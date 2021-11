Une petite histoire des pickpockets en Russie

Même dans les milieux criminels, il existe des «métiers» plus respectés que d’autres. Les pickpockets jouissaient d’une autorité particulièrement importante parmi la pègre russe. Qu'est-ce qui distinguait ces «aristocrates» des autres, et comment «travaillaient-ils»?

Dans la Russie prérévolutionnaire, dans les cours des zones urbaines pauvres, on pouvait assister à la scène suivante : un grand-père à la barbe blanche joue avec des petits garçons. Il a accroché un vieux manteau à une branche d'arbre, y a attaché de nombreuses cloches en étain grandes et petites, a boutonné tous les boutons et glissé un billet dans la poche intérieure. C’est celui qui pourra le sortir de sa poche sans faire sonner une seule cloche qui l’obtiendra.

« Pourquoi devrais-je tuer ? Je suis un pickpocket né ! »

Сadre tiré du film "Il ne faut jamais changer le lieu d'un rendez-vous", 1979 Stanislav Govoroukhine, 1979, Gosteleradio USSR, Odessa Film Studio Stanislav Govoroukhine, 1979, Gosteleradio USSR, Odessa Film Studio

Pickpocket est une « spécialité » criminelle qui n’est pas faite pour tout le monde. Les penchants se manifestent dès l'enfance, c'est pourquoi les vieux voleurs sélectionnaient la future génération parmi les bambins, les attirant avec le jeu cité ci-dessus ou de « numéros » impressionnants. « Les professeurs du monde des voleurs montraient là, sur la place, avec quelle dextérité il fallait agir : ils prenaient une tabatière dans une veste, reniflaient le tabac et le remettaient dans la poche du passant, qui marchait en n’y ayant vu que du feu » : une telle histoire est racontée par un avocat criminaliste, Leonid Belogritz-Kotliarevski.

« On naît pickpocket de haut vol. Il est nécessaire d'obtenir de la nature un certain type de système nerveux, une réaction instantanée et précise, une disposition des doigts, des paumes, des coudes et des épaules, ainsi que le talent d’acteur nécessaire », écrit le spécialiste de la pègre Alexandre Koutchinski. Et ces éléments doivent être développés au fil d’années d’une formation aussi ardue que celle des prestidigitateurs. En passant, on dit en Russie que les voleurs « se plient les doigts », dans le sens de « montrent leur domination », ce qui est une allusion à l'entraînement à la plasticité des doigts, que les voleurs réalisaient en prison.

« Il est impossible d'enseigner cela, assure le voleur soviétique Zaour Zougoumov. Et néanmoins, on partageait l’expérience derrière les barreaux. En détention, dans les camps de travail, nous fabriquions un mannequin, et y accrochions des clochettes – c’est ainsi que l’on s’entraînait. À chaque fois, j'essayais de me faire la main pour me rapprocher du moment où pas une seule cloche ne tinterait ».

Bourse du travail sur le marché Khitrovski, Moscou Domaine public Domaine public

Pourquoi de telles personnes devaient-elles avoir un talent d’acteur ? Les premiers pickpockets ont émergé en Russie lorsque des billets de banque en papier et de riches bijoux sont apparus, c'est-à-dire au XIXe siècle. Ils « travaillaient » principalement dans des endroits fréquentés par les riches - dans les théâtres, les banques, les magasins de luxe. Afin de ne pas éveiller immédiatement les soupçons par leur apparence et leurs manières, les voleurs devaient ressembler à des aristocrates. « Si l'un des lecteurs voyait un tel voleur, il aurait du mal à croire qu'il fait face à un criminel professionnel, a écrit Grigori Breitman, un célèbre avocat pénaliste du début du XXe siècle. Un tel voleur ressemble plus à un médecin, un avocat, un agent d'une compagnie d'assurance : il a une belle apparence, d'excellentes manières ; il porte un magnifique costume, toujours réalisé par le meilleur tailleur. Il est clair qu'un tel voleur, surtout s'il est assis au premier rang au théâtre, n'éveillera les soupçons de personne ».

C’est pourquoi les premiers pickpockets se sont attiré le titre de « gentlemen » de la pègre. Dans le cadre de leurs activités, ils ne recouraient pas à la violence, n’utilisaient pas de menaces ou d'armes, et ils ne visaient que les riches. Ceci apaisait leur conscience et leur assurait une toute relative bienveillance de la part de la police tsariste. Il est clair qu'un voleur qui a dérobé le portefeuille d'un commerçant sera mieux traité qu'un meurtrier ou un braqueur. « Pourquoi devrais-je tuer ? Je suis un pickpocket né ! Parcourez toute la Russie, et demandez : un pickpocket peut-il tuer qui que ce soit ? Tout le monde vous rira au nez ! » - ces propos d'un voleur à la tire d'Odessa, détenu par erreur pour meurtre, sont cités par le journaliste de l’époque prérévolutionnaire Vlas Dorochevitch.

Au XIXe siècle, les « aristocrates » et la police se connaissaient souvent. Les villes n'étaient pas aussi grandes qu’aujourd’hui, il n'y avait pas autant de malfrats, et les pickpockets travaillaient généralement dans des endroits et des zones bien définies. « Parmi ces voleurs, écrit Breitman, il ne règne pas la même dépravation généralisée que chez les autres criminels. Presque tous ont une famille, vivent dans leur propre maison, élèvent des enfants et il arrive que beaucoup d'entre eux grandissent en devenant des gens décents ». La police ouvrait un dossier pour les voleurs connus, qui étaient d'ailleurs connus de vue des « mouchards » - des policiers en civil qui travaillaient dans les transports et dans les lieux de forte affluence. Mais comment faisaient les pickpockets pour ne pas se faire attraper ?

Chirmatchi, chtchipatchi, pêcheurs…

Gare de Iaroslavl, Moscou. Les pickpockets pourraient se perdre rapidement dans une foule comme celle-ci. Anatoli Morozov/Sputnik Anatoli Morozov/Sputnik

En tant que gens instruits qui connaissaient la lettre de la loi, les voleurs ont vite compris qu'ils ne pouvaient être « pris » que sur les lieux du crime, au moment où ils extirpaient de l'argent de la poche de leur victime. Si un « mouchard » ou un policier rate ce moment, il lui sera impossible de prouver que l'argent n'est pas tombé de la poche. Et en quelques secondes, il est déjà impossible de retrouver le portefeuille sur le voleur lui-même - soit il le jette au sol, en ayant pris soin de retirer rapidement l'argent, soit il le remet à son assistant, qui s'en va tranquillement. Le voleur, quant à lui, reste sur place et peut même faire mine d’aider celui qui vient de se faire détrousser à retrouver son bien. Si on le soupçonne, « l'aristocrate » commencera à s'indigner avec des manières grandiloquentes ; lors de la fouille, on ne trouvera rien. Par conséquent, la police de la Russie tsariste détenait principalement des pickpockets pour prévenir leurs larcins. Après cela, le voleur pouvait être expulsé de la ville, mais sa « profession » lui permettait de « faire des tournées » dans n'importe quel endroit.

Bien sûr, beaucoup étaient pris sur le fait. Breitman décrit comment un détective a arrêté la célèbre voleuse à la tire surnommée « Anioutka la sorcière ». Dans un théâtre de Saint-Pétersbourg, quatre larcins ont été commis en une soirée. Les détectives étaient désemparés, cherchant un criminel de sexe masculin, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque une dame âgée évoluant avec méfiance parmi la foule.

« Il a vu que la dame avait plongé sa main dans la poche d'un monsieur. Le détective ravi a immédiatement attrapé la main de la voleuse en la maintenant dans la poche. L’homme, à son tour, s'est jeté sur le détective en criant : "Vous fouillez dans ma poche !" ; "Pardon, monsieur", répondit le détective, "veuillez regarder mes mains." En observant de près, l’homme constata que la main du détective serrait dans sa poche celle d'une dame convenablement vêtue, qui faisait un vain effort pour libérer sa main. "Ô ! Madame !" - fut tout ce que le monsieur étonné put dire ».

Policiers de la ville de Saint-Pétersbourg, 2 avril 1917 Sputnik Sputnik

Après la Révolution de février, le gouvernement provisoire a gracié les prisonniers du régime tsariste - de nombreux voleurs de diverses « spécialités » se sont ainsi retrouvés dans les rues. De plus, les conditions avaient changé - les transports publics étaient apparus, le réseau ferroviaire s’était étendu, il y avait beaucoup plus de monde et les gens s’étaient appauvris. Même les pickpockets n’étaient plus les mêmes - ils constituaient toujours l'aristocratie de la pègre, car ils ne blessaient pas physiquement leurs victimes. Mais leurs méthodes et l'échelle de leur activité avaient changé.

Ceux qui chipaient dans les poches supérieures des vêtements étaient appelés avec mépris chtchipatchi (« pinceurs ») et « verkhouchnikami » (du mot verkh, supérieur) dans le monde des voleurs. « Ils travaillent en groupe, écrit Alexandre Koutchinski, et préfèrent les événements de masse - manifestations, festivités, marchés. Pendant que des chtchipatchi distraient la victime, d'autres lui font les poches et les sacs. Ensuite, les équipes intervertissent les rôles. S’ils se font prendre, ils peuvent repousser la victime indignée, détourner l'attention et même commencer à crier : "Au voleur !" »

Les « chirmatchi » recouvraient le sac ou la poche de la victime d'un « écran » (chirma) - un manteau plié ou un bouquet de fleurs, et avec cette même main, prenaient l'argent ; de l’autre, ils gesticulaient pour distraire l'attention de la victime, en passant un ticket de transport avec leur main libre ou en agitant un journal. Ici, comme autrefois, un talent d’acteur était de mise. Zougoumov se souvient d'avoir volé une liasse de billets à un ouvrier qui venait de recevoir son salaire. L'argent était dans la poche de son pantalon, qui était porté sous un pantalon de travail. « Dès que le tram s'est approché, je suis monté avec la victime. Après m'être assuré que l'argent était bien là, j’ai commencé à "travailler". À un moment, il m'a parlé. Imaginez la situation : j’ai la main gauche presque jusqu’au poignet dans la braguette de la victime, du bout des doigts je tiens une liasse de billets de dix roubles par le coin ; souriant gentiment à la victime, je fais un brin de causette avec elle... »

Il y avait même des « pickpockets-pêcheurs » qui fouillaient dans une poche ou un sac à main avec des hameçons de canne à pêche. Ils travaillaient souvent sur les trains longue distance, grimpant sur la couchette supérieure et lançant leur crochet pour dérober la propriété du voisin de dessous.

Mes mains, mon pain

Policiers sur un marché moscovite, 1909-1910 Collection de A. Melitonian/russiainphoto

La caste la plus élevée des pickpockets était les « scribes » qui découpaient (en jargon - « dessinaient ») parmi la foule les vêtements ou le sac de la victime afin d'en voler le contenu. « Avant les années 70, se souvient Zougoumov, on affûtait pour cela une pièce de 20 kopecks découpée en quart de cercle, et "on travaillait". Elles pouvaient facilement être cachées dans la bouche. Parfois, on les oubliait, on mangeait et dormait avec ».

Pourquoi cacher une pièce dans sa bouche ? Les lois soviétiques se sont perfectionnées, au grand dam des voleurs - le concept de « vol avec utilisation de moyens techniques » est apparu. Une pièce de monnaie aiguisée était un dispositif technique destiné au vol, et s'il était découvert, un voleur pickpocket recevoir jusqu'à dix ans de prison. Soit dit en passant, les « pêcheurs » ont trouvé un moyen d'éviter cet article de loi en faisant passer devant la police les cannes destinées à leurs larcins en cannes à pêche classiques. Leurs actes ne pouvaient ainsi être qualifiés que de vol ordinaire (jusqu'à 5 ans de prison).

Mais les principaux outils du voleur étaient son mental et ses mains. Par conséquent, les pires ennemis d'un pickpocket étaient les mauvaises habitudes et le vieillissement. « Les festins à répétition et les nuits blanches passées en compagnie de femmes ou à jouer aux cartes tuent les réactions et affaiblissent la vigilance, écrit Koutchinski. Fumer et trop manger affecte la sensibilité des doigts. La vieillesse ajoute à tous les inconvénients précités la raideur des mouvements ».

Police soviétique en 1991 Anatoli Morkovkine, Alexandre Chogine/TASS Anatoli Morkovkine, Alexandre Chogine/TASS

Bien sûr, par-dessus tout, les voleurs craignaient l'emprisonnement ou les travaux forcés qui détruisaient à la fois le psychisme et la motricité des mains. Le système correctionnel soviétique ne faisait pas dans la dentelle, tout comme la police prérévolutionnaire. Dans les années 1920, pendant une vague de vols à la tire, les agents cassaient parfois les doigts des malfrats. Un travail acharné sur les chantiers de construction de la centrale hydraulique du Dniepr ou du canal de la mer Blanche, ajouté aux terribles conditions de vie en prison - tout cela impactait irrémédiablement la plasticité des doigts, de sorte que les pickpockets professionnels cherchaient toujours à se soustraire au travail des camps. C’est ainsi que vit le jour un « code des voleurs », dont l'un des principaux « articles » était l'interdiction pour les pickpockets de réaliser tout travail physique, et par la suite de travailler en général. Ainsi, ces derniers ont continué à être l'élite du monde des voleurs au XXe siècle, menant le mouvement carcéral caractérisé par le refus de toute coopération avec l'administration.

Zaour Zougoumov Archives personnelles de Zaour Zougoumov Archives personnelles de Zaour Zougoumov

Les méthodes des pickpockets sont restées peu ou prou les mêmes tout au long de l'histoire de la profession - seuls les types de butin et le lieu (et donc les méthodes) de vol ont changé. Aujourd'hui, alors que le paiement en espèces est en voie de disparition et que le vol de cartes bancaires est inutile, le « business » des pickpockets traverse une crise compréhensible - presque personne ne transporte de très grosses sommes sur soi.

« Les pickpockets, en fait, ce sont trois pékins qui se courent après. Et au sommet ce sont les mêmes, regrette Zougoumov. Ils volent principalement les téléphones des jeunes. En été dans les poches arrière des jeans, en hiver dans les poches supérieures des vestes. Ensuite, ils les donnent à des spéculateurs pour trois fois rien. Peut-être que les temps ont changé, tout simplement... »

