Quand l'auteur du plan d'attaque de Pearl Harbor combattait la Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le dimanche 7 décembre 1941, les États-Unis sont sous le choc : des avions japonais portent un coup brutal et puissant à leur flotte du Pacifique, stationnée à la base navale de Pearl Harbor, dans l'archipel hawaïen. L'attaque a coulé ou endommagé 21 navires, détruit 188 avions et tué près de 2 400 marins, pilotes et civils américains.

Le cuirassé de la Marine américaine Arizona en feu après une explosion causée par une bombe japonaise Domaine public Domaine public

Pour l'auteur de ce plan d'attaque dévastateur, l'amiral Isoroku Yamamoto, infliger des coups douloureux aux grandes puissances n'avait rien de nouveau. Trente-cinq ans avant ces événements, il avait contribué à faire subir à l'Empire russe la pire défaite navale de son histoire.

Contre l'Empire russe

Au début du XXe siècle, le Japon, autrefois pays fermé, mais désormais modernisé et réarmé, a contesté la domination de la Russie en Extrême-Orient, et comptait bien saper les positions russes en Corée et dans le nord-est de la Chine. Le déroulement de la guerre russo-japonaise (1904-1905) a choqué la communauté internationale : l'armée tsariste n'a pas pu remporter une seule victoire significative et la flotte russe a subi des revers constants.

Isoroku Yamamoto Domaine public Domaine public

En novembre 1904, au milieu du conflit, Isoroku Yamamoto, 20 ans (qui portait alors le nom de famille Takano) sort diplômé de l'Académie militaire de la marine impériale japonaise avec le grade de shoi kohosei (aspirant lieutenant). Il a pris du service sur le navire auxiliaire Karasaki. Cependant, en janvier 1905, il est transféré sur le croiseur cuirassé Nisshin, sur lequel il participe les 27 et 28 mai de la même année à la bataille de Tsushima, qui serait une page noire de l'histoire de la flotte russe.

>>> La pire défaite de la flotte impériale russe

Le croiseur Nisshin Domaine public Domaine public

N'ayant perdu que trois destroyers, les Japonais ont réussi à anéantir l'escadre russe arrivée dans l'océan Pacifique depuis la mer Baltique. Plus de vingt navires ont été détruits au combat ou ont été sabordés par leurs équipages après qu’ils eussent été endommagés, sept autres navires ayant hissé le drapeau blanc. Environ 5 000 marins russes ont été tués, 7 000 ont été faits prisonniers.

Croiseur russe Oleg endommagé lors de la bataille de Tsushima Collection de Peter H. Proctor (CC BY-SA 2.5) Collection de Peter H. Proctor (CC BY-SA 2.5)

Le Nisshin a reçu 11 frappes au cours de la bataille, le pont a été démoli et les fragments d'un gros projectile ayant touché la tourelle avant ont blessé le vice-amiral Misu Sotaro. Ce dernier fut le seul amiral japonais blessé lors de la bataille de Tsushima.

Le Nisshin lors de la bataille de Tsushima, 1905 Domaine public Domaine public

Yamamoto lui-même a été sérieusement blessé. « Avec un rugissement assourdissant, le projectile s'est écrasé sur le canon de 8 pouces de la proue encore restant, se souvient-il : Une fumée toxique a enveloppé la proue du navire et j'ai failli être emporté par la force d'une violente explosion. J'ai fait quelques pas et j'ai constaté que... deux doigts de ma main gauche étaient coupés et pendaient sur la peau ». De plus, le jeune officier a été blessé à la cuisse gauche.

>>> Comment Nicolas II a survécu à l'attaque d'un fanatique japonais

Les observateurs britanniques qui se trouvaient à bord ont affirmé plus tard que la raison de l'explosion du canon du Nisshin n'était pas un bombardement ennemi précis, mais le détonateur trop sensible d’un projectile japonais.

Vengeance

Isoroku a eu une chance incroyable. S'il avait perdu un doigt de plus, en plus du majeur et de l'index, il aurait été immédiatement renvoyé des rangs des forces armées.

Les blessures n'ont pas empêché Yamamoto de faire une carrière militaire éclatante dans la marine, et la guerre russo-japonaise a été une bonne école militaire pour lui et une page héroïque de sa biographie. « Comme on peut s'y attendre d'une personne qui a fait la guerre et est entrée en contact avec la mort, il est difficile de lui faire peur », écrivait la presse japonaise dans les années 1930 à propos de l'amiral.

Le 30 août 1939, Isoroku Yamamoto devient commandant en chef de la Flotte combinée, la principale force à longue portée de la marine impériale. Après Pearl Harbor, jusqu'à la bataille de Midway en juin 1942, les forces navales japonaises sous sa direction étaient pratiquement invincibles.

Isoroku Yamamoto Domaine public Domaine public

Isoroku Yamamoto a réussi à prendre part à la guerre contre l'Empire russe, mais il n'était pas destiné à mesurer sa force avec la flotte soviétique du Pacifique en août 1945. Deux ans avant le début de la guerre soviéto-japonaise, les Américains ont mené avec succès l'opération Revenge pour éliminer l'amiral. Après avoir intercepté et décodé une transmission radio japonaise, ils ont découvert l'itinéraire des vols du commandant naval à travers les îles Salomon. Le 18 avril 1943, l'avion de Yamamoto tombe dans une embuscade organisée par un groupe de combattants américains et est détruit.

Dans cette autre publication découvrez cinq faits sur le traité qui a mis fin à la guerre russo-japonaise de 1905.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.