Ces trois «Mary» qui guériront votre gueule de bois après les fêtes

C'est la saison où l’on peut... boire un peu trop pour son propre bien! Nous avons tous déjà entendu cela, et maintenant presque tout le monde a sa propre recette pour alléger une gueule de bois. Si ce n’est pas le cas, pas de souci. Andreï Petrov, barman en chef du célèbre Meat Puppets Bar, est heureux de partager ses propres recettes de Bloody Mary avec les lecteurs de Russia Beyond.

Bloody Mary Gueule de bois

Ingrédients:

Khrenovoukha faite maison (vodka à partir de raifort) – 50 ml

Mélange Mary maison - 150 ml

Épices (sel et poivre selon le goût; Sauce Worcester – 10 ml; Tabasco – 1 ml)

Ingrédients pour le mélange Mary maison:

Jus de céleri pressé frais 150 ml; jus de carotte frais pressé 150 ml; jus de concombre frais pressé 150 ml

Coulis de tomate – 1 bocal (500 ml)

Bouillon de bœuf – 100 ml

Préparation:

Mélanger les ingrédients pour le mélange Mary, en en laissant environ 150 ml de côté. Ajoutez ensuite le Khrenovoukha et les épices, en mélangeant dans un verre avec de la glace. Avant de servir, décorer la boisson avec du persil, du bacon frit, des tomates cerises ou des cornichons.

BBQ Bloody Mary

Ingrédients:

Vodka maison Bacon -50 ml

Mélange Mary maison -120 ml

Épices (sel et poivre selon le goût; Sauce Worcester – 10 ml; Tabasco – 1 ml; jus de citron – 5 ml)

Sauce BBQ – 20 ml

Bacon frit

Ingrédients pour le Mix Mary maison:

Jus de céleri frais pressé 150 ml; jus de carotte frais pressé 150 ml; jus de concombre frais pressé 150 ml

Coulis de tomate – 1 bocal (500 ml)

Bouillon de bœuf – 100 ml

Ingrédients pour la vodka bacon:

Bacon frit – 300 g

Vodka – 500 ml

Préparation:

Mélanger les ingrédients pour le mélange Mary. Remplissez un verre de 250 ml avec de la glace et ajoutez le mélange Mary, les épices, la sauce BBQ et la vodka. Mélanger dans un verre rempli de glace. Avant de servir, décorer la boisson avec du persil, du bacon frit, des tomates cerises ou des cornichons.

Dutch Bloody Mary

Ingrédients:

Genièvre – 50 ml

Mélange Mary maison -120 ml

Épices (sel et poivre selon le goût; Sauce Worcester – 10 ml; Tabasco – 1 ml; jus de citron – 5 ml)

Crevettes

Tomates et concombres marinés

Ingrédients pour le Mélange Mary maison:

Jus de céleri frais pressé 150 ml; jus de carotte frais pressé 150 ml; jus de concombre frais pressé 150 ml

Coulis de tomate – 1 bocal (500 ml)

Bouillon de bœuf – 100 ml

Préparation:

Mélanger les ingrédients pour le mélange Mary. Remplissez un verre de 250 ml avec de la glace et ajoutez le mélange Mary, les épices, la sauce BBQ et le genièvre. Mélanger dans un verre rempli de glace. Avant de servir, décorer la boisson avec du persil, des crevettes, des tomates marinées et des concombres.

