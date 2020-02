La cuisine russe revisitée: le «hareng sous un manteau de fourrure» sans hareng

Dans sa cuisine du restaurant Stories, le jeune chef Vladislav Korpoussov utilise des techniques spéciales de fumage au feu de bois et rêve d'une étoile Michelin. Il a partagé avec nous une recette de salade dont le goût rappelle un grand hit soviétique.

À 21 ans, Vladislav Korpoussov est devenu le plus jeune lauréat du concours « Meilleur cuisinier estonien » (Aasta Kokk, 2011), après quoi sa carrière a rapidement décollé : une année au restaurant Aleksander (il a été à plusieurs reprises reconnu comme le meilleur d’Estonie) sur l'île de Muhu, le travail en Norvège chez The Chief et des stages dans des restaurants étoilés au Michelin en Finlande et en Suède, d'où il a rapporté des techniques de cuisson au feu uniques. Aujourd'hui, Vladislav partage ses expériences gastronomiques au restaurant Stories à Moscou.

Comment vous êtes-vous retrouvé en Russie après la Scandinavie ?

Le célèbre chef russe Ivan Berezoutski est venu en tournée avec nous, et plus tard, je suis retourné en Russie. Ma cuisine a été bien accueillie, alors je suis resté travailler - d'abord à Saint-Pétersbourg, puis à Moscou.

Les cuisines scandinave et russe se ressemblent-elles ?

Oui, les deux comportent des produits salés et fumés. Maintenant, chez Stories, nous cuisinons à feu ouvert, nous utilisons différents types de fumage, par exemple, la technique de la flambada - nous recouvrons les produits de graisse de bœuf avec un entonnoir en fonte brûlant. Nous cuisinons comme cela de la viande et des huîtres. Nous mettons également des charbons dans de la crème et des bouillons très chauds.

En Estonie et en Finlande, j'ai vu comment les chefs combinent magistralement des produits chers et bon marché, et je le répète à Moscou : par exemple, servir des langoustines avec des betteraves. J'utilise des produits qui ne sont pas vendus en magasin, je peux faire de la glace avec de jeunes pousses de sapin ou de la confiture de pissenlit.

Quelle recette inhabituelle pouvez-vous partager avec nous ?

D'une certaine façon, je voulais faire une salade qui aurait le goût d'un « hareng sous un manteau de fourrure », mais dans une version moderne. Nous avons donc obtenu une salade de langoustines, qui remplacent le hareng, une couche de betteraves qui se transforme en spaghettis de betterave et du fromage de chèvre en neige. Voilà...

Ingrédients

Tartare de langoustine à l'échalote

60g de queues de homard

20gr d'échalotes

100gr d'oignons pelés

150ml d'huile végétale

60g de sucre

30ml de vinaigre de table

sel, poivre noir - au goût

Les queues de langoustines doivent être blanchies pendant 5 secondes dans de l'eau bouillante, puis immédiatement réfrigérées dans de la glace. Sécher et couper en morceaux de 0,5 cm. Hacher finement les échalotes en cubes de 0,05 cm. Porter à ébullition et cuire 2 minutes à 90°C jusqu'à consistance al dente. Assaisonnez ensuite les langoustines avec les oignons, le poivre noir et le sel de mer.

Sauce mayonnaise

50 gr de mayonnaise maison

10 grammes de beurre brûlé

Pétrir le beurre brûlé dans de la mayonnaise maison. C'est fait.

Gelée de vinaigre

10 ml de vinaigre de vin blanc

20 gr de sucre

50 ml d'eau

2-3 g d'agar-agar

Mélanger tous les ingrédients, porter à ébullition, ajouter l'agar-agar. Mettez au réfrigérateur et laissez durcir. Mélanger la masse résultante avec un mixeur pour une consistance de gelée.

Servir

(par portion)

80 g de tartare de homard

10 gr de spaghettis de betteraves

20 gr de mayonnaise

15 gr de gel de vinaigre

5 gr de chèvre

Râper les betteraves avec une râpe spéciale ou les couper en fines spaghettis. Mettre les spaghettis sur la masse de langoustines, râper le fromage de chèvre congelé sur le dessus, décorer avec des herbes. Ajoutez quelques gouttes de gelée de vinaigre et de mayonnaise dans une assiette autour de la salade.

Mélanger la salade avec la sauce juste avant le repas.

Bon appétit !

