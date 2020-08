Nikita Khrouchtchev comme vous ne l’aviez jamais vu

Russia Beyond

Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev et l’ambassadeur américain en URSS lors d’une réception, 1955

Difficile à croire, mais Nikita Khrouchtchev frisait parfois le ridicule. Il ne cachait le fait qu'il avait des origines modestes et était souvent sans tact et direct dans ses manières, devenant la cible de nombreuses blagues au sein du peuple soviétique. Sa sincérité exacerbée se manifestait même lors des visites et réceptions officielles.