En images: à quoi ressemblait l’URSS en 1971?

L’ère de stagnation sous Brejnev a été marquée par une stabilité relative et la quasi-absence de changements. Qu’a signifié l’année 1971 pour l’histoire du pays, comment étaient les gens et que se passait-il dans les villes du pays des Soviets?

1971 a été une année de l’ère de stagnation qu’a connue l’URSS sous Léonid Brejnev et qui s’est poursuivie jusqu’aux réformes lancées par Mikhaïl Gorbatchev au milieu des années 1980. L’académicien et dissident Andreï Sakharov, en parlant de cette période, l’a caractérisée par ces mots : « bien-être matériel relatif et indifférence de masse ». Les goulags et les purges appartenaient déjà au passé et les citoyens ne risquaient plus leur vie. Cependant, la liberté d’expression n’existait toujours pas et le fait d’être dans l’opposition pouvait avoir des conséquences judiciaires.

Le programme spatial restait à l’agenda et 92 lancements cosmiques ont lieu en 1971. Le cap était mis sur l’exploration de Mars et de la Lune. L’URSS s’était toutefois laissée distancer en termes de rythme industriel, tandis que la qualité de ses productions hautement technologiques se détériorait. Néanmoins, la stabilité économique était là, garantie par l’extraction et l’exportation du pétrole. Quoi qu’il en soit, elle n’améliorait pas la vie des gens ordinaires.

Station interplanétaire soviétique Mars 3, lancée le 28 mai 1971 Borissov/Sputnik Borissov/Sputnik

Un travailleur de gisement pétrolier pose en Sibérie. Dmitri Baltermants/MAMM/MDF

Future pipeline Dmitri Baltermants/MAMM/MDF

L’équipe nationale soviétique de hockey, qui sera sacrée championne du monde en 1971 V Un Da-sin/Sputnik V Un Da-sin/Sputnik

Rue Gorki (aujourd’hui Tverskaïa), à Mosou. La banderole dit: «Gloire au PCUS». Valentin Khoukhlaïev/Archives de Valentin Khoukhlaïev

Pour commémorer le 23e anniversaire du début de la Grande Guerre patriotique, un mémorial a été inauguré dans la forteresse de Brest, en Biélorussie. Ou. Ivanov/Sputnik Ou. Ivanov/Sputnik

Une ancienne combattante pendant la célébration du Jour de la Victoire Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Les années 1970 ont été marquées par l’essor de l’art soviétique non officiel. Sur la photo : l’exposition d’Oleg Tselkov, qui sera ensuite forcé de quitter le pays. Archives d’art russes Archives d’art russes

Le bâtiment d'essais et de mesures de la flotte cosmique Cosmonaute Iouri Gagarine a été mis à l’eau en 1971, devenant le plus grand navire de recherche de tous les temps. Domaine public Domaine public

Alexandre Soljenitsyne, l’un des écrivains dissidents les plus célèbres de l’URSS. Il a été le premier à avoir vu son livre parlant du Goulag être autorisé dans le pays. En 1970, il est devenu lauréat du Prix Nobel, puis, quatre ans plus tard, il sera obligé de quitter l’URSS. Lev Ivanov/Sputnik Lev Ivanov/Sputnik

Une chaîne d’assemblage de véhicules Valentin Khoukhlaïev/Archives de Valentin Khoukhlaïev

Construction de bâtiments résidentiels Efimovski/Association des musées de Tcherepovets

Des passants profitent d’une journée ensoleillée à Moscou Vladimir Serguienko/MAMM/MDF

Parade sportive sur le pavé de la place Rouge Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Championne soviétique d’échecs, l’étudiante Irina Levitina se penche sur une partie. Khoudiakov/Sputnik Khoudiakov/Sputnik

Matin dans une ferme collective soviétique Viktor Akhlomov/MAMM/MDF

Le défilé du 1er mai Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Le Conseil de l’Église orthodoxe russe attendant l’arrivée du nouveau patriarche Iouri Rybtchinski/MAMM/MDF

Le célèbre acteur soviétique Iouri Nilouline parle au téléphone. Evgueni Oumnov/MAMM/MDF

Deux ouvrières d’une usine de production de tissus synthétiques. Un nouveau plan quinquennal soviétique venait d’être lancé. Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Deux hommes au bania, ce sauna russe Viktor Akhlomov/MAMM/MDF

Un match opposant l’URSS à l’Espagne sur une pelouse de Moscou Viktor Akhlomov/Izvestia

Deux ouvriers nettoyant un portrait de Lénine dans une ferme collective Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Les nuits blanches à Leningrad Viktor Akhlomov/MAMM/MDF

Un garçon jouant au ballon dans une cour moscovite Alexandre Sliussarev/MAMM/MDF

Pendant les années 1970 a commencé l’immigration massive des juifs vers Israël. Sur la photo: le célèbre biologiste Boris Zukerman et ses amis pausent avant son départ. Centre Sakharov Centre Sakharov

La célébration de la finale d’un tournoi de football dans l’Oural Boris Klipinitser/Musée d’État de l’Histoire de l’Oural du Sud

Danseuses de ballet pendant l’entraînement Viktor Erchov/MAMM/MDF

Tournage d’un show télévisé soviétique Lev Cherstennikov/MAMM/MDF

Une plage du fleuve Irtych par une journée estivale Iouri Abramotchkine/Archive d’Iouri Abramotchkine

De jeunes filles posent dans un parc. Anatoli Gorbounov/russiainphoto.ru

Un père et ses fils décorent un sapin du Nouvel An. Boris Kavachkine Boris Kavachkine

Devant un immeuble résidentiel à Moscou Boris Kavachkine/Sputnik Boris Kavachkine/Sputnik

