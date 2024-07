Recette facile de gratin estival russe à la viande, au brocoli et au chou-fleur

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Russes adorent la zapekanka (gratin) et en préparent avec plaisir à partir de tout ce qu’ils trouvent dans leur réfrigérateur : tvorog (fromage cottage russe), pommes de terre, légumes, pain rassis etc. Il s’agit d’un délice incroyablement pratique qui peut être servi comme plat principal ou dessert à tout moment de la journée pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner et, surtout, est facilement coupé en portions.

L’une des versions estivales classiques, qui ne laisse pas de lourdeur dans l’estomac, est celle à la viande, au brocoli et au chou-fleur. Faites-nous confiance, nous parlons de la combinaison parfaite de fibres et de protéines ! Cette zapekanka est incroyablement savoureuse, juteuse et de consistance tendre, donc personne ne pourra y résister.

Ingrédients :

brocoli – 150g

chou-fleur – 150g

oignon – 1 pièce

carotte – 1 pièce

viande hachée – 300g

œufs – 3 pièces

crème fraîche – 150g

farine – 2 cuillères à soupe

fromage râpé – 100g

Préparation :

Faites bouillir le brocoli et le chou-fleur dans de l’eau légèrement salée pendant 5 minutes. Hachez finement l’oignon, râpez la carotte et faites-les frire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Brisez le brocoli et le chou-fleur en inflorescences de même taille et mettez-les dans un moule graissé avec de l’huile végétale. Salez, poivrez. Mélangez la viande hachée et faites-en des boulettes qui seront placées sur le brocoli. Garnissez d’oignons frits et de carottes. Battez les œufs avec de la crème fraîche et de la farine, salez et ajoutez le fromage râpé sur la zapekanka. Cuisez au four 45 minutes à 180°C.

Dans cette autre publication, découvrez sept boissons inhabituelles de différentes régions de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.