme : "Dis-moi qui t'a envoyé" », se souvient Sytnyk. À proximité se tenait un autre officier avec un enregistreur vocal.

Moscou. Contrôle des bagages des passagers à l'aéroport de Vnoukovo, 1991 Nikolaï Malichev/TASS Nikolaï Malichev/TASS

Plus tard, Sytnik apprendrait que Volodine n'avait pas l'intention de détourner l'avion, et ne comptait formuler aucune revendication. C'était une attaque terroriste réalisée dans le seul but de ne laisser personne en vie. « Lors de la préparation du procès, le KGB nous a expliqué qu'il était sous l'influence des nationalistes arméniens qui voulaient attirer l'attention sur le Haut-Karabakh. Apparemment, Volodine était une personne extrêmement influençable. En tout cas, au lieu de la peine capitale, il a reçu un ticket pour un hôpital psychiatrique », explique Sytnyk.

Au cours des interrogatoires, il s'est avéré que pendant un an et demi, le kamikaze avait étudié le système de contrôle à l'aéroport et les règles d'embarquement. Il a choisi le plus gros avion de ligne, un Il-86 (retiré du service en 2010), et a conçu un engin explosif sans pièces métalliques afin qu'il ne soit pas détecté par les détecteurs lors du chargement. À l’époque, le système de contrôle actuel des aéroports soviétiques n'existait pas encore, seulement des cadres détecteurs de métaux en cas de port d'armes à feu. Les bouteilles dans les bagages ne dérangeaient personne.

Ses plans consistaient à faire exploser une bombe dans trois parties différentes de l'avion. Selon ce scénario, l’appareil n'aurait aucune chance d'atterrir. Avec l'équipage, il y avait 382 personnes à bord. Mais l'agitation dans les allées et l'impatience de Volodine l'en ont empêché : il a décidé de se confiner dans un seul foyer. Seul un concours de circonstances et les actions efficaces de l'équipage ont permis d'éviter une situation fatale. Pas une seule personne n'a été mortellement blessée cette nuit-là.

Plus tard, Iouri Sytnik a été informé par le KGB que, grâce aux informations reçues de Volodine, un certain nombre d'attentats terroristes similaires à Saint-Pétersbourg, Kaliningrad et d'autres villes avaient été évités.

« Ensuite, il y a eu beaucoup de choses dans la vie. J'ai reçu l'Ordre Pour le courage personnel [ces ordres ont été décernés à tout l'équipage], j'ai atterri à Bagdad la nuit sur un aérodrome non éclairé, ce qui a grandement effrayé les hommes politiques et les journalistes à bord. En revenant de Syrie, mon avion a failli être abattu par un chasseur américain au-dessus de la Turquie. Mais ce que j'ai vécu dans la nuit du 18 mars 1991, ça n’a eu lieu qu’une fois. Je pense que c'est pour le mieux », déclare Sytnyk.

