Quelle a été l’enfance de l’illustre Léon Tolstoï?

Monument de la littérature russe et mondiale, l’auteur de «Guerre et Paix» ou d’«Anna Karénine» est né il y a tout juste 193 ans, le 9 septembre 1828 (selon le calendrier grégorien). Intéressons-nous brièvement à ses jeunes années.

Léon Tolstoï est devenu orphelin très tôt – sa mère, la comtesse Maria Volkonskaïa, est morte de la fièvre puerpérale (une maladie infectieuse contractée pendant l'accouchement) en 1830, alors que le futur écrivain n'avait que deux ans. En 1837, son père, Nikolaï Tolstoï, est à son tour décédé subitement. Le petit Léon, ses trois frères et sa sœur ont alors été confiés à des proches. Malgré la perte de ses parents, Tolstoï témoignait de son enfance avec chaleur : « Quelle meilleure époque que celle où les deux meilleures vertus – la gaieté innocente et le besoin illimité d'amour – étaient les seuls motifs de la vie ».

Silhouette de Maria Volkonskaïa, seule représentation retrouvée de la mère de Tolstoï, et Nikolaï Tolstoï Domaine public Domaine public

« [Léon] était particulièrement gai dans son enfance, il était rayonnant, a décrit sa sœur Maria. Quand, à l'occasion, il entrait en courant dans la pièce, avec un sourire si joyeux, comme s'il avait fait une découverte dont il voulait parler à tout le monde. Il aimait plaisanter. Il était toujours doux, tendre, complaisant ; jamais grossier. Si on le caressait, il versait une larme. Si ses frères l'offensaient, il s'en allait loin, et pleurait. Mais avec ses frères, il a vécu amicalement toute sa vie ».

Pelagueïa Iouchkova Legion Media Legion Media

À l'âge de 12 ans, Tolstoï, ses jeunes frères et sa sœur ont quitté le domaine familial de Iasnaïa Poliana, près de Toula, pour Kazan, dans la famille de leur tante, Pelagueïa Iouchkova. Sa demeure était l'une des plus hospitalières et des plus respectables de la capitale tatare. C'est là que Tolstoï a commencé ses études – avec des professeurs qui se rendaient à son domicile. Il a en outre été élevé par une gouvernante française.

Musée d'État Léon Tolstoï Musée d'État Léon Tolstoï

Le jeune Léon montrait une aptitude remarquable pour les langues – il parlait l'anglais, l'allemand et le français, et en 1843, il est entré à la faculté des langues orientales de l'Université de Kazan. Néanmoins, les études ont rapidement lassé le jeune homme ardent et actif – il n'a jamais obtenu de diplôme universitaire. Cependant, ce n'est pas dans ce domaine que son succès était attendu.

Musée Léon Tolstoï à Kazan

