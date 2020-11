En images: les défilés de mode en URSS

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr



Cabinet d’assortiment, années 1950 Semion Michine-Morgenstern/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

La mode soviétique a vu le jour quasi-simultanément avec la naissance du jeune État. Son objectif principal était d’organiser dans le pays une industrie capable d’offrir aux citoyens des vêtements de qualité et bon marché. La beauté de la silhouette comptait d’ailleurs aussi.

Démonstration de modèles de vêtements pour femmes (1955-1963) Sigizmund Kropivnitsky/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Les premières maisons de mode ont ouvert leurs portes vers la fin des années 1920 et le début des années 1930 sur la base d’ateliers, et le rôle qu’y a joué la couturière Nadejda Lamanova, souvent surnommée la « Coco Chanel russe », n’est pas à sous-estimer. Avant la Révolution, elle avait créé des toilettes pour la cour impériale et les théâtres moscovites, mais avait désormais pour tâche la conception de vêtements pour la production de masse et était très sollicitée par les épouses des leaders politiques. Ces sont ses élèves qui ont dirigé les premières maisons de couture (dites maisons de modèles) en URSS, dont les plus célèbres étaient Mostorg (1933), Mosbelie (1934) et Moschveï (1938).

Leningrad, le 26 janvier 1977. Des couturiers de la « Maison de modèles » discutent d’une collection. Iouri Belinsky/TASS Iouri Belinsky/TASS

En 1936, ont commencé à sortir les premiers magazines de mode comportant des photos et des patrons. Ils étaient d’ailleurs édités par les maisons de couture elles-mêmes.

Mannequins Natalia Kondrachina, Elena Izorguina, Liliana Baskakova, Reguina Zbarskaïa et Mila Romanovskaïa, 1965 Evgeni Oumnov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

La maison la plus célèbre a ouvert ses portes vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Kouznetski Most, en plein centre de Moscou. Ici se déroulaient les défilés auxquels prenaient part les mannequins russes les plus connus. Parmi les couturiers qui y œuvraient il convient de mentionner Slava Zaïtsev, qui continue de créer et reste même aujourd’hui extrêmement populaire à Moscou.

Slava Zaïtsev et des mannequins, 1965 Alexander Stechanov/Izvestia/russiainphoto.ru

La Maison de modèles de Kouznetski Most a développé des collections pour quelque 500 fabriques de couture et a organisé des défilés ouverts commentés par des spécialistes d’art qui présentaient au public les dernières tendances. Toutefois, il était rare que ces collections soient signées par leur auteur. « Développé par le collectif de la Maison des modèles », disait d’habitude l’étiquette.

Défilé de la collection Printemps-80 à Tioumen, 1980 TASS TASS

Après la guerre, des maisons de mode ont commencé à pousser à travers le pays des Soviets : à Kiev, Leningrad, Minsk, Riga, Tioumen, ou encore Novossibirsk. Quant aux défilés, ils débarquaient désormais dans les Maisons de la culture et dans les grands magasins.

Dans les coulisses d’un défilé de la collection de Slava Zaïtsev, 1966 Iouri Abramotchkine/russiainphoto.ru

La Maison de modèles de Moscou créait deux collections par an : l’une en guise d’échantillon destiné à l’industrie de masse et aux maisons de mode régionales, et la seconde pour être exposée à l’étranger (adoptant d’habitude les motifs de l’une des républiques soviétiques) et à l’intention de l’élite soviétique.

Défilé de la collection Printemps-1965 à Saint-Pétersbourg Boris Losine/Sputnik Boris Losine/Sputnik

Si on ne pouvait pas acheter une robe prêt-à-porter dans ces maisons de modèles, on y trouvait des patrons de couture, tandis qu’une foule désireuse de les acquérir se bousculait traditionnellement devant l’entrée.

Défilé de mode à Novokouznetsk, 1987 Alexander Bobkine/russiainphoto.ru

Développés par les designers, les vêtements servaient d’exemple lors de la création des vêtements de masse dans les fabriques. Toutefois, il y avait des nuances...

Maison de mode rue Arbat, 1989. Robes de soirée Viktor Velikzhanine, Lioudmila Pakhomova/TASS Viktor Velikzhanine, Lioudmila Pakhomova/TASS

Les fabriques simplifiaient la silhouette, la fourniture et le tissu pour rendre le produit bon marché. Par conséquent, le résultat ne jouissait pas d’autant de popularité auprès des citoyens. Ce système de maisons de mode, celle de Moscou en tête, a été préservé jusqu’à la chute de l’URSS.

