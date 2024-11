Le 25 novembre 1735 était coulée la «Reine des cloches» 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Elle a été coulée sur ordre d’Anna Ivanovna (1693-1740). L’impératrice a statué de créer une grande cloche pour la cathédrale de la Dormition du Kremlin, et ce, pour commémorer son règne. Haute de 6,14 m et en faisant 6,6 de diamètre, elle pèse près de 202 tonnes !

Elle a passé un siècle dans la fosse. C’est l’artisan Ivan Motorine qui a été chargé des travaux. Le coulage s’est déroulé directement sur la place Ivanovskaïa, au Kremlin. À cette fin, une énorme fosse y a été creusée. Lorsque les travaux ont pris fin et qu’il ne restait qu’à nettoyer et à polir la surface, un incendie s’est déclenché au Kremlin et une toiture en feu est tombée directement dans la fosse.

En raison de l’écart de température lors de l’extinction des flammes, la cloche a fissuré et un morceau de 11,5 tonnes s’en est détaché. La cloche est donc restée dans sa fosse et toutes les tentatives de l’en extraire ont connu un échec. Ce n’est qu’en 1836 que l’architecte Auguste Ricard de Montferrand a trouvé une solution.

Elle est ornée de portraits de souverains et de saints, ainsi que de représentations d’anges. Sur les bas-reliefs, l’on reconnaît le tsar Alexis Ier, l’impératrice Anna Ivanovna.

Pendant la Grande Guerre patriotique, elle a servi de centre de communication. Cette immense cloche a été camouflée pour ne pas attirer l’attention de l’ennemi et à son intérieur a été aménagé un point de communication du régiment du Kremlin.

