Ces sites russes sortis tout droit d’un conte de fées

Ruskeala

Igor Tichonow/EyeEm/Getty Images Igor Tichonow/EyeEm/Getty Images

Ces carrières de marbre caréliennes fournissaient de la pierre pour les palais et églises de la capitale de l’Empire, Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, c’est un parc touristique, où l’on peut s’offrir une balade en canot sur le lac qui s’est formé après que les carrières ont été noyées.

Grottes de Koungour

A.Savin, Wikipedia A.Savin, Wikipedia

Faisant plus de 8 km de long, cette grotte ouralienne compte parmi les plus grandes du pays. Sur la piste touristique s’étendant sur 2 km dans ce site digne d’un roi des montagnes, l’on peut voir des grottes envoûtantes et même un lac souterrain.

Lac Soukko

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Les taxodiers qui y poussent rendent encore plus féérique le paysage de ce lac situé aux environs d’Anapa. Lorsqu’en automne le feuilage change de couleur, l’eau semble devenir pourpre.

Plateau du Manpoupounior

Elena Liseykina/Getty Images Elena Liseykina/Getty Images

Cet endroit de la république des Komis est surtout connu pour ses sept colonnes rocheuses vieilles de plus de 200 millions d'années. Pour les peuples komi et mansi, elles sont sacrées.

Vallée des fantômes

Sobolev Alexandr (CC BY-SA 4.0) Sobolev Alexandr (CC BY-SA 4.0)

Des roches du massif du Demerdji, en Crimée, rappellent des silhouettes humaines. Ainsi, l’un des blocs rocheux a reçu le nom de Catherine la Grande et des colonnes s'élevant vers les cieux celui de « doigts du diable ».

Sables de Tchara

Pavel Vero/500px/Getty Images Pavel Vero/500px/Getty Images

Ce mini-désert s’étend aux contreforts du massif de Kodar, en Transbaïkalie.