Combat idéologique: quinze affiches de propagande antiaméricaine datant de la guerre froide

« L’armée américaine est un instrument d’agression et de braquage ».

L’effet de recul de l’agression: l’inflation, la récession et les prix élevés.

Le destin des jeunes talents dans les pays capitalistes et les nations socialistes.

« Si vous avez oublié où sont les frontières, on vous aidera à "atterrir" ».

« Le Proche-Orient : le pétrole et le sang y coulent de nouveau ».

« Deux mondes, deux projets : nous cultivons la vie, ils sèment la mort ».

« L’aide aux affamés à l’américaine »

« Nous sommes en charge d’un travail de paix et qu’ils sachent à l’étranger qu’il est très dangereux de nous toucher. Est-ce clair ? »

« Menace soviétique » figure sur le pull de l’épouvantail brandit par deux militaires tenant un sac portant l’inscription « Otan ». La légende dit : « Comment un seul moujik a nourri deux généraux ».

« La liberté à l’américaine »

« Capitalistes de tous les pays, unissez-vous ! »

« Si ce système est libre, que doit-on qualifier de "prison" ? »

« N’essaye pas de jouer au plus fin ! »

« NOUS transformons des déserts en régions fleurissantes. ILS transforment des villes et villages en déserts ».

« Près de 20 millions d’Américains n’ont pas les moyens pour acheter plus d’un litre de lait par mois et consommer plus de 6 kilos de viande par an. Leur abondance n’est accessible qu’aux riches. Nous aspirons à l’abondance accessible à tous ».

Dans cette autre galerie, nous avons sélectionné diverses affiches russes et soviétiques visant à lutter contre l’alcoolisme.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.