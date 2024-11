Que mangeait-on dans les jardins d’enfants soviétiques?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Omelette soufflée

Legion Media Legion Media

Le plat le plus populaire du petit-déjeuner était l’omelette aux œufs soufflée. Elle était haute, aérée et avait une croûte appétissante sur le dessus. Son secret réside dans le fait qu’il faut battre les œufs non pas avec un mixeur, mais avec une simple fourchette.

Bouillie de semoule

Legion Media Legion Media

De toutes les bouillies « pour enfants », la plus populaire dans les jardins était celle de semoule, accessible et bon marché. Les enfants ne l’aimaient pas à cause des « grumeaux » qui apparaissaient en cas de violation de la technique de préparation. Cependant, si elle était cuite correctement et accompagnée de confiture, elle était très savoureuse.

Pâtes au lait

peredniankina/Getty Images peredniankina/Getty Images

Outre le bortsch ou le rassolnik habituels, l’on préparait également aux enfants une soupe au lait avec des vermicelles. Elle était souvent servie avec un morceau de beurre et un peu de sucre.

Soupe aux pois

Legion Media Legion Media

Les pois étaient considérés comme utiles pour les enfants, car ils contiennent des protéines végétales. Ils étaient par conséquent utilisés pour préparer des soupes et de la purée. Dans ce type de soupe, les enfants ajoutaient des croûtons.

Purée et boulette de viande

Zoryana Ivchenko/Getty Images Zoryana Ivchenko/Getty Images

Les enfants recevaient souvent une purée de pommes de terre aérée pour le déjeuner. Les cuisiniers pouvaient la fouetter avec du beurre pour qu’elle garde sa forme pendant longtemps. Des boulettes pannées de viande ou de poisson l’accompagnaient généralement.

Gratin de fromage cottage

Arx0nt/Getty Images Arx0nt/Getty Images

L’un des plats les plus délicieux des jardins d’enfants était servi au goûter, après la sieste. Le gratin au tvorog (fromage cottage russe) était préparé non pas avec de la farine, mais avec de la semoule. Les enfants le mangeaient avec du lait concentré ou de la confiture.

Kissel

iko636/Getty Images iko636/Getty Images

Cette boisson à base de baies et d’amidon était très populaire dans les menus pour enfants. Tous les ingrédients étaient naturels et sains.

