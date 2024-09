Recette des goloubtsy «paresseux» pour ceux qui ne sont pas très adroits en cuisine

Russia Beyond

Presque tous les Russes sont fous des goloubtsy, un plat à base de viande hachée cuite enveloppée dans des feuilles de chou, également courant en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine et dans d’autres pays.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Selon une version, les rouleaux de chou russes tirent leur nom de leur forme, semblable à celle des colombes (« goloubi » en russe). Le fait est qu’aux XVIIIe et XIXe siècles, les habitants du pays enveloppaient souvent ces oiseaux dans des feuilles de chou et les cuisaient sur un feu ouvert. Cependant, ce plat était assez cher, alors très vite des gens rusés ont inventé des « contrefaçons » – des feuilles de chou farcies non pas de pigeons, mais de simple viande hachée.

Il convient également de mentionner ici une autre opinion, selon laquelle les goloubtsy seraient les plus proches parents du célèbre dolma, un plat de viande hachée enveloppé de feuilles de vigne, et seraient entrés dans la cuisine du pays au XIIIe siècle, après l’invasion mongole.

Pour un débutant, le processus de préparation de rouleaux de chou classiques peut sembler assez compliqué. Cependant, si vous n’avez pas confiance en vos capacités culinaires, une version plus simple de ce plat vous conviendra mieux : il s’agit des goloubtsy dits « paresseux ». Leur goût est presque impossible à distinguer des vrais rouleaux de chou, mais vous n’avez pas à vous soucier d’envelopper la garniture dans des feuilles de chou blanchies. Alors, allez-y ! Essayons de cuisiner ce plat ensemble.

Ingrédients (pour 4 portions) :

Pour les goloubtsy :

viande hachée – 400g

chou – 300g

riz – 0,5 tasse

œuf – 1 pièce

carottes – 1 pièce

oignon – 1 pièce

ail – 2 gousses

huile de tournesol – 1 cuillère à soupe

poivre, sel – selon vos envies

Pour la sauce :

pâte de tomate, sucre, sel – selon vos envies

Préparation :

Rincez le riz, cuisez-le jusqu’à ce qu’il soit à moitié cuit. Coupez l’oignon en petits cubes. Râpez la carotte. Hachez l’ail. Ajoutez les légumes, un œuf et le sel à la viande hachée. Ajoutez-y la moitié du riz. Mélangez soigneusement le tout. Hachez finement le chou et ajoutez-le ainsi qu’un demi-verre d’eau au mélange. Remuez. Formez les goloubtsy et placez-les dans un plat allant au four. Mélangez la pâte de tomate, un verre d’eau, le sel et le sucre. Versez le mélange sur les goloubtsy. Cuisez au four à 180°C pendant environ une demi-heure.

Dans cet autre article, nous vous partagions notre recette du tabani, une galette russe à mi-chemin entre crêpe et pizza.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.