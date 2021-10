Les cinq principaux symboles soviétiques expliqués

Ces emblèmes, attributs et slogans sont internationalement reconnus comme symbolisant l'État soviétique et l'idéologie socialiste.

Bannière rouge

Boris Koustodiev, 1920/Galerie Tretiakov Boris Koustodiev, 1920/Galerie Tretiakov

Selon les bolcheviks, la couleur rouge de la bannière communiste symbolisait le sang du peuple qui luttait pour la liberté. Cette explication remonte à la France révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, lorsque la bannière rouge est apparue pour la première fois comme un symbole de révolte contre la monarchie.

La bannière rouge a été utilisée par des socialistes et des anarchistes de tous bords, mais après 1917, elle s’est imposée comme le symbole de la Russie soviétique et est ensuite devenue le drapeau officiel de l'URSS.

Étoile à cinq branches

Ilia Naïmicgouline/Sputnik Ilia Naïmicgouline/Sputnik

L'étoile à cinq branches, signe de protection et de sécurité, est connue depuis plus de 3 000 ans. Ce symbole a été utilisé par des peuples de différentes cultures – de la Grèce antique et de la Perse au Japon et à l'Amérique indigène.

Le symbole était utilisé dans l'Empire russe sur les épaulettes de militaires de certains rangs. En 1917, sur ordre d'Alexandre Goutchkov, ministre de la Défense et de la Marine du gouvernement provisoire, une étoile à cinq branches a été ajoutée aux casquettes des soldats russes. Lorsque les bolcheviks ont pris le Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg le 25 octobre 1917, ils ont été aidés par plusieurs milliers de marins avec des étoiles à cinq branches ornant leurs uniformes. Selon Victor Kibaltchitch, révolutionnaire et écrivain soviétique, l'étoile à cinq branches est ensuite devenue l'un des principaux symboles de la Russie soviétique.

Dans l'idéologie soviétique, l'étoile est devenue rouge, arborant la couleur principale de la Révolution. Ses cinq branches symbolisent l'union des cinq continents du monde dans la lutte pour la liberté. L'étoile rouge à cinq branches était également un symbole de Mars, l'ancien dieu romain de la guerre - ainsi, l'étoile symbolisait la protection du travail pacifique des ouvriers et des paysans. En 1918, il devient le principal symbole de l'Armée rouge.

Faucille et marteau

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Emblème principal de l'Union soviétique, l’union de la faucille et du marteau était un symbole créé par les premiers bolcheviks. Il représentait l'union de la classe ouvrière et de la paysannerie et aurait été introduit par l'artiste Eugène Kamzolkine (1885-1957) en 1918.

Avec le temps, la faucille et le marteau se sont retrouvés sur l'emblème officiel de l'URSS et sur le drapeau soviétique.

« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

Domaine public Domaine public

La devise était à l'origine en allemand – « Proletarier aller Länder, vereinigt Euch! » – et se traduit par « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». L'expression a été inventée par Karl Marx et Friedrich Engels dans leur Manifeste du Parti communiste, publié pour la première fois à Londres en 1848.

Le sens initial du mot « prolétariat » était dérivé du romain « prolétaire » – celui qui produit une progéniture. Le mot était utilisé pour désigner les citoyens pauvres de Rome (par opposition à l'aristocratie) qui n'avaient d'autres biens que leur progéniture (proles en latin). Donc pour l'État romain, ces gens n'étaient bons qu'à une chose : donner naissance aux futurs citoyens de Rome. En termes contemporains, c’étaient des indigents. C'est pourquoi le mot « prolétariat » a été utilisé par Marx et Engels pour désigner la classe la plus pauvre et la plus opprimée – les ouvriers.

Depuis le XIXe siècle, la devise a été popularisée par les socialistes de tous bords. L'inscription « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » était présente sur les armoiries de l'URSS dans les langues de toutes les républiques de l'Union, et sur les armoiries des républiques — dans les langues de ces républiques et en russe. La devise était imprimée en majuscules sur les billets de banque, la page de titre de chaque document politique du Parti communiste et à de nombreux autres endroits.

L'Internationale

Domaine public Domaine public

Le texte de L'Internationale a été écrit par le poète et révolutionnaire français Eugène Edine Pottier (1816-1887) à l'époque de la Commune de Paris, le gouvernement révolutionnaire français qui a existé pendant 72 jours. Le texte est initialement chanté sur l'air de La Marseillaise, mais à partir de 1888, une musique originale est utilisée, composée par Pierre De Geyter, ouvrier et compositeur.

Domaine public Domaine public

L'Internationale a été traduite en plusieurs langues et est devenue une carte de visite universelle pour les socialistes et les communistes, tout comme son prédécesseur, La Marseillaise. Vladimir Lénine a dit : « Peu importe dans quel pays un travailleur conscient se trouve, peu importe où le sort le jette, peu importe à quel point il se sent étranger, ne connaissant pas la langue, sans connaissances, loin de sa patrie : il peut trouver des camarades et des amis grâce à la mélodie familière de l'Internationale ».

En 1918-1944, L'Internationale était l'hymne d'État de l'URSS, jusqu'à ce que le nouvel hymne d'État soit adopté.

