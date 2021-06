En images: Vladimir Lénine dans les beaux-arts soviétiques

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Isaak Brodsky. Vladimir Lénine et la manifestation, 1919 Musée historique d'État Musée historique d'État

Ivan Parkhomenko. Lénine à l'âge de quatre ans, 1920 Musée historique d'État Musée historique d'État

Emil Wiesel. Vladimir Lénine en émigration. 1905-1907, années 1920 Musée historique d'État Musée historique d'État

Mikhaïl Avilov. Lénine déguisé à l’institut Smolny en octobre 1917, 1925. Cet établissement, destiné à l'éducation des jeunes filles nobles de l'Empire russe, a été occupé par les révolutionnaires et utilisé comme leur quartier général. Musée historique d'État Musée historique d'État

Isaak Brodsky. Vladimir Lénine sur la place Rouge, 1924 Musée historique d'État Musée historique d'État

Isaac Brodsky. Vladimir Lénine devant le bâtiment de l’institut Smolny, 1925 Musée historique d'État Musée historique d'État

Artiste inconnu. Affiche «Lénine, chef du prolétariat international», 1925 Musée historique d'État Musée historique d'État

Fiodor Lepiochkine. Lénine dans les montagnes de Suisse, 1925 Musée historique d'État Musée historique d'État

Iakov Rouklevski. Affiche du film «Octobre: dix jours qui ébranlèrent le monde» réalisée par le génie du cinéma soviétique Sergueï Eisenstein, 1927 Musée historique d'État Musée historique d'État

Isaac Brodsky. Lénine à Smolny, 1930 Musée historique d'État Musée historique d'État

Alexandre Guerassimov. Lénine sur la tribune, 1930 Musée historique d'État Musée historique d'État

Nikolaï Sisoïev. Vladimir Lénine et son épouse Nadejda Kroupskaïa parmi les paysans du village de Gorki en 1921, 1949 Musée historique d'État Musée historique d'État

Vladimir Serov. Paysans chez Lénine, 1950 Musée historique d'État Musée historique d'État

Piotr Beloousov. «Nous prendrons un chemin différent!», 1951 Musée historique d'État Musée historique d'État

Ivan Kosmine. Portrait de Lénine, 1953 Musée historique d'État Musée historique d'État

Léonid Chmatko. Lénine devant le Plan d'État pour l'électrification de la Russie soviétique après la Révolution d'octobre, 1957 Musée historique d'État Musée historique d'État

Piotr Vassiliev. Portrait de Vladimir Lénine, 1959 Musée historique d'État Musée historique d'État

Oleg Vichniakov. Vladimir Lénine à l'Université de Kazan, 1961 Musée historique d'État Musée historique d'État

Viktor Ivanov. Affiche «Lénine est le chef», 1965 Musée historique d'État Musée historique d'État

Vladimir Iougaï. Dans le village de Chouchenskoïé (Vladimir Lénine et Nadejda Kroupskaïa), 1969 Musée historique d'État Musée historique d'État

Piotr Beloousov. Lénine travaille sur le livre «Matérialisme et empiriocriticisme» à la Bibliothèque de Genève, 1978 Musée historique d'État Musée historique d'État

Russia Beyond remercie le Musée historique d'État pour les images fournies. Récemment ouvert, le Musée virtuel Lénine a rassemblé plus de 100 000 documents et œuvres d'art consacrés au chef de la révolution russe, disponibles en russe et en anglais.

