Comment a-t-on fait «disparaître» le Kremlin pendant la Seconde Guerre mondiale?

Dès que la Grande Guerre patriotique a éclaté, il est devenu évident que le clocher d’Ivan le Grand et l’église Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou serviraient de points de repère pour les bombardiers nazis. Il fallait donc camoufler d’urgence les édifices du Kremlin de Moscou : pas moins de 28 hectares de bâtiments, dont des églises, et des places.

La première bombe s’est abattue dans l’enceinte du Kremlin dès le 22 juillet 1941. Par pur hasard, cet engin de 220 kg n’a pas explosé. Comment a-t-on fait pour camoufler le Kremlin ?

Archives Archives

Les tours et remparts du Kremlin ont été repeints et tapissés de bois avec des fenêtres dessinées dessus.

Les toits du Kremlin ont été repeints en brun-roussâtre, couleur semblable à celle de la plupart des rues du centre-ville. Au-dessus des jardins, a été déployée une bâche avec des rues et bâtiments dessinés dessus.

Le pavé a été couvert de sable.

Les bulbes dorés des églises ont été recouverts de bois.

Au-dessus du Mausolée de Lénine, a été érigée une maquette d’un édifice en bois (le corps de Lénine a quant à lui été évacué à Tioumen jusqu’au printemps 1945).

Archives Archives

Il était crucial de protéger non seulement le Kremlin, mais aussi d’autres édifices importants, dont le Bolchoï, au centre-ville. Ils ont tous été recouverts de fausses façades.

Mausolée caché Archives Archives

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Kremlin de Moscou a été bombardé à 8 reprises : cinq fois en 1941 et trois fois en 1942. Au total, 15 bombes soufflantes, deux bombes éclairantes, 151 bombes incendiaires et une bombe liquide (un baril de pétrole de 200 litres qui n’a pas explosé) ont été larguées sur le Kremlin. L’Arsenal a été partiellement endommagé, tandis que 60 défenseurs du Kremlin ont péri. Ce n’est que vers 1942 que les raids nazis au-dessus de la ville, qui y ont fait 2 000 victimes et plus de 6 000 blessés, ont pratiquement cessé.

Alexandre Krasavine/Sputnik Alexandre Krasavine/Sputnik

