Comment une jeune Russe est devenue l'héroïne des deux guerres mondiales

Kira Bachkirova a été renvoyée de force chez elle à plusieurs reprises depuis le front. Mais cela n'a pas pu empêcher la fille de revenir encore et toujours au combat.

Pendant la Première Guerre mondiale, l'opinion publique était d’avis que les femmes n'avaient pas leur place sur le front. Elles pouvaient devenir sœurs de la miséricorde et soigner les blessés à l'arrière, mais elles étaient rarement autorisées en première ligne.

Cependant, les femmes ne se résignaient pas toutes à cet état de fait. Certaines aspiraient à combattre l'ennemi, pas à se cantonner aux hôpitaux. Et parfois, il n'y avait pas d’autre choix que de recourir à quelques subterfuges…

Volontaire Nikolaï Popov

Vilna dans les années 1900 Institut d'histoire de la culture matérielle de l'Académie des sciences de Russie/russiainphoto.ru

Au début de la guerre, Kira Bachkirova, âgée de seize ans, était à Vilna (Vilnius, en Lituanie, qui a fait de 1795 à 1915 partie de l’Empire russe), où elle étudiait à l'école supérieure pour femmes locale. Réalisant que personne ne la laisserait partir à la guerre si facilement, Kira a décidé de s'échapper.

Elle a coupé ses tresses, vendu certains de ses effets personnels et acheté avec l’argent obtenu un uniforme de soldat. Ayant pris la carte d'étudiant de son cousin Nikolaï Popov, la jeune femme a atteint Lodz, où était stationné le 88e régiment d'infanterie Petrovski. Le subterfuge a fonctionné et Bachkirova, sous le nom de son cousin, a été enrôlée dans l'unité en tant que volontaire.

Officiers du régiment Petrovski Domaine public Domaine public

Au front, « Nikolaï » combattit l'ennemi avec altruisme et effectuait souvent des raids de reconnaissance. Au cours d'une des reconnaissances nocturnes, la jeune femme a même réussi à capturer un informateur et reçu la Croix de Saint-Georges du 4e degré. Fait notable, elle a réussi à capturer seule le soldat ennemi, car son camarade blessé ne pouvait rien faire pour l'aider.

Pendant longtemps, Kira a réussi à cacher son secret : elle se lavait séparément des autres, a appris à parler avec une voix d'homme et essayait de ne pas se démarquer parmi ses compagnons d’armes. Elle a tout raconté à sa famille dans une lettre et ses proches n'ont eu d'autre choix que d’accepter la voie que la jeune femme s’est choisie.

Kira Bachkirova Domaine public Domaine public

Finalement, la vérité a éclaté lorsque Kira a dû se rendre à l'hôpital pour cause de maladie. Le commandement choqué a ordonné d'envoyer immédiatement Bachkirova à l'arrière. Néanmoins, la jeune femme a conservé ses récompenses et a même obtenu en prime une lettre de félicitations.

Il semblait que le service militaire de Kira était terminé. Cependant, elle ne comptait pas abandonner si facilement. « La brave fille n'est pas rentrée à la maison, mais une nouvelle fois, se faisant passer pour un jeune homme, Nikolaï Popov, elle s'est portée volontaire pour une nouvelle unité, où elle a été blessée lors d'une bataille contre l'ennemi, après quoi elle a été envoyée à l’hôpital », a écrit un magazine au sujet de la jeune héroïne en 1915.

Photos de Kira sur les pages d'un magazine Domaine public Domaine public

Après avoir été une nouvelle fois « démasquée » et renvoyée chez elle, Bachkirova a écrit, cette fois en son nom propre, une demande pour réintégrer les rangs de l’armée. À sa grande joie, elle fut approuvée et jusqu'en octobre 1917, elle combattit en toute légalité dans les rangs du 30e régiment de fusiliers sibériens.

La guerre, à nouveau

Après la fin de la Première Guerre mondiale, Kira a oublié les forces armées pendant de nombreuses années. Elle s'est concentrée sur le travail avec les orphelins et a même organisé un orphelinat à Poltava.

Avec l'attaque de l'Allemagne nazie contre l'URSS à l'été 1941, Bachkirova (épouse Lopatina) est de nouveau entrée en guerre. En tant que mère de deux enfants, Kira Alexandrovna, 43 ans, n'a bien sûr pas répété les exploits désespérés de sa jeunesse, mais elle a également contribué à la victoire commune.

Dans un hôpital МАММ/МDF

En tant qu'infirmière en chef d'un hôpital militaire de Mourmansk, elle s'occupait des soldats blessés, et souvent les plus graves d'entre eux lui étant affectés. Plus d'une fois, elle a aidé des chirurgiens à effectuer des opérations pendant les raids aériens allemands.

Le service désintéressé de Kira Lopatina a été très apprécié. Elle a reçu les médailles Pour le mérite militaire et Pour la défense de l'Arctique soviétique.

