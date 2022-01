Les noms les plus cocasses de navires russes

Plusieurs navires de ligne et même deux batteries flottantes portaient le nom Ne me touche pas. Les navires Gueulard, Microbe, Chimpanzé, Porteur de bière et Plaisanterie ont également parcouru les mers.

Terrible, Brave, Coup de tonnerre, Sans Merci - ces noms des navires des flottes russe et soviétique étaient censés inspirer la fierté des marins et susciter la peur chez l'ennemi. Cependant, certains noms ne pouvaient que provoquer la perplexité ou un sourire.

Trois verres

Le tsar Pierre Ier a souvent abordé la question du choix des noms pour les navires de la marine, qu'il inventait avec humour. Ainsi, il a surnommé un barcalon (navire militaire à voile-aviron) Trois verres, vraisemblablement en l'honneur des nombreuses fêtes et festins qu'il aimait tant organiser.

Le navire à 36 canons, dont la devise était « Gardez la mesure dans tous les domaines », a été achevé en 1700. Il était préparé depuis longtemps à entrer dans la mer d'Azov, mais cela, pour des raisons inconnues, ne s'est jamais produit. Le Trois verres a longtemps pourri sur le fleuve Don, jusqu'à ce qu'en 1710, il soit finalement démantelé.

Porteur de bière et Porteur de vin

Malgré leurs noms caractéristiques, les Porteur de bière et Porteur de vin n'étaient pas du tout utilisés pour la livraison de boissons alcoolisées. Pendant la guerre du Nord contre la Suède, ils étaient à l'origine utilisés comme navires de transport et, en 1705, ils ont été convertis en navires de bombardement pour pilonner les forteresses et fortifications côtières de l'ennemi.

Dans ce cas, Pierre Ier n'a pas trouvé lui-même les noms amusants pour ses navires, mais les a empruntés à ses « professeurs » en matière d'affaires maritimes - les Néerlandais.

Ne me touche pas

Ce nom inhabituel a été porté par un certain nombre de cuirassés construits entre 1725 et 1832. Cependant, cela n'avait rien à voir avec un avertissement adressé à l'ennemi.

Les navires ont été nommés ainsi en l'honneur de l’épisode de l'Évangile décrivant la première apparition de Jésus-Christ à Marie-Madeleine après la résurrection. Le Sauveur dit alors : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ; mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » (Jean 20:17).

En 1864, la batterie flottante blindée Ne me touche pas a été mise à l’eau, avant de servir dans la flotte de la Baltique pendant plus de quarante ans ; en 1908, elle a été convertie en barge pour cargaisons sèches. Le navire a terminé son voyage pendant la Seconde Guerre mondiale, coulant sur la Neva lors du blocus de Leningrad.

Étonnamment, le nom biblique Ne me touche pas était aussi porté par une batterie anti-aérienne flottante de la flotte soviétique de la mer Noire, qui a défendu Sébastopol en 1941-1942. Dans ce cas, cependant, le nom a été choisi non pas en référence à l'Évangile, mais en hommage aux navires de la flotte impériale russe du même nom, et en particulier à la batterie flottante blindée qui avait servi dans la Baltique.

Crieur

Construit à Newcastle en 1857, le bateau à aubes Krikoun (Crieur) a servi dans la flotte russe de la mer Noire non seulement comme remorqueur, mais aussi comme navire de guerre. À ces fins, lors de la guerre russo-turque de 1877-1878, deux canons de quatre livres y ont été installés.

Le cap de Crimée d’Ak-Bouroun a constitué un lieu fatidique et tragique dans la vie du Crieur. C'est ici qu'en 1861, le navire est devenu célèbre, sauvant l'équipage de la frégate à vapeur Khersones ayant fait naufrage. Et c’est ici, le 26 avril 1878, qu’il heurta lui-même des rochers et coula.

Plaisanterie

Construit à l'origine en 1871, le bateau à vapeur Plaisanterie était destiné aux promenades fluviales du tsarévitch - le futur empereur Alexandre III. Cependant, en fin de compte, il a dû faire face à des événements loin d'être comiques.

À la veille de la guerre russo-turque de 1877-1878, Alexandre le cède à la flotte impériale russe et pendant le conflit militaire qui éclate bientôt, le Plaisanterie fait office de mouilleur de mines.

Le 8 juin 1877, le bateau a couvert la pose de champs de mines sur le Danube, nécessaires pour protéger l'armée russe traversant le fleuve. Lorsque le vapeur turc Erekli est soudainement apparu près de l'île, le Plaisanterie s'est immédiatement précipité vers lui, attaquant l'ennemi avec une mine à perche - une charge explosive située au bout d'un long poteau.

Malgré le fait que la mine n'a jamais explosé, le vapeur turc effrayé s'est immédiatement retiré. Le capitaine du bateau Nikolaï Skrydlov a reçu l'Ordre de Saint-Georges 4e degré pour son exploit.

Microbe

En 1897, un laboratoire spécialisé dans la peste a ouvert ses portes au Fort Alexandre Ier sur une île artificielle du golfe de Finlande, couvrant les abords de la capitale de l'Empire russe, Saint-Pétersbourg. Le fort isolé est devenu un lieu idéal pour la création et la production d'un vaccin et d'un sérum immunitaire contre la dangereuse maladie.

La connexion entre le fort, qui devint plus tard connu sous le nom de « Pestiféré », et le monde extérieur était assurée à l'aide d'un petit bateau à vapeur, qui a reçu un nom très approprié dans ces conditions - Microbe. En hiver, les médecins se rendaient sur la terre ferme en traîneau.

