Trois complots britanniques réussis contre l'Empire russe

Bien avant James Bond, les services de renseignements britanniques bien réels ont longtemps été actifs contre la Russie, et aucun autre pays n'a obtenu de résultats aussi impressionnants en matière de renseignement et de complot que la Grande-Bretagne. En assassinant des personnalités politiques et même des empereurs, les Britanniques ont frappé la Russie dans son cœur.