Comment un cosaque russe a failli tuer Napoléon

Lithographie du XIXe siècle Domaine public Domaine public

Ayant quitté le champ de bataille, l’empereur était de retour dans son campement lorsqu’un détachement de cosaques, qui avait réussi à percer vers l’arrière des troupes ennemies, a fait apparition. Lors du combat avec le convoi, un cosaque a réussi à s’approcher de Napoléon et s’est apprêté à le transpercer avec sa pique.

L’empereur a néanmoins été sauvé par le lieutenant général Gaspard Gourgaud, qui a tiré sur le cosaque. D’ailleurs, c’est par pur miracle que Gourgaud lui-même est resté ce jour-là en vie : une pique cosaque l'a frappé là où était accrochée sa croix d’officier de la Légion d’honneur, reçue pour s’être illustré pendant la bataille de Dresde.

