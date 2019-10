Conflits, vols spatiaux et vent de liberté: quatorze photos de l’URSS des années 1960

Dans les années 1960, les Soviétiques ont pour la première fois senti une légère libéralisation dans le pays. Ils ont envoyé les premiers hommes et femmes dans l’espace et ont failli déclencher une guerre nucléaire mondiale contre les États-Unis.

1. Incident de l’U-2 (1960)

TASS TASS

Le 1er mai 1960, les forces de défense antiaérienne soviétiques ont abattu un avion de reconnaissance américain U-2 au-dessus de l'Oural. Le pilote Gary Powers est fait prisonnier et condamné pour espionnage, mais il est rapidement libéré lors d’un échange de prisonniers contre l'officier des renseignements soviétique Rudolf Abel.

2. Premier homme dans l'espace

Sputnik Sputnik

Le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Iouri Gagarine, à bord de la capsule spatiale Vostok, est devenu le premier humain à se rendre dans l'espace. Son vol a duré 108 minutes, du lancement à l'atterrissage.

3. Construction du mur de Berlin

AFP AFP

Pour empêcher les « fascistes » occidentaux d’entrer en Allemagne de l’Est, la République démocratique allemande, avec la bénédiction de Moscou, a commencé la construction du célèbre mur de Berlin. La première pierre a été posée le 13 août 1961 et a divisé la ville physiquement et idéologiquement pendant 28 ans.

4. Emission KVN

Vladimir Blioch/Sputnik Vladimir Blioch/Sputnik

En 1961, une des émissions de télévision soviétiques les plus populaires - le concours d'humour pour étudiants KVN (« Club des gens drôles et inventifs ») - a été lancée. Aujourd'hui, il s'agit d'un projet commercial extrêmement rentable qui continue de divertir le public en Russie.

5. Massacre de Novotcherkassk

V.Morgunov/TASS V.Morgunov/TASS

Plus de 5 000 personnes, principalement des ouvriers de l'usine locale de locomotives électriques, se sont réunies dans la ville de Novotcherkassk, dans le sud du pays, le 1er juin 1962, afin de protester contre une détérioration importante des conditions de travail. Après avoir échoué à empêcher la foule de se diriger vers l'administration de la ville avec deux rafales de sommation, la police a ouvert le feu sur la foule, faisant 26 morts et 87 blessés.

6. Crise des missiles cubains

Getty Images Getty Images

Lorsque les États-Unis ont placé des missiles balistiques Jupiter en Turquie, les Soviétiques ont perçu ce geste comme une menace majeure. En réponse, ils ont envoyé un contingent de plus de 50 000 soldats et des armes nucléaires à Cuba, leur nouvel allié communiste. Seule une coopération étroite et intense de dernière minute entre Nikita Khrouchtchev et John Kennedy en octobre 1962 a permis d'éviter un conflit nucléaire.

7. Première femme dans l'espace

Sputnik Sputnik

Le 16 juin 1963, Valentina Terechkova est devenue la première femme à se rendre dans l'espace. Elle a passé presque trois jours en orbite, faisant 48 fois le tour de la Terre dans sa capsule spatiale Vostok 6.

8. Contre-culture

Oleg Ivanov/TASS Oleg Ivanov/TASS

Une nouvelle génération de l’intelligentsia soviétique est apparue dans la vie culturelle et politique du pays lors du soi-disant Dégel de Khrouchtchev, une période de libéralisation partielle. Croyant pour la plupart dans les idéaux communistes, ils promouvaient néanmoins activement des opinions libérales et antitotalitaires.

9. Chute de Khrouchtchev

Sputnik Sputnik

Le 14 octobre 1964, un groupe de hauts responsables organisa la destitution de Nikita Khrouchtchev du pouvoir pour des raisons de « vieillesse et de problèmes de santé ». Cela s’est passé alors qu’il était en vacances en Géorgie, et Khrouchtchev a décidé de ne pas lutter. Leonid Brejnev est devenu le nouveau secrétaire général du Parti communiste.

10. Oléoduc Droujba

Y.Shapoval/TASS Y.Shapoval/TASS

Le 15 octobre 1964, l'oléoduc le plus long du monde a été lancé. Le pipeline Droujba (Amitié), de près de 6 000 km, débutait dans la partie orientale de la Russie européenne pour se terminer en Pologne et en République démocratique allemande. Le réseau a été amélioré et élargi dans les années suivantes et reste utilisé de nos jours.

11. Première sortie dans l'espace

Sputnik Sputnik

Le 18 mars 1965, le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov est devenu le premier humain de l'histoire à réaliser une sortie dans l'espace. Il est sorti de sa capsule lors de la mission Voskhod 2 et a passé 12 minutes dans l'espace.

12. Champ pétrolier de Samotlor

Sergei Lidov/Sputnik Sergei Lidov/Sputnik

En 1965, le champ pétrolifère de Samotlor a été découvert en Sibérie. Avec une superficie de 1 752 kilomètres carrés, il est devenu le plus grand de l'Union soviétique et est entré dans le top 10 des plus grands au monde.

13. Opération Danube

Getty Images Getty Images

Le soi-disant Printemps de Prague, une période de libéralisation et de démocratisation généralisées survenue en 1968 en Tchécoslovaquie, a effrayé les dirigeants soviétiques, qui ont organisé une intervention des troupes du Pacte de Varsovie pour « pacifier » le pays. Plus d’un demi-million de soldats ont pris part à l’opération Danube, qui a abouti à la mise en place d’un régime plus conforme aux intérêts de Moscou.

14 . Conflit frontalier sino-soviétique

Sputnik Sputnik

En 1969, l'URSS et la Chine se sont affrontées dans ce qui constitue le plus grave conflit de l’histoire des deux pays. Au cours d'une guerre non déclarée sur l'île de Damanski (Zhenbao) sur le fleuve Oussouri, contrôlée par l'URSS et revendiquée par les Chinois, les deux camps ont perdu plusieurs centaines de soldats. Après la fin des hostilités, l'île est restée un territoire disputé jusqu'en 1991, année où elle a été officiellement cédée à la Chine.

