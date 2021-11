Cette partie de l'URSS encore occupée par les Allemands alors que Berlin était déjà tombée

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 25 avril 1945 à midi, l'Armée rouge referma l’étau autour de Berlin et commença à se préparer à l'assaut décisif contre la capitale de l'Allemagne nazie. À ce moment-là, les troupes soviétiques avaient réussi à libérer les territoires de la Pologne, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, la majeure partie de la Yougoslavie, l'est de l'Autriche et le nord de la Norvège. Étonnamment, dans le même temps, une partie du territoire de l'URSS elle-même était toujours sous le contrôle du Troisième Reich.

Environ 400 000 soldats du groupe d'armées Nord étaient isolés dans l'ouest de la Lettonie (Courlande) lorsque, le 10 octobre 1944, des unités de la 51e armée soviétique ont atteint la côte de la mer Baltique près de la ville de Memel (Klaipeda). C'est ainsi qu'est né le « chaudron de Courlande », qui a existé jusqu'à la défaite de l'Allemagne nazie.

Forteresse assiégée

Feu d'artifice en l'honneur de la sortie des troupes soviétiques vers la Baltique, octobre 1944 Evgueni Kopyt/Sputnik Evgueni Kopyt/Sputnik

La situation des troupes allemandes bloquées dans les États baltes n'était cependant pas catastrophique. Ils tenaient les grands ports de Liepaja et Ventspils, et la flotte soviétique de la Baltique ne pouvait pas empêcher la Kriegsmarine de fournir efficacement au groupe isolé provisions, munitions et réserves.

« Sur ordre du commandant du groupe d'armées Nord (le colonel général Ferdinand Schörner), il a été interdit d'utiliser l'expression "chaudron de Courlande", a rappelé le commandant d’un équipage antichar Gottlieb Bidermanm : Il y avait même des rumeurs, bien que d’après mes informations, cela n'a pas été confirmé, selon lesquelles un soldat pouvait être condamné à mort si on l’entendait parler de notre situation désespérée dans ce chaudron ». Depuis l’anéantissement de la 6e armée à Stalingrad, ce mot portait un sens caché inquiétant renvoyant à une catastrophe imminente et inévitable... Le nom officiel de l'armée piégée était « tête de pont de Courlande ».

Les premières tentatives de vaincre le groupe d'armées Nord ont été entreprises dès octobre, mais se sont soldées par un échec. « La situation là-bas était insupportable, car tout Courlande est un marécage continu, a déploré l’agent de liaison du régiment d'artillerie du 8e corps estonien de fusiliers de l'Armée rouge Piotr Kioupersepp : Pour que le matériel passe, il fallait faire des pontons spéciaux directement dans le marais. Sans eux, l’équipement ne pouvait en aucun cas passer. Si un lance-mortier s’enlisait, nous devions retirer nous-mêmes les mines de 122 mm, puis mettre le canon sur des planches pour pouvoir tirer à nouveau ».

Évacuation de Ventspils le 19 octobre 1944 Archives fédérales allemandes (CC-BY-SA 3.0) Archives fédérales allemandes (CC-BY-SA 3.0)

Ayant réussi à repousser l'offensive des troupes soviétiques, les Allemands ont commencé à s'enfoncer rapidement dans l'ouest de la Lettonie. Sur un front relativement petit de 220 km, ils ont créé une défense en profondeur avec des fils barbelés, des champs de mines et des fossés antichars. « Tout le chaudron de Courlande est parcouru par des lignes de tranchées, nous capturions une tranchée, et la deuxième suivait immédiatement, et il semblait qu’elles n'avaient pas de fin », a rappelé le commandant du peloton de mitrailleuses du 8e Corps de fusiliers estoniens Mikhaïl Saltykov.

Hitler ne comptait pas céder Courlande à Staline. Au contraire, cet endroit était censé devenir un os dans la gorge du commandement soviétique et détourner constamment sur lui les forces de l'Armée rouge. Il était prévu qu'au moment propice, un coup puissant serait porté à partir d'ici sur le flanc des troupes soviétiques avançant vers l'ouest.

Fin du « chaudron »

L'Armée rouge, à son tour, ne s'attarda pas en Lettonie. Ayant alloué des forces suffisantes pour contenir le « chaudron », elle continue de développer son offensive vers le cœur de l'Allemagne. Les soldats soviétiques appelaient en plaisantant le groupe d'armées bloqué (rebaptisé le 25 janvier 1945 en groupe d'armées Courlande) « camp de prisonniers de guerre armés ».

Des artilleurs soviétiques tirent sur des positions allemandes en Lettonie Vassili Savranski/Sputnik Vassili Savranski/Sputnik

Néanmoins, jusqu'à la fin mars 1945, les troupes soviétiques, malgré des forces limitées, tentèrent d'éliminer le « chaudron ». Subissant de lourdes pertes, elles n'ont pu avancer que sur une courte distance. Des divisions soviétiques séparées ont réussi à percer de manière significative, mais en règle générale, elles étaient encerclées et forcées de battre retraite vers leur camp.

Avec l'approche de l'Armée rouge de la capitale et des régions centrales du Troisième Reich, ainsi que sur fond d’activité croissante de la marine soviétique en mer Baltique, Courlande a commencé à connaître de graves problèmes d'approvisionnement. La communication avec le « continent » est devenue de plus en plus faible, et l'évacuation complète du groupe vers le Troisième Reich s’était convertie en une tâche impossible.

« Il n'y avait pas assez de munitions. Nos batteries d'artillerie n'étaient autorisées qu'à un nombre limité de tirs par jour. Les mitrailleuses n'étaient autorisées à tirer que de courtes rafales. La consommation d'une ceinture de mitrailleuse entière n'était autorisée que lorsqu’une attaque était repoussée. Nos fusils les plus récents, récemment créés et fournis aux troupes dans les derniers mois de la guerre, étaient parfois inutiles car ils manquaient de cartouches », se souvient Bidermann.

Unité danoise de la Waffen-SS en Courlande en février 1945 Getty Images Getty Images

Après la capitulation de l'Allemagne, le groupe d'armées de Courlande, dirigé par son dernier commandant, le général Carl Hilpert, s'est rendu. « Les Allemands ont été les premiers à nous faire savoir que la guerre était finie, s’est remémoré le fantassin de marine Pavel Klimov à propos des événements du 9 mai : Nous avons longé la côte. On ne comprenait pas pourquoi il y avait un tel vacarme, une telle liesse le long des tranchées allemandes. Il s'avère qu'ils avaient appris que la guerre était finie. Nous avons compris grâce aux feux d'artifice et aux tirs en l'air que la fin était arrivée. Alors seulement par radio nous avons reçu l'ordre d'annuler l'opération. Lajoie était grande ».

Au total, 42 généraux ainsi que 189 000 soldats et officiers de l'ennemi étaient en captivité côté soviétique. Plusieurs milliers ont pu évacuer vers l'Allemagne depuis Liepaja et Ventspils avant que ces villes ne soient occupées par l'Armée rouge, ou fuir vers la Suède dans des véhicules improvisés.

Certains n’ont pas déposé les armes. Le 22 mai, un détachement de trois cents soldats du 6e corps SS, se dirigeant vers la Prusse orientale, tombe sur des unités de l'Armée rouge et est complètement détruit. Le commandant du corps, l’Obergruppenführer Walter Kruger s'est tiré une balle dans la tête au milieu de la bataille.

Walter Krüger (à gauche) et le général Erich Hoepner en 1941 Archives fédérales allemandes (CC-BY-SA 3.0) Archives fédérales allemandes (CC-BY-SA 3.0)

De nombreux collaborateurs lettons qui s’étaient retrouvés dans le « chaudron », en particulier de la 19e division d'infanterie volontaire SS (lettone N°2), se sont rendus dans les bois pour mener une guerre de résistance au pouvoir soviétique. Certains « frères de la forêt », tel était leur surnom, ont opéré dans les pays baltes jusqu'au début des années 1950.

